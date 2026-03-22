Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing zijn niet op de gewenste wijze aan het Formule 1-seizoen begonnen. Ze hebben een flinke achterstand op Mercedes en Ferrari, en de frustratie begint te groeien. Anthony Davidson denkt dat Red Bull snel kan terugslaan, en wijst naar de kracht van Verstappen.

Verstappen kende in Australië en China twee teleurstellende raceweekenden. De Nederlander moest in Australië een inhaalrace rijden na een mislukte kwalificatie, en hij wist afgelopen weekend geen punten te scoren in Shanghai na een uitvalbeurt. Verstappen vermaakt zich nog niet in de nieuwe generatie Formule 1-auto's, en hij is ook niet tevreden met de huidige staat van de Red Bull.

In de eerste twee races van het seizoen was Red Bull overduidelijk het vierde team op de grid. Mercedes en Ferrari zijn momenteel een klasse apart, terwijl McLaren ook sneller is. Het enige voordeel voor Red Bull is dat McLaren ook tegen problemen is aangelopen.

Kan Red Bull terugslaan in Suzuka?

Oud-coureur en huidig analist Anthony Davidson is echter positief. In de podcast van Sky Sports F1 wijst hij naar de Oostenrijkse renstal en de aankomende race in Japan: "Red Bull kan wel een stap gaan zetten. We weten hoe sterk Max is, vooral op dat circuit. Van zijn teamgenoot Isack Hadjar ben ik trouwens ook erg onder de indruk. Hij zat gemiddeld slechts anderhalve tiende achter zijn teamgenoot als je de derde vrije training in Melbourne meeneemt."

Hoe kijkt Davidson naar Hadjar?

Davidson is enorm onder de indruk van het Franse talent, dat vorig jaar in de Formule 1 debuteerde: "Hadjar heeft dus echt fantastisch werk geleverd, wat eigenlijk best ironisch is, want op het moment dat ze twee coureurs hebben die dicht bij elkaar zitten, ontbreekt het aan snelheid in de auto. Hopelijk gaan ze nog een stap zetten. Al met al verwacht ik eigenlijk dat het een voortzetting gaat worden van de eerste twee races."

De Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka staat over iets meer dan een week op het programma. Het circuit ligt Verstappen wel, en hij wist er vorig jaar tot ieders verrassing te winnen.