Het felle duel tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc in de Grand Prix van China speelde George Russell uiteindelijk in de kaart, al liep het voor de Mercedes-rijder niet volledig zoals gehoopt. Vooraan reed Andrea Kimi Antonelli namelijk onbedreigd naar de zege.

Russell kon profiteren van het interne gevecht bij Ferrari, maar moest tegelijk toezien hoe zijn teamgenoot uitliep en buiten bereik verdween.

Russell gokt op clash Ferrari, maar komt bedrogen uit

De Brit geeft toe dat hij rekende op een fout bij Ferrari. “Eerlijk? Ik zat te wachten tot die twee elkaar zouden raken, maar dat gebeurde gewoon niet. Het was één van de felste races die ik in lange tijd heb meegemaakt.”

Russell zag hoe het gevecht hem aanvankelijk dichterbij bracht, maar uiteindelijk ook kostbare tijd opslokte. “Als ik niet volop voor de overwinning was gegaan, had ik er misschien van kunnen genieten. Maar ondertussen zag ik Kimi gewoon wegrijden, en dat was frustrerend.”

Ferrari sterk, maar Mercedes houdt voorlopig bovenhand

Volgens Russell was Ferrari bijzonder competitief, al lagen de sterke punten anders dan bij Mercedes. “Zij zijn echt snel, vooral in de bochten zelfs sneller dan wij. Alleen op de rechte stukken komen ze tekort, en dat maakt het lastig om erlangs te gaan – zeker als je er twee tegelijk moet passeren.”

De Mercedes-coureur beseft wel dat de huidige hiërarchie niet vaststaat. “We hebben nu misschien een klein voordeel, maar dat zegt niet alles. Er komen grote updates aan, dus het kan snel veranderen. We moeten afwachten hoe dat zich ontwikkelt.”

Ondanks het tijdverlies in het duel met Ferrari, blijft Russell realistisch over zijn kansen op de zege. “Zelfs zonder die verloren tijd was het lastig geworden om Kimi aan te vallen. Hij was dit weekend gewoon enorm sterk, en met gelijkaardig tempo is inhalen op dezelfde banden bijzonder moeilijk.”

Russell sluit af met een positieve noot. “Die tijd achter Ferrari kostte me mijn kans, dat klopt. Maar ik ben tevreden met P2. Het had ook helemaal anders kunnen aflopen. Dit was gewoon een degelijk weekend.”