'FIA wil motorregels aanpassen in voordeel van Red Bull'

Het lijkt er sterk op dat de FIA de regels wil aanpassen op het motorgebied. Het gaat om een versoepeling van een nieuwe regel, en dit kan in het voordeel gaan werken van Red Bull. Alleen het team van Mercedes zou tegen deze verandering zijn.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. De FIA heeft voor dit jaar de zogenaamde ADUO-regels ingevoerd, en dit moet ervoor zorgen dat het veld sneller in elkaar kan gaan schuiven. Als een motorfabrikant nu een aantoonbare achterstand heeft op de concurrentie, dan krijgen ze meer mogelijkheden om de motor te ontwikkelen en stappen te zetten.

Wat is er aan de hand?

Het was de bedoeling dat er na zes raceweekenden de balans zou worden opgemaakt. Dan zou er worden gekeken welke fabrikanten een achterstand hebben, en dus een voordeeltje zouden krijgen. Afgelopen weekend werd echter bevestigd dat de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet doorgaan, vanwege de onrust in het Midden-Oosten. Dit zorgt ervoor dat de zesde race van het seizoen later in het jaar plaatsvindt, en de vraag is wat dit betekent voor de ADUO-regels.

Wat is het voorstel van de FIA?

Volgens het Duitse medium Motorsport Magazin heeft de FIA dan ook een voorstel ingediend bij de motorfabrikanten. Ze hebben aan hen gevraagd om de regels aan te passen door het moment waarop de balans wordt opgemaakt naar voren te halen. Dit zou dus betekenen dat bepaalde fabrikanten eerder een voordeel kunnen hebben, en dat is vanzelfsprekend tegen het zere been van de koplopers.

Wat is de mening van Mercedes?

Motorsport Magazin meldt dan ook dat het dominante Mercedes tegen de regels zou zijn. Ze zouden echter de enige fabrikant zijn die tegen is, en er is een overgrote meerderheid voor het voorstel van de FIA. Als een fabrikant meer dan twee procent achterloopt ten opzichte van de koploper, dan krijgt men meer middelen om zich te ontwikkelen.

Dat zou betekenen dat Red Bull, Audi en Honda in aanmerking zullen komen voor deze veranderingen. Red Bull kan dus stappen gaan zetten om de achterstand op de concurrentie sneller te verkleinen.

F1 bekijker

Posts: 134

Linkse bende. :)

  • 1
  • 19 maa 2026 - 14:22
F1 Nieuws Red Bull Racing

Reacties (7)

  • F1 bekijker

    Posts: 134

    Linkse bende. :)

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 14:22
  • f(1)orum

    Posts: 9.745

    Ha, kijk, now we are talking; na FIArarri, FIAcedes en FIAcLaren hebben we nu FIAdbull.

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 14:27
  • da_bartman

    Posts: 6.499

    De enige aanpassing is de datum. Normaal zou na de 6e race het meetpunt liggen: 1 Mei (Miami). Nu zou dat met die 2 uitgevallen races, waar de teams niets aan kunnen doen, dat 5 Juni(Monaco) worden. Het is natuurlijk wel zo redelijk dat die datum van 1 Mei gehandhaafd blijft. Voor de rest verandert er niets aan die ADUO-regels

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 14:39
  • Larry Perkins

    Posts: 63.606

    Max heeft gesproken en de vermaledijde FIA siddert van angst en probeert de viervoudig wereldkampioen zelfs te paaien op een issue waar hij het niet over heeft gehad. De kritiek begint te werken...

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 14:55
    • f(1)orum

      Posts: 9.745

      Yep, uiteindelijk leiden alle wegen naar Max Fia Appia

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 15:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

