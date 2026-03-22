Het team van Aston Martin is op een rampzalige wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Ze kampen met veel grote problemen, en ze zijn nog niet in staat om races uit te rijden. Lance Stroll is pessimistisch, en hij lijkt niet te verwachten dat Aston Martin het probleem snel kan oplossen.

Aston Martin begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Hun nieuwe campus in Silverstone draait op volle toeren, met Honda hebben ze een grote motorpartner aangetrokken en meesterbrein Adrian Newey heeft de auto ontworpen. Al snel werd duidelijk dat ze grote problemen hebben, die deels worden veroorzaakt door de krachtbron van Honda. Door de motor ontstaan er ernstige trillingen, die de coureurs dwarszitten tijdens het rijden.

Hoe reageerde Stroll?

Fernando Alonso verloor in China het gevoel in zijn handen, en ook voor zijn teamgenoot Lance Stroll was het tot nu toe geen plezierige ervaring. Hij lijkt ook geen snelle oplossing van de problemen te verwachten. Toen de internationale media hem vroeg of er snel een oplossing komt, was zijn antwoord veelzeggend: "Tenzij ze in de komende dagen iets magisch kunnen vinden, bid dan. Bid maar voor mij."

Wat gebeurde er in China?

Stroll lijkt er weinig vertrouwen in te hebben, en hij wacht ook nog steeds op zijn eerste finish van het jaar. Afgelopen weekend viel hij al vroeg in de Chinese Grand Prix stil, en daarmee veroorzaakte hij een Safety Car. Eén week eerder had hij zijn Aston Martin al na een paar rondjes in de pitbox geparkeerd.

Geen gevoel in de handen

Zijn teamgenoot Alonso kon het vorige week in China iets langer volhouden. De Spanjaard besloot pas op te geven op het moment dat hij door de trillingen geen gevoel meer had in zijn handen. Op de onboardbeelden was zelfs te zien dat hij op de rechte stukken zijn handen van het stuur moest halen.

Alonso en Stroll staan na de eerste twee raceweekenden van het jaar onderaan in de strijd om het wereldkampioenschap. Zelfs de coureurs van nieuwkomer Cadillac doen het vooralsnog beter, al zijn ook zij nog puntloos.