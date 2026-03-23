user icon
icon

Opvallend: Herboren Hamilton doet het nu al beter dan vorig jaar

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Opvallend: Herboren Hamilton doet het nu al beter dan vorig jaar

Lewis Hamilton lijkt weer helemaal te zijn opgeleefd. Hij leeft met veel motivatie toe naar de Japanse Grand Prix van aankomend weekend, en zijn zelfvertrouwen lijkt te zijn teruggekeerd. Niet alleen het gevoel is goed, want ook de cijfers spreken in zijn voordeel.

Hamilton stapte vorig jaar over naar Ferrari, en hoopte daar zijn gedroomde achtste wereldtitel binnen te kunnen hengelen. Zijn eerste jaar bij Ferrari draaide echter uit op een enorme teleurstelling, en hij stond zelfs geen enkele keer op het podium. Daarnaast had hij het vaak zwaar met zijn auto, en verliep de communicatie met de pitmuur allesbehalve goed. Hamiltons zelfvertrouwen leek te zijn verdwenen, en dat voorspelde niet veel goeds voor dit jaar.

Waarom is Hamilton zo positief?

Niets blijkt minder waar te zijn, want Hamilton lijkt haast herboren te zijn. De zevenvoudig wereldkampioen kende een goede start van het seizoen in Australië, en kon zich daar zelfs weer mengen in de strijd om de podiumplekken. Hamilton klonk ook weer positief, en was heel erg tevreden met de auto. Ferrari is na Mercedes het tweede team, en hij ziet nog genoeg kansen.

Anderhalve week geleden wist Hamilton de ban te doorbreken in China, en kwam hij als derde over de streep. Na ruim een jaar wachten pakte Hamilton eindelijk zijn eerste podium in dienst van Ferrari, en de vreugde kon haast niet groter zijn. Hamilton straalde als een rookie, en hij ziet weer veel kansen voor de komende races.

Wat zeggen de cijfers?

Qua podiums doet hij het nu al beter dan vorig jaar, en ook andere cijfers zijn in zijn voordeel. Hamilton heeft in de eerste races vier rondjes aan de leiding gereden, en dat zijn er nu al meer dan vorig jaar. De Britse zevenvoudig wereldkampioen reed in het rampjaar 2025 slechts twee rondjes aan kop, en kan de stijgende lijn nu alleen maar gaan vasthouden.

Aankomend weekend wacht de Japanse Grand Prix, en daar kan Hamilton weer gaan vechten om de successen.

Larry Perkins

Posts: 63.724

[b] Wat doet het weer in Japen? [/b]

  • 2
  • 23 maa 2026 - 18:04
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Japan 2026

Reacties (13)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 10.351

    Omdat zijn auto de op 1 na beste is dit jaar, verleden jaar was je met deze achterstand op de winnaar geen 3e geworden in ieder geval

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 17:32
    • mario

      Posts: 15.234

      Tot nu toe... Er zijn nog maar 2 race-weekenden geweest... We kunnen al wel met enige zekerheid zeggen dat Mercedes het beste werk heeft geleverd.... Wat daar achter komt is qua volgorde nog erg onduidelijk....

      • + 1
      • 23 maa 2026 - 17:51
    • hupholland

      Posts: 9.772

      tov Leclerc zijn de eerste 2 races bijna gelijk aan vorig jaar. Je moet alleen China sprint en hoofdrace omdraaien. Eigenlijk wat het vorig jaar nog wat beter zelfs, want hij eindigde in de sprint meerdere positie's voor Leclerc. Maar goed, Ferrari is wel de smaakmaker tot nu toe, dus wat dat betreft begrijp ik het optimisme wel. En misschien ligt de lat tegenwoordig wat lager? Al is dit net als vorig jaar wel gewoon een begin waar je verder mee kunt.

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 18:54
  • Larry Perkins

    Posts: 63.724

    Wat doet het weer in Japen?

    • + 2
    • 23 maa 2026 - 18:04
    • Pietje Bell

      Posts: 33.870

      Omdat je het zo lief vraagt @Perkins:

      Deze Japanse weersite is zeer accuraat volgens een Japanner; beter dan de Europese modellen.

      Zaterdagmiddag 60% kans op buien en 17 graden.
      Zondagmiddag droog, zon/wolken en 19 graden.

      Even bovenaan de laptop de automatische vertaling gebruiken.
      Voor details de dag aanklikken.

      https://tenki.jp/lite/forecast/5/27/5310/24207/10days.html

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 19:24
    • Pietje Bell

      Posts: 33.870

      Weeronline geeft bv zaterdagmiddag praktisch droog aan en
      zondag 24 uur lang regenbuien en tijdens de race 18 graden.

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 19:29
    • Larry Perkins

      Posts: 63.724

      Ik bepaal zelf wel of en waar ik op mijn laptop de automatische vertaling aanzet @Bell...

      • + 1
      • 23 maa 2026 - 19:31
    • Pietje Bell

      Posts: 33.870

      Wat zeg je? Bedankt? Oké, graag gedaan.

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 19:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.816

    "Herboren Hamilton doet het nu al beter dan vorig jaar".

    Ja, dat denk ik ook.
    En ik ben niet de enige.... Kim K heb ik ook al gehoord over Lewis.

    "Lewis doet het beter dan verleden jaar...hij was natuurlijk nog 'n beetje verlegen, maar hij gaat nu als 'n razende tekeer....ik kan hem niet meer bij houden, hij ligt al 'n sigaretje te roken terwijl ik nog niet ben opgewarmd"...aldus 'n natte Kim.

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 18:14
    • Larry Perkins

      Posts: 63.724

      Doen Lewis en Kim ook aan hordenlopen?

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 18:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.816

      Kim kan met die siliconen-billen niet meer hordelopen....dus Lewis gaat alleen.

      • + 2
      • 23 maa 2026 - 20:06
    • Flying Dutchman

      Posts: 3.056

      Ouw

      :-)
      Siliconen opwarmen is op zich geen probleem trouwens. Wellicht is ze niet zo blij omdat ze ook een 'sigaretje' wil..

      • + 0
      • 23 maa 2026 - 21:47
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.056

    Ik zou ff afwachten en na een paar races pas een (voorlopige) conclusie trekken.
    Het klopt dat Hamilton dit jaar het beter doet maar of dat zo blijft is de vraag. Leclerc gaat zeker niet stil zitten.

    • + 0
    • 23 maa 2026 - 21:43

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    03:30 - 04:30

    Vrije training 3

    03:30 - 04:30

    Race / Startgrid

    07:00 - 09:00

  • Vrije training 2

    07:00 - 08:00

    Kwalificatie

    07:00 - 08:00

    Snelste ronde

    07:00 - 09:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.566
  • Podiums 133
  • Grand Prix 234
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar