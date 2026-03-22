Sky Sports-gezicht denkt dat Verstappen zich terug kan vechten

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing zijn niet op de gewenste wijze aan het Formule 1-seizoen begonnen. Ze hebben een flinke achterstand op Mercedes en Ferrari, en de frustratie begint te groeien. Anthony Davidson denkt dat Red Bull snel kan terugslaan, en wijst naar de kracht van Verstappen.

Verstappen kende in Australië en China twee teleurstellende raceweekenden. De Nederlander moest in Australië een inhaalrace rijden na een mislukte kwalificatie, en hij wist afgelopen weekend geen punten te scoren in Shanghai na een uitvalbeurt. Verstappen vermaakt zich nog niet in de nieuwe generatie Formule 1-auto's, en hij is ook niet tevreden met de huidige staat van de Red Bull.

In de eerste twee races van het seizoen was Red Bull overduidelijk het vierde team op de grid. Mercedes en Ferrari zijn momenteel een klasse apart, terwijl McLaren ook sneller is. Het enige voordeel voor Red Bull is dat McLaren ook tegen problemen is aangelopen.

Kan Red Bull terugslaan in Suzuka?

Oud-coureur en huidig analist Anthony Davidson is echter positief. In de podcast van Sky Sports F1 wijst hij naar de Oostenrijkse renstal en de aankomende race in Japan: "Red Bull kan wel een stap gaan zetten. We weten hoe sterk Max is, vooral op dat circuit. Van zijn teamgenoot Isack Hadjar ben ik trouwens ook erg onder de indruk. Hij zat gemiddeld slechts anderhalve tiende achter zijn teamgenoot als je de derde vrije training in Melbourne meeneemt."

Hoe kijkt Davidson naar Hadjar?

Davidson is enorm onder de indruk van het Franse talent, dat vorig jaar in de Formule 1 debuteerde: "Hadjar heeft dus echt fantastisch werk geleverd, wat eigenlijk best ironisch is, want op het moment dat ze twee coureurs hebben die dicht bij elkaar zitten, ontbreekt het aan snelheid in de auto. Hopelijk gaan ze nog een stap zetten. Al met al verwacht ik eigenlijk dat het een voortzetting gaat worden van de eerste twee races."

De Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka staat over iets meer dan een week op het programma. Het circuit ligt Verstappen wel, en hij wist er vorig jaar tot ieders verrassing te winnen.

F1 Nieuws Max Verstappen Anthony Davidson Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Maxiaans

    Posts: 8.258

    Hoop vooral voor Honda dat ze iets beter voor de dag kunnen komen en niet weer de Aston Martin langs de baan moeten zetten omdat er zo veel vibratie is dat de coureur het gevoel in de handen en voeten verliest, wat als coureur zijnde toch wel belangrijk is.

    Ik vind er tot nu toe nog geen enkele zak aan om naar te kijken, heb de eerste twee races dan ook later bekeken, wat eigenlijk nooit is voorgekomen en zeker niet met voorbedachte rade.

    Ik mag dan ook hopen dat het over 5 weken beter te pruimen is want wss zal er aankomend weekend niet heel erg veel veranderd zijn.

    • + 4
    • 22 maa 2026 - 11:52
    • Pietje Bell

      Posts: 33.846

      Er zal idd aankomend weekend NIETS veranderd zijn en ga er maar vanuit dat er daarna ook niets verandert, want volgens Domenicali hebben alle fans en de meeste coureurs ge-no-ten van de race in China.
      Waarom dan iets veranderen?!

      • + 2
      • 22 maa 2026 - 12:06
    • Pietje Bell

      Posts: 33.846

      Vandaag op Planet F1:

      Speaking alongside Russell and Antonelli in the post-race press conference, Hamilton was asked to reflect on that Leclerc battle, and was quizzed on whether it is easier to follow another driver in these new F1 2026 cars.

      “Yeah, the cars are easier to follow, much better than past years,” Hamilton confirmed. “You can get very close. There’s not a bad wake where you’re losing too much downforce.

      “I think it’s the best racing that I’ve ever experienced in Formula 1.

      “Of course, these guys [Mercedes] are pulling past us at crazy speeds, but to be able to all be so close… It’s great that we have the good start at the moment and hopefully that stays the same through the year.

      “Given that they’ve gone for a different option where they have more power, we’ve got to figure out how we can improve our straight-line speed.

      “But hopefully it was an exciting race to watch for you guys because it was awesome in the car. It felt like go-karting, back and forth, back and forth, and you could really position your car in a nice way where there was a thin piece of paper between us sometimes, but we didn’t exchange any paint. I think that’s down to great drivers and respect.”

      • + 0
      • 22 maa 2026 - 12:27
  • snailer

    Posts: 32.163

    Denk zo dat het gat veel te groot is. Verstappen maakt er nog wat van. Die moet overigens zo vreemd de bochten aanvallen ivm verplichte harvesting, dat de banden er compleet aan gaan. Doet hij het niet, dan zijn ze niet eens 5de team. Afgelopen race zat Haas er voor en zonder issues zou McLaren er ook voor zitten. Hoewel uitval invloed heeft op de ranking van auto's.

    • + 1
    • 22 maa 2026 - 12:14
  • Need5Speed

    Posts: 3.602

    Mijn gezicht denkt dat het toch lastig gaat worden. Maar wie weet.

    • + 1
    • 22 maa 2026 - 12:17
  • Larry Perkins

    Posts: 63.694

    Het gaat van slecht, slechter naar slechtst, want na het Nürburgring Nordschleife-debacle wil Max in Japan zijn bandenwissels zelf uitvoeren...

    • + 1
    • 22 maa 2026 - 13:31
    • Larry Perkins

      Posts: 63.694

      (in afwachting van de reactie van 'treurwilg' @Rimmert...)

      • + 1
      • 22 maa 2026 - 13:33

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

