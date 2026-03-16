Antonelli geeft update over 'ruzie' met Hadjar

Antonelli geeft update over 'ruzie' met Hadjar

Andrea Kimi Antonelli beleefde een droomweekend in China. Hij pakte zijn eerste pole position en zijn eerste F1-zege, maar had het eerder in het weekend wel aan de stok met Red Bull-coureur Isack Hadjar. Volgens Antonelli is de strijdbijl weer begraven, en kunnen ze weer door één deur.

Op zaterdagochtend leek het er nog niet op dat Antonelli de grote ster van het weekend zou worden. Bij de start van de sprintrace viel hij ver terug, en moest hij gaan vechten in het middenveld. In de openingsronde kreeg hij het aan de stok met Red Bull-coureur Hadjar en dat resulteerde in een touché.

Meer over Isack Hadjar Zwaar gefrustreerde Hadjar weigert excuses van Antonelli

Zwaar gefrustreerde Hadjar weigert excuses van Antonelli

14 maa
 FOM heeft groot probleem: Meerdere topcoureurs uiten onvrede over nieuwe auto's

FOM heeft groot probleem: Meerdere topcoureurs uiten onvrede over nieuwe auto's

7 maa

Waarom was Hadjar zo boos?

De stewards grepen in en ze gaven Antonelli een tijdstraf waardoor hij niet in de buurt kwam van het podium. De jonge Italiaan voelde zich schuldig, en liep direct na de sprintrace naar de Red Bull van Hadjar toe. Hij wilde zijn excuses aanbieden, maar toen hij zijn hoofd in de cockpit stak werd hij weggestuurd door Hadjar. De Fransman was boos en accepteerde de excuses niet.

Hebben ze het uitgesproken?

Inmiddels is alles weer koek en ei tussen de twee jonge coureurs. Antonelli werd tijdens de FIA-persconferentie na de race gevraagd of hij het had uitgesproken met Hadjar: "Ja, ik sprak hem vandaag tijdens de drivers parade en het is weer goed. Het was sowieso mijn fout, want ik reed tegen hem aan, natuurlijk niet met opzet, en ik verpestte zijn race."

"Ik nam na de sprintrace mijn verantwoordelijkheid en ik ging naar hem toe om sorry te zeggen. Hij zat toen nog in de heat of the moment. We weten hoe Isack soms is, vooral op zo'n moment, dus ik maakte me er niet al te druk om. Vandaag was het weer helemaal goed."

Hadjar kende op zondag een frustrerende Grand Prix. Net als zijn teamgenoot Max Verstappen worstelde hij met zijn auto, en kwam hij niet verder dan de teleurstellende achtste plaats.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Isack Hadjar Mercedes Red Bull Racing GP China 2026

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 168
  • Podiums 4
  • Grand Prix 25
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

show sidebar