Het team van Ferrari verscheen afgelopen weekend in China met een opvallende update op de auto. Op de halo waren kleine vleugeltjes geplaatst, maar na de sprint waren deze ineens verdwenen. Het lijkt erop dat Ferrari de update van de auto heeft gehaald na overleg met de FIA.

Het team van Ferrari is op een sterke manier aan het nieuwe seizoen begonnen. Na Mercedes zijn ze het snelste team, en op het gebied van ontwikkeling lijken ze ook niet stil te zitten. In China keerde niet alleen de 'macarena-vleugel' terug, maar reden Lewis Hamilton en Charles Leclerc ook rond met kleine vleugeltjes aan de halo.

Op de pilaar aan de voorkant van de halo zaten aan de zijkant kleine vleugels. Volgens Ferrari was het slechts een kleine update, en zou het ze een klein aerodynamisch voordeel opleveren. Hamilton en Leclerc reden met het vleugeltje rond op de vrijdag en in de sprintrace, maar voorafgaand aan de kwalificatie was het onderdeel verdwenen.

Waarom haalde Ferrari het vleugeltje van de auto?

Volgens The Race greep Ferrari in na overleg met autosportfederatie FIA. Bij de Italiaanse renstal wilden ze geen risico nemen, en hadden ze het gevoel dat een discussie over de legaliteit het niet waard was. Ferrari lijkt het onderdeel nog niet in de prullenbak te willen gooien, en ze blijven gesprekken voeren met de FIA.

Het verwijderen van de vleugeltjes op de halo was dan ook eerder een soort voorzorgsmaatregel. Ferrari wilde voorkomen dat de FIA de auto zou afkeuren of dat een ander team een protest zou aantekenen. Daarnaast leverde de update het team slechts een paar honderdste van een seconde tijdswinst op. Het onderdeel was overigens wel door de scrutineering na de sprintrace gekomen.

Hoe zat het met de achtervleugel?

Ferrari reed tijdens de race overigens ook niet met de veelbesproken 'macarena-vleugel', die het team voor het eerst op de auto had geschroefd sinds de wintertest. Ferrari stelt dat ze nog meer moeten leren over de ver door draaiende achtervleugel, voordat ze hem in een kwalificatie of een race kunnen gebruiken.