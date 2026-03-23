Lewis Hamilton lijkt weer helemaal te zijn opgeleefd. Hij leeft met veel motivatie toe naar de Japanse Grand Prix van aankomend weekend, en zijn zelfvertrouwen lijkt te zijn teruggekeerd. Niet alleen het gevoel is goed, want ook de cijfers spreken in zijn voordeel.

Hamilton stapte vorig jaar over naar Ferrari, en hoopte daar zijn gedroomde achtste wereldtitel binnen te kunnen hengelen. Zijn eerste jaar bij Ferrari draaide echter uit op een enorme teleurstelling, en hij stond zelfs geen enkele keer op het podium. Daarnaast had hij het vaak zwaar met zijn auto, en verliep de communicatie met de pitmuur allesbehalve goed. Hamiltons zelfvertrouwen leek te zijn verdwenen, en dat voorspelde niet veel goeds voor dit jaar.

Waarom is Hamilton zo positief?

Niets blijkt minder waar te zijn, want Hamilton lijkt haast herboren te zijn. De zevenvoudig wereldkampioen kende een goede start van het seizoen in Australië, en kon zich daar zelfs weer mengen in de strijd om de podiumplekken. Hamilton klonk ook weer positief, en was heel erg tevreden met de auto. Ferrari is na Mercedes het tweede team, en hij ziet nog genoeg kansen.

Anderhalve week geleden wist Hamilton de ban te doorbreken in China, en kwam hij als derde over de streep. Na ruim een jaar wachten pakte Hamilton eindelijk zijn eerste podium in dienst van Ferrari, en de vreugde kon haast niet groter zijn. Hamilton straalde als een rookie, en hij ziet weer veel kansen voor de komende races.

Wat zeggen de cijfers?

Qua podiums doet hij het nu al beter dan vorig jaar, en ook andere cijfers zijn in zijn voordeel. Hamilton heeft in de eerste races vier rondjes aan de leiding gereden, en dat zijn er nu al meer dan vorig jaar. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reed in het rampjaar 2025 slechts twee rondjes aan kop, en kan de stijgende lijn nu alleen maar gaan vasthouden.

Aankomend weekend wacht de Japanse Grand Prix, en daar kan Hamilton weer gaan vechten om de successen.