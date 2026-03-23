Damon Hill en Johnny Herbert zijn erg kritisch op Max Verstappen. Het duo vindt dat de Nederlander te veel praat over de boordradio en gewoon moet rijden. Hill en Herbert hebben al vaker kritiek geuit op de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen is allesbehalve een fan van de nieuwe Formule 1-reglementen. De Nederlander maakt dit dan ook regelmatig kenbaar en de twee oud-coureurs zijn hier klaar mee. Zij vinden dat de nummer acht in het wereldkampioenschap zijn mond moet houden en gewoon moet gaan rijden.

Verstappen moet gewoon rijden

In de Stay on Track-podcast vraagt Hill zich af: "Max Verstappen. Moet hij gewoon zijn mond houden en rijden?" Herbert geeft direct antwoord: "In veel opzichten wel, ja. Het is altijd heel fijn als je in de beste auto zit. Het is altijd een beetje een worsteling als je niet in de beste auto zit. Hij heeft tot nu toe geen slechte carrière gehad. Er zijn nog veel meer dingen die hij in de Formule 1 kan bereiken, wellicht nog een wereldtitel of misschien wel drie."

Hill is van mening dat Verstappen niet de beste diplomatie heeft. "Diplomatie is niet echt zijn ding, toch?" Herbert lacht en zegt: "Denk je dat?" Hill is van mening dat dat juist wel positief is, want Verstappen moet juist gewoon zeggen wat hij denkt. "Het is goed dat je altijd een directe, eerlijke mening van hem krijg. Hij zegt wat hij denkt." Hierdoor zien mensen hem echter wel anders. "Omdat hij niet een auto heeft waarmee hij kan winnen, klinkt het nu alsof hij daarover klaagt in plaats van dat het over de formule gaat."

De F1 wil Verstappen behouden

Hill is van mening dat de Formule 1 Verstappen wil behouden. "Als woordvoerder voor wat de Formule 1-coureurs willen, zal daar wel rekening mee worden gehouden. Wat de Formule 1 niet wil, is dat Max besluit om weg te gaan om ergens anders zijn sensatie te vinden. Dat zou een motie van wantrouwen zijn tegen de Formule 1 en de richting waarin de sport gaat."