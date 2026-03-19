Het lijkt er sterk op dat de FIA de regels wil aanpassen op het motorgebied. Het gaat om een versoepeling van een nieuwe regel, en dit kan in het voordeel gaan werken van Red Bull. Alleen het team van Mercedes zou tegen deze verandering zijn.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. De FIA heeft voor dit jaar de zogenaamde ADUO-regels ingevoerd, en dit moet ervoor zorgen dat het veld sneller in elkaar kan gaan schuiven. Als een motorfabrikant nu een aantoonbare achterstand heeft op de concurrentie, dan krijgen ze meer mogelijkheden om de motor te ontwikkelen en stappen te zetten.

Wat is er aan de hand?

Het was de bedoeling dat er na zes raceweekenden de balans zou worden opgemaakt. Dan zou er worden gekeken welke fabrikanten een achterstand hebben, en dus een voordeeltje zouden krijgen. Afgelopen weekend werd echter bevestigd dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet doorgaan, vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Dit zorgt ervoor dat de zesde race van het seizoen later in het jaar plaatsvindt, en de vraag is wat dit betekent voor de ADUO-regels.

Wat is het voorstel van de FIA?

Volgens het Duitse medium Motorsport Magazin heeft de FIA dan ook een voorstel ingediend bij de motorfabrikanten. Ze hebben aan hen gevraagd om de regels aan te passen door het moment waarop de balans wordt opgemaakt naar voren te halen. Dit zou dus betekenen dat bepaalde fabrikanten eerder een voordeel kunnen hebben, en dat is vanzelfsprekend tegen het zere been van de koplopers.

Wat is de mening van Mercedes?

Motorsport Magazin meldt dan ook dat het dominante Mercedes tegen de regels zou zijn. Ze zouden echter de enige fabrikant zijn die tegen is, en er is een overgrote meerderheid voor het voorstel van de FIA. Als een fabrikant meer dan twee procent achterloopt ten opzichte van de koploper, dan krijgt men meer middelen om zich te ontwikkelen.

Dat zou betekenen dat Red Bull, Audi en Honda in aanmerking zullen komen voor deze veranderingen. Red Bull kan dus stappen gaan zetten om de achterstand op de concurrentie sneller te verkleinen.