De eerste zware crash van de 24 uur van de Nürburgring is een feit. Na bijna twee uur zonder noemenswaardige incidenten ging het mis voor één van de Audi's, die zeer hard in de muur vloog op de Nordschleife. De coureur van de wagen lijkt echter in orde te zijn.

Op het Schwedenkreuz ging het volledig mis voor de Audi R8 LMS GT3 #75 die op dat moment werd bestuurd door de Duitser Dominik Flugel. Hij kampte in zijn Audi van het team van Max Kruse met een lekke band, waarna hij de macht over het stuur verloor en zeer hard in de muur vloog.

Wat gaat er nu gebeuren?

Flugel vloog met de neus de muur in, terwijl hij aan de achterzijde een lekke band had. Door de crash belandde er veel troep op de baan, en de organisatie koos voor een Code 60 in Schwedenkreuz. Bij de 24 uur van de Nürburgring zijn er geen Safety Cars of Full Course Yellows, en dat betekent dat de coureurs op dit punt van het gas moeten gaan.

Het is de verwachting dat er op dit punt van de baan de nodige auto's van de organisatie op de baan zullen verschijnen. De andere coureurs zullen hier rustig moeten rijden, en als ze dat niet doen bestaat er de kans dat ze hun licentie verliezen.

Pech voor Coronel

Op de auto van Flugel staat ook de Nederlander Tom Coronel ingeschreven. Hij neemt echter deel met meerdere auto's, en zal dus nog gewoon in actie komen tijdens de race. Naast Coronel en de onfortuinlijke Flugel staan ook Benjamin Leuchter en Marcel Fugel ingeschreven op deze wagen. De crash was extra pijnlijk, omdat ze op dat moment aan de leiding gingen in de AT1-klasse.

Voor Max Verstappen is het momenteel een goede race, want hij wist in de afgelopen ronde meerdere auto's te passeren en rijdt nu op de vijfde plaats.