Jacques Villeneuve is hard voor Ferrari na de Grand Prix van China. Volgens de Canadees liet de Italiaanse renstal een uitgelezen kans liggen om Mercedes pijn te doen, doordat Lewis Hamilton en Charles Leclerc vooral met elkaar bezig waren.

Op het Shanghai International Circuit zorgden beide Ferrari-coureurs nochtans voor spektakel met een fel onderling duel. Hamilton trok uiteindelijk aan het langste eind en pakte zijn eerste podium voor Ferrari, maar volgens Villeneuve had er veel meer ingezeten.

‘Ferrari gooit eigen race te grabbel’

Ferrari kende een bliksemstart en dook meteen vooraan op, maar al snel nam Kimi Antonelli de leiding over. Achter hem barstte een interne strijd los bij Ferrari, waarbij Hamilton en Leclerc geen duimbreed toegaven en meermaals van positie wisselden, terwijl George Russell op de achtergrond profiteerde.

Villeneuve zag het met lede ogen aan. “Leuk om naar te kijken, maar eigenlijk was het gewoon te veel van het goede. Ze reden tweede en derde, maar begonnen elkaar op te eten. In een paar ronden bliezen ze hun banden op en verloren ze bakken tijd. Zo maak je het Mercedes wel héél makkelijk om weg te rijden”, klonk het scherp bij Sky F1.

Vasseur ziet het anders

Na een safety car-herstart ging het duel gewoon verder, met opnieuw tijdverlies tot gevolg. Hamilton sloeg pas in ronde 40 definitief toe, maar toen was de achterstand op Antonelli al opgelopen tot 25 seconden, met Leclerc nog eens drie tellen daarachter.

Villeneuve denkt dat Ferrari zichzelf tekortdoet. “Als ze stoppen met elkaar te bevechten en zich focussen op Mercedes, dan worden ze echt gevaarlijk. Ze staan niet eens zo ver achter in het kampioenschap, dus Mercedes moet eigenlijk opletten.”

Frédéric Vasseur deelt die kritiek niet en verdedigt zijn rijders. “Alle respect voor die twee. Ze blijven professioneel en racen hard, maar fair. Dit is net wat je wil zien binnen een team. Natuurlijk kan het er achteraf dom uitzien, maar dit helpt ons vooruit. Ze hadden er zelfs plezier in via de radio, dus waarom zouden we dat afremmen?”