Andrea Kimi Antonelli beleefde een droomweekend in China. Hij pakte zijn eerste pole position en zijn eerste F1-zege, maar had het eerder in het weekend wel aan de stok met Red Bull-coureur Isack Hadjar. Volgens Antonelli is de strijdbijl weer begraven, en kunnen ze weer door één deur.

Op zaterdagochtend leek het er nog niet op dat Antonelli de grote ster van het weekend zou worden. Bij de start van de sprintrace viel hij ver terug, en moest hij gaan vechten in het middenveld. In de openingsronde kreeg hij het aan de stok met Red Bull-coureur Hadjar en dat resulteerde in een touché.

Waarom was Hadjar zo boos?

De stewards grepen in en ze gaven Antonelli een tijdstraf waardoor hij niet in de buurt kwam van het podium. De jonge Italiaan voelde zich schuldig, en liep direct na de sprintrace naar de Red Bull van Hadjar toe. Hij wilde zijn excuses aanbieden, maar toen hij zijn hoofd in de cockpit stak werd hij weggestuurd door Hadjar. De Fransman was boos en accepteerde de excuses niet.

Hebben ze het uitgesproken?

Inmiddels is alles weer koek en ei tussen de twee jonge coureurs. Antonelli werd tijdens de FIA-persconferentie na de race gevraagd of hij het had uitgesproken met Hadjar: "Ja, ik sprak hem vandaag tijdens de drivers parade en het is weer goed. Het was sowieso mijn fout, want ik reed tegen hem aan, natuurlijk niet met opzet, en ik verpestte zijn race."

"Ik nam na de sprintrace mijn verantwoordelijkheid en ik ging naar hem toe om sorry te zeggen. Hij zat toen nog in de heat of the moment. We weten hoe Isack soms is, vooral op zo'n moment, dus ik maakte me er niet al te druk om. Vandaag was het weer helemaal goed."

Hadjar kende op zondag een frustrerende Grand Prix. Net als zijn teamgenoot Max Verstappen worstelde hij met zijn auto, en kwam hij niet verder dan de teleurstellende achtste plaats.