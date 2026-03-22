Stroll heeft het opvallend zwaar: "Bid voor me"

Het team van Aston Martin is op een rampzalige wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Ze kampen met veel grote problemen, en ze zijn nog niet in staat om races uit te rijden. Lance Stroll is pessimistisch, en hij lijkt niet te verwachten dat Aston Martin het probleem snel kan oplossen.

Aston Martin begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Hun nieuwe campus in Silverstone draait op volle toeren, met Honda hebben ze een grote motorpartner aangetrokken en meesterbrein Adrian Newey heeft de auto ontworpen. Al snel werd duidelijk dat ze grote problemen hebben, die deels worden veroorzaakt door de krachtbron van Honda. Door de motor ontstaan er ernstige trillingen, die de coureurs dwarszitten tijdens het rijden.

Hoe reageerde Stroll?

Fernando Alonso verloor in China het gevoel in zijn handen, en ook voor zijn teamgenoot Lance Stroll was het tot nu toe geen plezierige ervaring. Hij lijkt ook geen snelle oplossing van de problemen te verwachten. Toen de internationale media hem vroeg of er snel een oplossing komt, was zijn antwoord veelzeggend: "Tenzij ze in de komende dagen iets magisch kunnen vinden, bid dan. Bid maar voor mij."

Wat gebeurde er in China?

Stroll lijkt er weinig vertrouwen in te hebben, en hij wacht ook nog steeds op zijn eerste finish van het jaar. Afgelopen weekend viel hij al vroeg in de Chinese Grand Prix stil, en daarmee veroorzaakte hij een Safety Car. Eén week eerder had hij zijn Aston Martin al na een paar rondjes in de pitbox geparkeerd.

Geen gevoel in de handen

Zijn teamgenoot Alonso kon het vorige week in China iets langer volhouden. De Spanjaard besloot pas op te geven op het moment dat hij door de trillingen geen gevoel meer had in zijn handen. Op de onboardbeelden was zelfs te zien dat hij op de rechte stukken zijn handen van het stuur moest halen. 

Alonso en Stroll staan na de eerste twee raceweekenden van het jaar onderaan in de strijd om het wereldkampioenschap. Zelfs de coureurs van nieuwkomer Cadillac doen het vooralsnog beter, al zijn ook zij nog puntloos.

F1 Nieuws Lance Stroll Aston Martin

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Williams_F1

    Posts: 1.387

    We bidden dat je Z.S.M uit de Aston Martin stapt.

    • + 1
    • 22 maa 2026 - 21:57

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Land Canada
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, Canada
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
