Red Bull moet over een aantal jaren mogelijk zusterteam Racing Bulls van de hand doen. Het Oostenrijkse concern is de eigenaar van twee Formule 1-teams, en dat zorgt al jaren voor frustratie bij de concurrentie. Mogelijk gaat de Formule 1 een regelverandering doorvoeren, waardoor het bezitten van twee teams onmogelijk wordt gemaakt.

Het is al jaren een doorn in het oog van veel F1-teams: het feit dat Red Bull twee teams bezit. Ze hebben met Red Bull Racing de beschikking over een absoluut topteam, terwijl zusterteam Racing Bulls vooral geldt als een team om de talenten op te leiden. Volgens Red Bull opereren de twee teams compleet onafhankelijk van elkaar, maar daar geloven de concurrenten niets van.

Wat is er aan de hand?

Volgens de doorgaans zeer goed ingevoerde journalist Joe Saward is de situatie omgeslagen van een soort sluimerend ongenoegen naar gesprekken in de paddock. Het doel van deze gesprekken zou zijn om het bezitten van twee teams door één eigenaar te verbieden.

Saward schrijft in zijn nieuwsbrief dat de concurrenten van Red Bull vinden dat ze hierdoor te veel politieke invloed hebben, bijvoorbeeld bij stemmingen over nieuwe regels. Als Red Bull bijvoorbeeld bij een vergadering voor een nieuwe regel stemt, zal Racing Bulls ze altijd volgen. McLaren-CEO Zak Brown liet hier in het verleden al zijn onvrede over blijken.

Wanneer moet Red Bull verkopen?

Volgens Saward is een gedwongen verkoop van Racing Bulls op korte termijn niet aan de orde. Het gaat volgens de goed ingevoerde Brit om 2031, het jaar dat de teams een nieuwe commerciële deal moeten sluiten met de Formule 1. Tot die tijd lijkt een regelwijziging nog niet aan de orde te zijn, en kan Red Bull nog verdergaan met twee teams. Wanneer het besluit wordt genomen, en of dit nog kan omslaan, zal in de toekomst moeten blijken.

Dezelfde motoren

Van Red Bull en Racing Bulls is het bekend dat ze zeer nauwe banden hebben. Zo komt het vaak voor dat coureurs van team worden gewisseld tijdens het seizoen, en rijden ze allebei met motoren die worden ontwikkeld door Red Bull en Ford.