De shakedown richting het Formule 1-seizoen van 2026 is inmiddels twee dagen onderweg, maar McLaren heeft zich tot nu toe nog niet op het asfalt laten zien. Terwijl meerdere teams hun eerste kilometers al hebben afgewerkt in Barcelona, houdt de regerend kampioen bewust de kruit droog. Dat is geen toeval: teams mogen tijdens de shakedown slechts drie van de vijf dagen rijden en McLaren heeft gekozen voor een strategische aanpak.

Het Britse team komt daardoor pas in actie tijdens de laatste drie dagen van de testweek. Vanaf morgen tot en met vrijdag zal de nieuwe McLaren-bolide eindelijk de baan op gaan, met zowel Lando Norris als Oscar Piastri achter het stuur. Beide coureurs nemen deel aan de besloten shakedown, die volledig achter gesloten deuren wordt verreden en bedoeld is om de eerste indrukken van de gloednieuwe auto op te doen.

McLaren kiest voor laatste drie dagen

Eerder maakte het team bekend niet op maandag te rijden, maar het kwam vandaag ook niet in actie. McLaren laat weten in een teamstatement waarom ze voor de laatste paar dagen hebben gekozen: "Nu de testsessies voor het seizoen 2026 aan de gang zijn en de toegestane rijtijd beperkt is tot drie dagen over een periode van vijf dagen, heeft het McLaren Mastercard Formula 1 Team de Barcelona Shakedown van deze week benaderd met volledige flexibiliteit van het programma."

Tijdens de shakedown mogen teams maar drie dagen van de vijf dagen de baan op, dus is het niet gek dat McLaren voor deze strategie kiest. Teams mogen hun planning geheel zelf bepalen en dus koos McLaren voor de laatste drie dagen.

McLaren wilde auto langer ontwikkelen

De reden van McLaren is ook duidelijk. Het team wilde de auto nog twee dagen lang finetunen, zodat ze de controle volledig in eigen handen hebben: "We zijn van plan om de laatste drie dagen van de tests op het circuit te rijden, terwijl de eerste dagen een belangrijke gelegenheid hebben geboden om de volledige auto te assembleren en te controleren", zo klinkt het statement.