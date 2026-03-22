user icon
icon

Ferrari door de mangel gehaald: "Hebben een overwinning weggegooid"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari door de mangel gehaald: "Hebben een overwinning weggegooid"

Jacques Villeneuve is hard voor Ferrari na de Grand Prix van China. Volgens de Canadees liet de Italiaanse renstal een uitgelezen kans liggen om Mercedes pijn te doen, doordat Lewis Hamilton en Charles Leclerc vooral met elkaar bezig waren.

Op het Shanghai International Circuit zorgden beide Ferrari-coureurs nochtans voor spektakel met een fel onderling duel. Hamilton trok uiteindelijk aan het langste eind en pakte zijn eerste podium voor Ferrari, maar volgens Villeneuve had er veel meer ingezeten.

Meer over Ferrari Norris reageert veelzeggend op bijzondere bewering van Hamilton

Norris reageert veelzeggend op bijzondere bewering van Hamilton

14 maa
 <b> Uitslag VT1 China: </b> Mercedes, Ferrari én McLaren slaan enorme kloof met Verstappen

Uitslag VT1 China: Mercedes, Ferrari én McLaren slaan enorme kloof met Verstappen

13 maa

‘Ferrari gooit eigen race te grabbel’

Ferrari kende een bliksemstart en dook meteen vooraan op, maar al snel nam Kimi Antonelli de leiding over. Achter hem barstte een interne strijd los bij Ferrari, waarbij Hamilton en Leclerc geen duimbreed toegaven en meermaals van positie wisselden, terwijl George Russell op de achtergrond profiteerde.

Villeneuve zag het met lede ogen aan. “Leuk om naar te kijken, maar eigenlijk was het gewoon te veel van het goede. Ze reden tweede en derde, maar begonnen elkaar op te eten. In een paar ronden bliezen ze hun banden op en verloren ze bakken tijd. Zo maak je het Mercedes wel héél makkelijk om weg te rijden”, klonk het scherp bij Sky F1.

Vasseur ziet het anders

Na een safety car-herstart ging het duel gewoon verder, met opnieuw tijdverlies tot gevolg. Hamilton sloeg pas in ronde 40 definitief toe, maar toen was de achterstand op Antonelli al opgelopen tot 25 seconden, met Leclerc nog eens drie tellen daarachter.

Villeneuve denkt dat Ferrari zichzelf tekortdoet. “Als ze stoppen met elkaar te bevechten en zich focussen op Mercedes, dan worden ze echt gevaarlijk. Ze staan niet eens zo ver achter in het kampioenschap, dus Mercedes moet eigenlijk opletten.”

Frédéric Vasseur deelt die kritiek niet en verdedigt zijn rijders. “Alle respect voor die twee. Ze blijven professioneel en racen hard, maar fair. Dit is net wat je wil zien binnen een team. Natuurlijk kan het er achteraf dom uitzien, maar dit helpt ons vooruit. Ze hadden er zelfs plezier in via de radio, dus waarom zouden we dat afremmen?”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc Ferrari GP China 2026

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Polleke2

    Posts: 1.956

    Wat een onzin,Mercedes kan nog veel sneller die zijn nog steeds aan et sandbaggen om het ADUO systeem voor andere teams een beetje in de hand te houden.

    • + 3
    • 22 maa 2026 - 09:39
  • f(1)orum

    Posts: 9.775

    "Ze hadden er zelfs plezier in via de radio, dus waarom zouden we dat afremmen?”
    Fred heeft natuurlijk helemaal gelijk, want waarom zit Ferrari anders in de F1 dan hun coureurs lekker lol te laten beleven?

    • + 1
    • 22 maa 2026 - 09:43
  • AUDI_F1

    Posts: 3.603

    Verstappen had gisteren ook een Ferrari strategie. Maar ooit gaan ze het nog leren.

    • + 1
    • 22 maa 2026 - 10:06
  • StevenQ

    Posts: 10.349

    Mercedes zat er 20 en 25 seconden voor, ondanks een safetycar tijdens de race

    Je moet wel erg de weg kwijt zijn als je denkt dat Ferrari had kunnen winnen

    • + 2
    • 22 maa 2026 - 10:31
  • Pietje Bell

    Posts: 33.846

    Hebben we er een nieuwe WAG bij, haha?
    Kim Kardashian is vrijdag al in Tokio aangekomen met haar vliegtuig.
    Gaan we haar voor het eerst bij Lewis in de garage zien?

    i.ibb.co/yndPwYWp/(...)26-03-22-103118.png

    Vandaag zijn Lewis en Kim in Tokio gespot.

    i.ibb.co/KcytVJKq/(...)26-03-22-105539.png

    • + 1
    • 22 maa 2026 - 10:58
    • mr.Monza

      Posts: 9.998

      Zou je een Ferrari topic niet willen vervuilen met die boulevard troep van je, dankjewel.

      • + 7
      • 22 maa 2026 - 12:42
    • Larry Perkins

      Posts: 63.697

      De vlieglijn eindigt in blauw.
      1. Is die opgeblazen pop op het water geland? (met zo'n reet blijf je wel drijven)
      2. Of was ze al blauw voordat het vliegtuig geland was? (omdat ze het anders niet uithoudt met Lewis)
      Twee belangrijke levensvragen...

      • + 0
      • 22 maa 2026 - 14:39
  • racepace1

    Posts: 657

    Zij hebben er blijkbaar meer moeite mee dan Ferrari Zelf...
    Wat een poepgepraat

    • + 1
    • 22 maa 2026 - 11:36
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.051

    Het zou bij een kans blijven.. Kimi was vooral banden aan het sparen en kon sneller rijden als het moest.

    • + 1
    • 22 maa 2026 - 11:43
  • Larry Perkins

    Posts: 63.697

    Het is natuurlijk gel*l van Sjakie maar als ze wel hadden geprobeerd om achter Kimi aan te gaan, dan hadden we die 973 nep-inhaalacties niet gehad en hadden FIA/FOM en prutmedia niet kunnen verkondigen dat het allemaal zo prachtig en sensationeel was voor de 'fans'.
    Dus als Charles en Lewis nog eens samen lol willen hebben, dan doen ze dat maar in hun vrije tijd...

    • + 0
    • 22 maa 2026 - 14:31

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.566
  • Podiums 133
  • Grand Prix 234
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar