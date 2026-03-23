Prachtige beelden: Amateurcoureur zingt Verstappen toe vanuit de auto

Max Verstappen stal afgelopen weekend de show op de Nürburgring Nordschleife. De Nederlander wist de NLS2-race te winnen, maar werd later weer gediskwalificeerd. Verstappen had zich vermaakt, en de andere coureurs waren onder de indruk. Sterker nog, zelfs tijdens de sessies werd hij toegezongen vanuit andere auto's.

Verstappen bereidde zich afgelopen weekend voor op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Samen met zijn teamgenoten Jules Gounon en Daniel Juncadella reed hij op vrijdag veel rondjes tijdens de trainingen, waarna ze ijzersterk voor de dag kwamen in de kwalificatie en de race op zaterdag. Ze kwamen zelfs als winnaar over de streep, maar werden later gediskwalificeerd, omdat ze te veel bandensets hadden gebruikt.

Meer over Max Verstappen Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

Team van Verstappen neemt ingrijpend besluit en trekt zich terug

14 maa
 Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

21 maa

Diskwalificatie of niet, Verstappen stond het hele weekend in het middelpunt van de aandacht. In de Formule 1 deelt hij de baan met 21 andere coureurs, maar op de Nordschleife moest hij zich afgelopen weekend door het verkeer worstelen. Er deden immers ruim honderd auto's mee aan de race, en elke auto werd bemand door minimaal twee coureurs.

Prachtige beelden

Het leverde veel vermakelijke beelden op van coureurs die trots delen hoe Verstappen hen inhaalde. De Duitse coureur Tom Schütze ging zelfs een stapje verder, en hij deelde op sociale media hoe Verstappen hem inhaalde. Lachend wijst hij in de auto de Mercedes van Verstappen aan en zingt hij het bekende 'TuTuTu Max Verstappen'.

Zat Verstappen wel achter het stuur?

De beelden werden uitgebreid gedeeld op het internet, maar er lijkt een addertje onder het gras te zitten. De kans is namelijk klein dat Verstappen zelf achter het stuur zat in de video, want Schütze plaatste de video al op 13 maart op zijn Instagram. Verstappen was op dat moment in Shanghai voor de Chinese Grand Prix, terwijl zijn team toen ook racete op de Ring. 

Alhoewel het dus niet om Verstappen zelf lijkt te gaan, maakt de video wel duidelijk dat Verstappen een grote impact heeft op het racen op de Nordschleife. Alleen al zijn team zorgt ervoor dat fans én coureurs vol enthousiasme opveren.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

