Dit zijn de nieuwe teamgenoten van Max Verstappen

Max Verstappen keert dit weekend terug op de Nürburgring Nordschleife. Hij neemt deel aan de NLS2-race en zal zich gaan voorbereiden op de 24 uur van de Nürburgring. Verstappen heeft een absoluut topteam om zich heen verzameld, en deelt de auto dit weekend met twee ervaren namen: Jules Gounon en Daniel Juncadella.

Verstappen meldde zich vanochtend op het iconische circuit in de Duitse Eifel. Hij nam al vroeg op de dag plaats achter het stuur van de blauwe Mercedes-AMG GT3-bolide, want Verstappen moet de nodige meters gaan maken. Toen Verstappen weer terugkeerde in de pits, overlegde hij uitgebreid met zijn nieuwe teamgenoten: Gounon en Juncadella.

Beide coureurs zijn zeer ervaren, en gelden als goede GT3-coureurs die weten waar ze mee bezig zijn. Naast Gounon en Juncadella maakt ook de Oostenrijker Lucas Auer deel uit van de line-up voor de 24 uur van de Nürburgring, maar hij neemt dit weekend niet deel aan de NLS-race. Voor Verstappen maakt dat weinig uit, want met zijn twee nieuwe teamgenoten beschikt hij over de best mogelijke coureurs voor dit avontuur.

Jules Gounon (31 december 1994, Frankrijk/Andorra)

Jules Jules-Louis Gounon geldt als één van de beste GT3-coureurs ter wereld. De in Andorra wonende Fransman is verbonden aan Mercedes-AMG als fabriekscoureur, en komt uit een echt racegezin. Zijn vader Jean-Marc Gounon is oud-coureur en reed in de jaren '90 zelfs een handjevol Formule 1-races.

Jules Gounon heeft de koningsklasse nooit bereikt, maar hij zit zeker niet stil. De in Aubenas geboren coureur houdt zich al ruim tien jaar vrijwel alleen met GT3-racen bezig, en boekte al veel grote successen. Zo wist hij de GT World Challenge Europe Endurance Cup al twee keer te winnen, won hij drie keer de 12 uur van Bathurst en won hij twee keer de 24 uur van Spa-Francorchamps.

Hij komt dit jaar ook uit in het World Endurance Championship, waar hij niét uitkomt in een Mercedes. Hij is hier actief voor het Hypercar-team van Alpine, waardoor hij ook deelneemt aan de 24 uur van Le Mans. Ook op de Nürburgring heeft Gounon de nodige ervaring, hij nam al vijf keer deel aan de 24-uursrace.

Daniel Juncadella (7 mei 1991, Spanje)

Net als Gounon komt Juncadella uit een echt racenest. Hij is familie van Alex Soler-Roig en Luis Pérez-Sala, die allebei de Formule 1 wisten te bereiken. Ook Juncadella heeft de nodige meters in Formule 1-wagens gemaakt. Hij reed in 2014 een handjevol vrije trainingen voor Force India, en werd eind 2024 aangekondigd als simulatorcoureur voor Aston Martin.

Verder racet Juncadella vooral in GT3's, en heeft hij zeer veel ervaring in de langeafstandsracerij. Dit jaar is hij vooral verbonden aan het raceteam van Verstappen, al zal hij ook gaan jagen op andere successen. Hij is fabriekscoureur voor het nieuwe Hypercar-team van Genesis (Hyundai, red.) in het WEC en zal dus ook uitkomen in de 24 uur van Le Mans.

De Spanjaard heeft veel ervaring in de langeafstandsracerij, en werd vorig jaar derde in de European Le Mans Series. Opvallend genoeg nam hij nog maar twee keer deel aan Le Mans, waar hij twee keer reed met een Corvette.

