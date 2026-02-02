user icon
icon

FIA last extra vergaderingen in over controversiële Mercedes-truc

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA last extra vergaderingen in over controversiële Mercedes-truc

Het vermeende trucje met de compressieverhoudingen van Mercedes blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1-wereld. De FIA weet dat de teams en fabrikanten zich zorgen maken, en er staan deze week dan ook twee belangrijke meetings over de krachtbronnen op de planning.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Dat betekent dat de teams en de motorfabrikanten op zoek gaan naar de grenzen van de regels om zoveel mogelijk performance uit hun auto's en krachtbronnen te persen. Mercedes lijkt een maas in de wet te hebben gevonden met de compressieverhoudingen. Het trucje zou ze meer pk opleveren, en dat zorgt voor zorgen bij de concurrentie.

Meer over Mercedes 'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

23 jan
 F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

F1-teambaas maakt zich grote zorgen over Red Bull

29 jan

Wat gaat er gebeuren?

In de Formule 1-wereld gonst het al maanden van de geruchten over deze zaak. Naast Mercedes zou ook Red Bull-Ford gebruikmaken van het trucje, al ontkennen ze dat zelf en zouden ze op dit gebied achterlopen op Mercedes. De andere fabrikanten zijn in ieder geval furieus, en er wordt al druk gespeculeerd over een mogelijk protest in Australië. Autosportfederatie FIA hield eerder al een belangrijke bijeenkomst, en volgens The Race staan er deze week weer twee meetings op het programma.

Volgens het medium staat er vandaag een tweede bijeenkomst met technische experts op het programma. Het doel zou zijn om een overeenkomst te bereiken over een framework voor tests met de compressieverhoudingen in de toekomst. Op donderdag zou er dan een bijeenkomst van het Power Unit Advisory Committee (PUAC) op het programma staan, waar de zaak ook besproken zal worden.

Gaat de FIA de regels aanpassen?

Volgens The Race zou de FIA er alles aan doen om deze zaak op te lossen voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen in maart. Het is niet de verwachting dat de regels op korte termijn worden aangepast, maar er zou wel werk worden gemaakt van een overeenkomst met alle teams om een methode te introduceren die de compressieverhoudingen kan controleren als de motor warm wordt.

The Race stelt dat de FIA na de eerste meeting meer data wilde verzamelen, en dat de uitkomst hiervan ervoor heeft gezorgd dat er deze week nieuwe vergaderingen op de planning staan.

mario

Posts: 15.015

Tot nu toe heb ik alleen maar vernomen dat het binnen de reglementen valt en dus legaal is.... Het is wel jammer dat de teams altijd moord en brand schreeuwen als er ook maar één team iets slimmer is geweest dan zij.... En dan meteen een verbod eisen... Zo jammer, want dat gaat ten koste van de... [Lees verder]

  • 7
  • 2 feb 2026 - 10:28
F1 Nieuws Mercedes

Reacties (23)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.596

    Owh ik kan je nu al voorspellen dat er bij de metingen geen bijzondere waarden zijn gevonden en dat het "truckje" niets voorstelt.

    • + 1
    • 2 feb 2026 - 09:53
    • schwantz34

      Posts: 41.757

      Nou ik denk niet dat de andere teams al een tijd voor niks moord en brand schreeuwen om het "Mercedes motorfoefje", waarbij ik overigens wil toevoegen dat ik geen flauw benul heb of het al dan niet legaal of illegaal een voordeel oplevert. We gaan binnenkort vanzelf wel horen hoe de de vork exact in de steel zit.

      • + 3
      • 2 feb 2026 - 10:04
    • Maximo

      Posts: 9.729

      Regels veranderen gedurende het seizoen ben ik geen voorstander van.

      Maar de meetmethodes tussentijds aanpassen om te controleren of de wagens / motoren aan de regels voldoen lijkt mij geen probleem, want als je als team zegt dat jouw wagen aan de regels voldoet hoeft dat geen probleem te zijn.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 11:36
    • dumdumdum

      Posts: 2.766

      Er staat expliciet een regel in dat de compressie gemeten wordt bij omgevingstemperatuur. Die regel is erin gezet om het voor iedereen gelijk te maken. Dus als de motor aan de eisen voldoet tijdens kamer temperatuur, dan kan je er wel sensoren in hangen om het te meten als de motor warm is, maar daar kan je niets mee tot de regels veranderen. De FIA maakt de regels in samenspraak met de fabrikanten. Dus iedereen wist dat het erin stond.

      • + 3
      • 2 feb 2026 - 11:42
    • Babs

      Posts: 189

      @shakedown: speelt er nu ook iets met kleine vrachtwagens?

      • + 2
      • 2 feb 2026 - 11:49
  • mario

    Posts: 15.015

    Tot nu toe heb ik alleen maar vernomen dat het binnen de reglementen valt en dus legaal is.... Het is wel jammer dat de teams altijd moord en brand schreeuwen als er ook maar één team iets slimmer is geweest dan zij.... En dan meteen een verbod eisen... Zo jammer, want dat gaat ten koste van de innovatie...

    • + 7
    • 2 feb 2026 - 10:28
    • koppie toe

      Posts: 5.114

      Er wordt al geschreeuwd nog voor er één race verreden is of überhaupt echt getest waaruit alles blijkt.
      Ik vind het wel mooi te zien dat iedereen al in paniek is en misschien een afslag gemist hebben.
      "Build a f*cking proper engine" aldus Toto. ;)

      • + 1
      • 2 feb 2026 - 10:42
    • OrangeArrows

      Posts: 3.338

      Helaas altijd zo geweest.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 10:47
    • hupholland

      Posts: 9.597

      dit kun je toch moeilijk innovatie noemen? t is gewoon een gat in de regels, geen technische innovatie ofzo. Het lijkt me niet zo bedoeld, dus dan moet je gewoon ingrijpen. Als je 2 maanden voor de eerste wedstrijd al door de mand valt, ja, dan is er ook gewoon kans dat het verboden wordt voor je hebt kunnen profiteren. Ik zeg niet dat ze het moeten verbieden, maar er moet wel heel goed gekeken worden en een duidelijke beslissing gemaakt worden.

      • + 1
      • 2 feb 2026 - 11:06
    • mario

      Posts: 15.015

      Heel vaak gaat het wel ten koste van innovatie.... Het gaat niet alleen om dit geval, maar alle gevallen die we in het verleden al gehad hebben.... Vaak valt het gewoon binnen het reglement en worden bepaalde innovaties toch verboden....

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 12:27
  • Politik

    Posts: 9.689

    Dat is F1. Nu gaat het over de motor.
    Maar het had net zo goed over mechanica of aërodynamica kunnen gaan.
    Want ook op die gebieden wordt vaak de grens opgezocht of er zelfs iets overheen gegaan.
    Zeker nu we nieuwe regelementen hebben, kun je erop wachten dat op die gebieden ook controverse gaat ontstaan aankomend jaar.

    Het team met de meest vindingrijke en slimme ingenieurs zal het snelst zijn. Is altijd al zo geweest.

    • + 2
    • 2 feb 2026 - 10:39
  • Flexwing

    Posts: 257

    Mercedes heeft dan weer een voordeel kunnen ze mooi wat punten scoren.snap niet dat dit kan.
    Dan is het wk al beslist bijna.

    • + 1
    • 2 feb 2026 - 10:59
    • OrangeArrows

      Posts: 3.338

      Het draait om interpretatie van de regels en zoeken naar grijze gebieden.

      • + 1
      • 2 feb 2026 - 11:03
    • gridiron

      Posts: 3.149

      Welk voordeel, op heden zijn het enkel maar geruchten

      • + 1
      • 2 feb 2026 - 12:07
  • ADN

    Posts: 381

    In mijn optiek is de insteek bij de FIA verkeerd. Ze stellen regels op en geven bijvoorbeeld aan de de maximale compressieverhouding 16:1 mag zijn. Dan bedenken ze een test, in geval enkel bij kamertemperatuur. Kom je daar doorheen is de auto volgens de FIA legaal. En daar wringt hem mijns inziens de schoen. In mijn optiek heb je een illegale auto, maar ben je simpelweg niet gepakt. In vind dat het de FIA ook vrij moet staan om iteratief tests te wijzigen/ toe te voegen op basis van de specs. Dus misschien nu testen op kamertemperatuur, volgende race in een verwarmde omgeving/ of het toevoegen van een sensor oid.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 11:30
    • WickieDeViking

      Posts: 243

      Ik heb hier al eens in een ander topic uitleg over gegeven.

      De FIA meet de compressieverhouding als de motor stilstaat, omdat dat het enige betrouwbare en handhaafbare getal is. Als de motor draait, verandert de effectieve compressie steeds door kleptiming, turbodruk en brandstofmengsel. Dus daar kun je geen officieel “getal” van maken.

      Dus theoretisch zouden ze het kunnen meten als de motor draait en warm is, maar in de praktijk is dat bijna onmogelijk en juridisch problematisch in de F1.

      • + 1
      • 2 feb 2026 - 11:36
  • WickieDeViking

    Posts: 243

    Driver61 op YT geeft een mooie duiding over hoe complex het eventuele trucje is.

    • + 3
    • 2 feb 2026 - 11:35
    • Remco_F1

      Posts: 3.284

      https://youtu.be/hLzto55W3RU?si=1xvp4dTr3kjXYAq4

      • + 1
      • 2 feb 2026 - 12:44
  • dumdumdum

    Posts: 2.766

    Is dit een manier om een bop te introduceren in de F1? Er zijn 2 fabrikanten die de regels goed gelezen hebben en nu zijn de andere 3 fabrikanten aan het klagen. Het motor regelement staat vast tot 2030 als ik me niet vergis. Dan ga je dat nu toch niet open breken om de fabrikanten die hun huiswerk niet gemaakt hebben tevreden te houden.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 11:39
    • Remco_F1

      Posts: 3.284

      Heel eerlijk; Ik zou het mooi vinden als we tot 2030 spanning krijgen tussen een paar teams en niet weer een gouden eeuw voor 1 rijder/team. We hebben zo`n jaar gehad voor Verstappen, als fan leuk maar ik zit er niet meer op te wachten.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 12:51
  • KiekisNL

    Posts: 2.202

    Net even met chatgtp zitten stoeien en het is idd een lastig stukje in de regelgeving.

    Het is moeilijk te meten en al helemaal moeilijk te bewijzen.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 11:47
  • mdfc33

    Posts: 363

    Dit is F1. Er zijn dan ook twee kampioenschappen. Iedereen kan dan wel roepen en schreeuwen maar dit is de sport. De coureur moet snellere rondjes rijden dan z'n collega's en de engineers moeten auto's en motoren bouwen die beter presteren dan de concurrentie. Het is net als met de flexiwings, als er in de regels staat de vleugel x mag doorbuigen in de garage met gewicht y dan is dat binnen de regels. Als op "kamertemperatuur" de compressieverhouding 16:1 moet zijn en hij is dan 16:1 dan is dat volgens de regels. De aanname dat de compressieverhouding dan altijd 16:1 moet zijn is dan dus de verkeerde.

    De FIA kan dus niets anders dan het toestaan totdat er met een technical directive anders wordt bepaald maar dat is niet iets wat zij nu nog voor de start van het nieuwe seizoen kunnen doen want Mercedes moet de tijd krijgen om dingen aan te kunnen passen.

    Had Mercedes nou iets illegaals gedaan dan was het een ander verhaal geweest.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 13:09
  • jd2000

    Posts: 7.569

    Ach, Duitsers zijn niet voor niets de uitvinders van sjoemelsoftware. En of je dit nou briljant vind of niet, het is stomweg illegaal. Het enige wat men heeft gedaan is zorgen dat bij de keuring het in orde is. Briljant? Nou niet echt,dan ben je er bij voorbaat er al op uit om de boel te flessen. Klaarblijkelijk zit het diep in het DNA van Mercedes om op een gluiperige manier voordeel te halen.

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 14:23

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar