Het vermeende trucje met de compressieverhoudingen van Mercedes blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1-wereld. De FIA weet dat de teams en fabrikanten zich zorgen maken, en er staan deze week dan ook twee belangrijke meetings over de krachtbronnen op de planning.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Dat betekent dat de teams en de motorfabrikanten op zoek gaan naar de grenzen van de regels om zoveel mogelijk performance uit hun auto's en krachtbronnen te persen. Mercedes lijkt een maas in de wet te hebben gevonden met de compressieverhoudingen. Het trucje zou ze meer pk opleveren, en dat zorgt voor zorgen bij de concurrentie.

Wat gaat er gebeuren?

In de Formule 1-wereld gonst het al maanden van de geruchten over deze zaak. Naast Mercedes zou ook Red Bull-Ford gebruikmaken van het trucje, al ontkennen ze dat zelf en zouden ze op dit gebied achterlopen op Mercedes. De andere fabrikanten zijn in ieder geval furieus, en er wordt al druk gespeculeerd over een mogelijk protest in Australië. Autosportfederatie FIA hield eerder al een belangrijke bijeenkomst, en volgens The Race staan er deze week weer twee meetings op het programma.

Volgens het medium staat er vandaag een tweede bijeenkomst met technische experts op het programma. Het doel zou zijn om een overeenkomst te bereiken over een framework voor tests met de compressieverhoudingen in de toekomst. Op donderdag zou er dan een bijeenkomst van het Power Unit Advisory Committee (PUAC) op het programma staan, waar de zaak ook besproken zal worden.

Gaat de FIA de regels aanpassen?

Volgens The Race zou de FIA er alles aan doen om deze zaak op te lossen voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen in maart. Het is niet de verwachting dat de regels op korte termijn worden aangepast, maar er zou wel werk worden gemaakt van een overeenkomst met alle teams om een methode te introduceren die de compressieverhoudingen kan controleren als de motor warm wordt.

The Race stelt dat de FIA na de eerste meeting meer data wilde verzamelen, en dat de uitkomst hiervan ervoor heeft gezorgd dat er deze week nieuwe vergaderingen op de planning staan.