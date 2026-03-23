Hill en Herbert kritisch op Verstappen: "Gewoon rijden"

Damon Hill en Johnny Herbert zijn erg kritisch op Max Verstappen. Het duo vindt dat de Nederlander te veel praat over de boordradio en gewoon moet rijden. Hill en Herbert hebben al vaker kritiek geuit op de viervoudig wereldkampioen. 

Verstappen is allesbehalve een fan van de nieuwe Formule 1-reglementen. De Nederlander maakt dit dan ook regelmatig kenbaar en de twee oud-coureurs zijn hier klaar mee. Zij vinden dat de nummer acht in het wereldkampioenschap zijn mond moet houden en gewoon moet gaan rijden. 

Verstappen moet gewoon rijden

In de Stay on Track-podcast vraagt Hill zich af: "Max Verstappen. Moet hij gewoon zijn mond houden en rijden?" Herbert geeft direct antwoord: "In veel opzichten wel, ja. Het is altijd heel fijn als je in de beste auto zit. Het is altijd een beetje een worsteling als je niet in de beste auto zit. Hij heeft tot nu toe geen slechte carrière gehad. Er zijn nog veel meer dingen die hij in de Formule 1 kan bereiken, wellicht nog een wereldtitel of misschien wel drie."

Hill is van mening dat Verstappen niet de beste diplomatie heeft. "Diplomatie is niet echt zijn ding, toch?" Herbert lacht en zegt: "Denk je dat?" Hill is van mening dat dat juist wel positief is, want Verstappen moet juist gewoon zeggen wat hij denkt. "Het is goed dat je altijd een directe, eerlijke mening van hem krijg. Hij zegt wat hij denkt." Hierdoor zien mensen hem echter wel anders. "Omdat hij niet een auto heeft waarmee hij kan winnen, klinkt het nu alsof hij daarover klaagt in plaats van dat het over de formule gaat."

De F1 wil Verstappen behouden

Hill is van mening dat de Formule 1 Verstappen wil behouden. "Als woordvoerder voor wat de Formule 1-coureurs willen, zal daar wel rekening mee worden gehouden. Wat de Formule 1 niet wil, is dat Max besluit om weg te gaan om ergens anders zijn sensatie te vinden. Dat zou een motie van wantrouwen zijn tegen de Formule 1 en de richting waarin de sport gaat."

Reacties (16)

  • Snorremans

    Posts: 234

    Worden in dit artikel ook wel 2 jokers van de bovenste plank getrokken..🤔🤔

    • + 14
    • 23 maa 2026 - 07:42
  • HermanInDeZon

    Posts: 948

    "Zij vinden dat de nummer acht in het wereldkampioenschap zijn mond moet houden en gewoon moet gaan rijden."

    ...

    "Hill is van mening dat dat juist wel positief is, want Verstappen moet juist gewoon zeggen wat hij denkt."


    Serieus mannen - dit gaat er hier toch stilaan over hoor

    • + 4
    • 23 maa 2026 - 07:44
    • The Wolf

      Posts: 388

      De boodschap van Damon luidt: Het is fijn dat Max zegt wat hij denk, maar... hij moet z'n mond houden en rijden...

      Klinkt voor ons miss allemaal heel gek, maar het is gewoon een geval dissociatieve identiteitsstoornis, hij switcht tussen zijn alters...

      • + 10
      • 23 maa 2026 - 08:14
    • HermanInDeZon

      Posts: 948

      Heb je ook enig bewijs dat Damon dit zou hebben?

      Ik hoop oprecht dat je dit hier niet als "grap" neer zet of zo ...

      • + 1
      • 23 maa 2026 - 08:17
    • f(1)orum

      Posts: 9.778

      "Wat is er met je aan de hand?"

      "Het zijn deze twee of indigestie. Ik hoop dat het indigestie is."

      "Waarom?"

      "Over een tijdje wordt het beter."

      * Bron: Statler en Waldorf

      • + 5
      • 23 maa 2026 - 08:20
    • The Wolf

      Posts: 388

      Tuurlijk is er bewijs, het staat immers zwart op wit, zie mijn bericht van 08:14

      • + 9
      • 23 maa 2026 - 08:25
    • HermanInDeZon

      Posts: 948

      Goed dat er hier ook medische professionals zitten die dit soort enstige aandoeningen zonder enig gesprek met de patient kunnen diagnosticeren

      • + 2
      • 23 maa 2026 - 08:35
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 996

      @Herman
      "Hoop oprecht dat je dit hier niet als "grap" neerzet..."
      "Goed dat er hier ook medische professionals zitten die dit soort ernstige aandoeningen zonder enig gesprek met de patient kunnen diagnosticeren..."

      🤢🤢🤮🤮

      Jeez, @Herman
      Niet zo gevoelig! Nu presenteer je jezelf écht als een enorme natte tosti!

      Ik draag zelf echt al járen een zwaar medisch bepakte rugzak, die alleen maar zwaarder wordt omdat een en ander progressief is maar denk je dat ik me ook maar een seconde gekwetst zou voelen wanneer mensen daar zoiets over zouden zeggen?! Niet zo lichtgevoelig, miss goodie- goodie...

      • + 10
      • 23 maa 2026 - 09:23
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 996

      Dokter Gevel maakte een foutje en schreef abusievelijk lichtgevoelig, waar hij natuurlijk lichtgeraakt had moeten zeggen, want dat wijst de diagnose uit...

      • + 2
      • 23 maa 2026 - 09:28
    • The Wolf

      Posts: 388

      ik krijg zachtjes aan de indruk dat Herman helemaal niet in de zon zit, maar in een met hem mee reizende gitzwarte donkerwolk

      hihi

      • + 6
      • 23 maa 2026 - 10:14
    • f(1)orum

      Posts: 9.778

      Er zitten hier wel meer medische professionals @Herman, want op basis van jouw posts kan ik toch wel aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid diagnosticeren dat jij zeer gevoelige teentjes hebt....

      • + 4
      • 23 maa 2026 - 10:23
    • Freek-Willem

      Posts: 6.664

      @forum of heel korte beetjes of een gigantisch l..ter. anders kan die nooit op zijn p.k getrapt Ijn 😉

      • + 1
      • 23 maa 2026 - 11:50
  • SEN1

    Posts: 2.757

    Als ik Max was zou ik er een punt achter zetten na dit jaar. Ooit evt een comeback maken bij de volgende nieuwe regels, mits die wel racen toestaan. En anders gewoon lekker focussen op je gezin en de andere raceklasses. Lekker levensgenieten.

    • + 3
    • 23 maa 2026 - 08:25
    • Ferrari412T1

      Posts: 488

      Nee, geen comeback maken. Gaat meestal helemaal fout. Ik hoop ook dat hij er een punt achter zet na dit jaar en fijn GT3 gaat racen. Was gewoon geweldig om te zien afgelopen weekend. Zoveel meer actie en pedal to the metal in deze klasse. Daarbij geweldige auto's met een nog mooier geluid.

      • + 2
      • 23 maa 2026 - 10:40
  • Larry Perkins

    Posts: 63.706

    Wat zeiden ‘Statler en Waldorf’ werkelijk? De podcast…

    Does F1 need to fix its Mario Kart-style 2026 racing? Stay On Track with Hill and Herbert E6
    (ruim een uur)

    00:00 Predictions revisited
    02:51 Verdict on 2026 so far
    28:27 Does it need fixing?
    36:42 Standout drivers
    42:06 The Mercedes advantage
    51:33 Verstappen’s criticism

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 08:52
  • Ferrari412T1

    Posts: 488

    Ja, natuurlijk weer Brits commentaar. Dan weet je wat er gezegd gaat worden. Verstappen heeft trouwens zijn sensatie al gevonden...GT3!

    • + 1
    • 23 maa 2026 - 10:36

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

