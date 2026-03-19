'Formule 1 verplicht Red Bull om Racing Bulls te verkopen'

Red Bull moet over een aantal jaren mogelijk zusterteam Racing Bulls van de hand doen. Het Oostenrijkse concern is de eigenaar van twee Formule 1-teams, en dat zorgt al jaren voor frustratie bij de concurrentie. Mogelijk gaat de Formule 1 een regelverandering doorvoeren, waardoor het bezitten van twee teams onmogelijk wordt gemaakt.

Het is al jaren een doorn in het oog van veel F1-teams: het feit dat Red Bull twee teams bezit. Ze hebben met Red Bull Racing de beschikking over een absoluut topteam, terwijl zusterteam Racing Bulls vooral geldt als een team om de talenten op te leiden. Volgens Red Bull opereren de twee teams compleet onafhankelijk van elkaar, maar daar geloven de concurrenten niets van.

Wat is er aan de hand?

Volgens de doorgaans zeer goed ingevoerde journalist Joe Saward is de situatie omgeslagen van een soort sluimerend ongenoegen naar gesprekken in de paddock. Het doel van deze gesprekken zou zijn om het bezitten van twee teams door één eigenaar te verbieden. 

Saward schrijft in zijn nieuwsbrief dat de concurrenten van Red Bull vinden dat ze hierdoor te veel politieke invloed hebben, bijvoorbeeld bij stemmingen over nieuwe regels. Als Red Bull bijvoorbeeld bij een vergadering voor een nieuwe regel stemt, zal Racing Bulls ze altijd volgen. McLaren-CEO Zak Brown liet hier in het verleden al zijn onvrede over blijken.

Wanneer moet Red Bull verkopen?

Volgens Saward is een gedwongen verkoop van Racing Bulls op korte termijn niet aan de orde. Het gaat volgens de goed ingevoerde Brit om 2031, het jaar dat de teams een nieuwe commerciële deal moeten sluiten met de Formule 1. Tot die tijd lijkt een regelwijziging nog niet aan de orde te zijn, en kan Red Bull nog verdergaan met twee teams. Wanneer het besluit wordt genomen, en of dit nog kan omslaan, zal in de toekomst moeten blijken.

Dezelfde motoren

Van Red Bull en Racing Bulls is het bekend dat ze zeer nauwe banden hebben. Zo komt het vaak voor dat coureurs van team worden gewisseld tijdens het seizoen, en rijden ze allebei met motoren die worden ontwikkeld door Red Bull en Ford. 

Posts: 1.748

Tegen die tijd bestaat de F1 niet meer...

  • 19 maa 2026 - 10:13
F1 Nieuws Red Bull Racing Racing Bulls

Reacties (9)

Login om te reageren
  shakedown

    Posts: 1.748

    Tegen die tijd bestaat de F1 niet meer...

    • + 10
    • 19 maa 2026 - 10:13
  • HermanInDeZon

    Posts: 925

    Maar Wolff zou dan wel aandelen in Alpine mogen kopen?

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 10:15
    • Need5Speed

      Posts: 3.591

      Hij had ook nog lang aandelen in Williams en heeft nu een relatief klein aandeel in Aston Martin.

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 10:34
    • HermanInDeZon

      Posts: 925

      Klopt, maar dat is dan toch net zo fout?

      Okay je gaat belangenvermenging nooit kunnen vermijden - zolang Haas met een Ferrari motor (en dacht ik nog wat andere onderelen?) rijdt en ze daar hun jonge rijders dumpen hoeven ze geen eigenaar te zijn om "ongeveer net zoveel" macht te hebben dan Red Bull bij Racing Bulls heeft

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 10:36
  • Beri

    Posts: 6.865

    Als Red Bull bijvoorbeeld bij een vergadering voor een nieuwe regel stemt, zal Racing Bulls ze altijd volgen.
    Net zoals dat elk klantenteam de motorfabrikant volgt? McLaren mag misschien wat meer macht hebben. Maar een Haas en een Williams hebben dat niet om zich daarin af te zonderen van de standpunten van respectievelijk Ferrari en Mercedes.

    Dus dit is een wassen neus dat er mensen zijn die zich hier druk om maken.

    • + 2
    • 19 maa 2026 - 10:19
  • Regenrace

    Posts: 2.451

    Klinkt goed. Net zoals dat iedere motorfabrikant maar 1 team mag voorzien.
    het gerucht gaat namelijk dat die ook te veel invloed hebben.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 10:28
  • 919

    Posts: 4.063

    Men laat teambazen zich inkopen bij andere teams zonder bezwaar.

    Politieke invloed? Formule 1 is één groot old boys network.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 10:28
  • Polleke2

    Posts: 1.942

    Heeft iemand met een Mercedes motor of een Ferrari motor wel eens tegen zijn fabrieksteam gestemd dan,geloof het niet weer een beetje selectieve verontwaardiging dit.
    Moeten ze ook stoppen met motoren voor klantenteams.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 10:48
  • Skoda F1

    Posts: 547

    Kunnen ze mooi van dat geld wat Mercedes motoren kopen! En een paar turbo's bij Ferrari..

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 11:23

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

