Zware crash op de Nürburgring: Audi vliegt de muur in

De eerste zware crash van de 24 uur van de Nürburgring is een feit. Na bijna twee uur zonder noemenswaardige incidenten ging het mis voor één van de Audi's, die zeer hard in de muur vloog op de Nordschleife. De coureur van de wagen lijkt echter in orde te zijn.

Op het Schwedenkreuz ging het volledig mis voor de Audi R8 LMS GT3 #75 die op dat moment werd bestuurd door de Duitser Dominik Flugel. Hij kampte in zijn Audi van het team van Max Kruse met een lekke band, waarna hij de macht over het stuur verloor en zeer hard in de muur vloog.

Wat gaat er nu gebeuren?

Flugel vloog met de neus de muur in, terwijl hij aan de achterzijde een lekke band had. Door de crash belandde er veel troep op de baan, en de organisatie koos voor een Code 60 in Schwedenkreuz. Bij de 24 uur van de Nürburgring zijn er geen Safety Cars of Full Course Yellows, en dat betekent dat de coureurs op dit punt van het gas moeten gaan. 

Het is de verwachting dat er op dit punt van de baan de nodige auto's van de organisatie op de baan zullen verschijnen. De andere coureurs zullen hier rustig moeten rijden, en als ze dat niet doen bestaat er de kans dat ze hun licentie verliezen.

Pech voor Coronel

Op de auto van Flugel staat ook de Nederlander Tom Coronel ingeschreven. Hij neemt echter deel met meerdere auto's, en zal dus nog gewoon in actie komen tijdens de race. Naast Coronel en de onfortuinlijke Flugel staan ook Benjamin Leuchter en Marcel Fugel ingeschreven op deze wagen. De crash was extra pijnlijk, omdat ze op dat moment aan de leiding gingen in de AT1-klasse.

Voor Max Verstappen is het momenteel een goede race, want hij wist in de afgelopen ronde meerdere auto's te passeren en rijdt nu op de vijfde plaats.

  Lulham

    Posts: 719

    Vermeulen heeft z'n auto ook in de vangrail geparkeerd.

    + 1
    16 mei 2026 - 17:09
  • Pietje Bell

    Posts: 34.794

    Ook een zware crash in Monaco in de FE waar Nyck de Vries de wedstrijd won.

    Monaco: Nyck de Vries wint voor Mahindra

    De straten van Monaco waren het toneel voor de iconische E-Prix in het prinsdom.
    Voormalig wereldkampioen Nyck de Vries maakte zijn start op de eerste rij af met
    een belangrijke undercut om de leiding over te nemen. De Nederlander liet die positie
    niet los en bezorgt Mahindra een eerste overwinning in vijf jaar.
    Da Costa zocht een weg langs Dan Ticktum op weg naar de chicane, maar die sloot de
    deur op de Portugees, waardoor hij hard tegen de muur vloog.
    Zo kwam er een Full Course Yellow vlak voor het einde. Dan Ticktum viel nog terug
    tot P12 na een tijdstraf van 33 seconden voor het contact met Felix Da Costa.

    Die Ticktum is nog geen steek veranderd!

    Horner, Bortoleto, Hulkenberg, Sainz, Kvyat en nog meer hebben de race bekeken.

    • + 1
    • 16 mei 2026 - 17:25

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

