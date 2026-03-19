Russell hoopte op Ferrari-crash in China: "Ik zat erop te wachten"

Russell hoopte op Ferrari-crash in China: "Ik zat erop te wachten"

Het felle duel tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc in de Grand Prix van China speelde George Russell uiteindelijk in de kaart, al liep het voor de Mercedes-rijder niet volledig zoals gehoopt. Vooraan reed Andrea Kimi Antonelli namelijk onbedreigd naar de zege.

Russell kon profiteren van het interne gevecht bij Ferrari, maar moest tegelijk toezien hoe zijn teamgenoot uitliep en buiten bereik verdween.

Russell gokt op clash Ferrari, maar komt bedrogen uit

De Brit geeft toe dat hij rekende op een fout bij Ferrari. “Eerlijk? Ik zat te wachten tot die twee elkaar zouden raken, maar dat gebeurde gewoon niet. Het was één van de felste races die ik in lange tijd heb meegemaakt.”

Russell zag hoe het gevecht hem aanvankelijk dichterbij bracht, maar uiteindelijk ook kostbare tijd opslokte. “Als ik niet volop voor de overwinning was gegaan, had ik er misschien van kunnen genieten. Maar ondertussen zag ik Kimi gewoon wegrijden, en dat was frustrerend.”

Ferrari sterk, maar Mercedes houdt voorlopig bovenhand

Volgens Russell was Ferrari bijzonder competitief, al lagen de sterke punten anders dan bij Mercedes. “Zij zijn echt snel, vooral in de bochten zelfs sneller dan wij. Alleen op de rechte stukken komen ze tekort, en dat maakt het lastig om erlangs te gaan – zeker als je er twee tegelijk moet passeren.”

De Mercedes-coureur beseft wel dat de huidige hiërarchie niet vaststaat. “We hebben nu misschien een klein voordeel, maar dat zegt niet alles. Er komen grote updates aan, dus het kan snel veranderen. We moeten afwachten hoe dat zich ontwikkelt.”

Ondanks het tijdverlies in het duel met Ferrari, blijft Russell realistisch over zijn kansen op de zege. “Zelfs zonder die verloren tijd was het lastig geworden om Kimi aan te vallen. Hij was dit weekend gewoon enorm sterk, en met gelijkaardig tempo is inhalen op dezelfde banden bijzonder moeilijk.”

Russell sluit af met een positieve noot. “Die tijd achter Ferrari kostte me mijn kans, dat klopt. Maar ik ben tevreden met P2. Het had ook helemaal anders kunnen aflopen. Dit was gewoon een degelijk weekend.”

HermanInDeZon

Posts: 933

Als je niet ziet dat er een werld van verschil is tussen een journalist die een artikel op een site publiceert en iemand die op een forum reageert (of een column op een site bijvoorbeeld) ...

  • 19 maa 2026 - 15:24
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Charles Leclerc George Russell Ferrari Mercedes

Reacties (19)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 379

    duivelsjong

    • + 3
    • 19 maa 2026 - 14:54
    • f(1)orum

      Posts: 9.745

      Vriend van duivels@Ouw

      • + 2
      • 19 maa 2026 - 14:57
  • SennaS

    Posts: 11.824

    Dat ferrari mannen zijn 2 topcoureurs die elkaar laten leven (tot hu toe dan he).
    Hij heeft kunnen afkijken hoe het moet als hij binnenkort tegen Kimi moet duelleren

    • + 4
    • 19 maa 2026 - 14:57
  • HermanInDeZon

    Posts: 933

    "I was just waiting for the two of them to collide" dat is dus in de verste verte niet hopen hé ... nieuws zo subjectief brengen en dan verbaasd zijn dat je reacties vol bagger staan

    • + 3
    • 19 maa 2026 - 15:02
    • WickieDeViking

      Posts: 802

      Mee eens, maar je bent er zelf ook wel goed in. Beetje hypocriet, niet? ;)

      "Maar zolang de regels niet worden aangepast zet hij zich met deze mening buiten de sport en zal geen enkel team hem nog als rijder willen"

      "En het gevolg daarvan is mogelijks dat er in F1 voor hem geen plaats meer gaat zijn
      Wat niet erg is, hij haat het toch."

      "Als Max bij zijn standpunt blijft dat F1 in zijn huidige vorm ruk is én de FIA verandert niks, dan kan Max toch onmogelijk "het uithangbord" blijven van de sport?"

      Allemaal subjectief. ;)

      • + 6
      • 19 maa 2026 - 15:19
    • HermanInDeZon

      Posts: 933

      Als je niet ziet dat er een werld van verschil is tussen een journalist die een artikel op een site publiceert en iemand die op een forum reageert (of een column op een site bijvoorbeeld) ...

      • + 7
      • 19 maa 2026 - 15:24
    • Larry Perkins

      Posts: 63.619

      Dus jij vindt het oké om hier als forumlid allerlei onzinnige aannames neer te plempen @HermanInDeZon? Dat verklaart alles!
      Niet dat ik je eerder überhaupt serieus heb genomen...

      • + 5
      • 19 maa 2026 - 15:33
    • HermanInDeZon

      Posts: 933

      Iets met een pot en een ketel Larry

      • + 3
      • 19 maa 2026 - 15:35
    • HermanInDeZon

      Posts: 933

      En zoek misschien even het verschil tussen "onzinnige aannames" en "subjectief" op als je dan toch bezig bent.

      • + 2
      • 19 maa 2026 - 15:37
    • WickieDeViking

      Posts: 802

      Ik zie dat verschil wel, maar het principe blijft hetzelfde: het lokt onnodig bepaalde reacties uit.

      • + 2
      • 19 maa 2026 - 15:45
    • HermanInDeZon

      Posts: 933

      @Wickie nee, daar ben ik het niet mee eens, sorry

      De voorbeelden die jij hier geeft zijn subjectieve meningen van mij (compleet mee eens) maar ze nodigen geen onnodige reacties uit.

      Het is een relevante discussie of iemand die openlijk een sport bekritiseerd (objectief feit) nog welkom is bij teams die miljoenen investeren voor de exposure die die sport hen geeft

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 15:47
    • Erik FW34

      Posts: 3.836

      En dit schrijft Larry

      "Dus jij vindt het oké om hier als forumlid allerlei onzinnige aannames neer te plempen @HermanInDeZon? Dat verklaart alles!
      Niet dat ik je eerder überhaupt serieus heb genomen..."

      Het moet niet gekker worden....

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 16:16
    • Larry Perkins

      Posts: 63.619

      Ik ben me d'r eentje...

      • + 3
      • 19 maa 2026 - 16:26
    • WickieDeViking

      Posts: 802

      Nou, ze nodigen wel onnodig reacties uit, Herman. Want onder andere ik, maar ook anderen, moeten jou dan er weer op wijzen dat wat je zegt subjectief is of zelfs niet waar (dat Max de F1 haat bijvoorbeeld).

      Als jij dat niet schrijft, hoeven mensen jou daar ook niet in te corrigeren. Dus het lokt wel degelijk onnodige reacties uit.

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 17:04
  • Larry Perkins

    Posts: 63.619

    Eerlijk is eerlijk:
    Russell zegt niet dat hij er op hoopte maar dat hij er op gokte, dat is heel wat anders!

    • + 3
    • 19 maa 2026 - 15:03
    • WickieDeViking

      Posts: 802

      True.

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 15:19
    • The Wolf

      Posts: 379

      wablief? zit jij nou @Glibbervriend in bescherming te nemen Larry?

      • + 4
      • 19 maa 2026 - 15:28
    • Larry Perkins

      Posts: 63.619

      Hij maakt zichzelf al meer dan genoeg belachelijk @The Wolf, daar hoeft het journaille niet een vals schepje bovenop te doen...

      • + 4
      • 19 maa 2026 - 15:36
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.781

      Vriend heeft mij beloofd dat er geen nieuwe vrienden bijkomen.....dus misgeschoten Larry..

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 16:14

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

