Andrea Kimi Antonelli heeft geschiedenis geschreven in de Formule 1. Voor het eerst in zijn carrière heeft de Italiaan pole position veroverd nadat hij in China George Russell en de Ferrari's van zich af wist te stoten. Na afloop van de kwalificatie had de Mercedes-coureur een glimlach van oor tot oor.

Antonelli profiteerde optimaal van de problemen van Russell in Q3. De Brit moest zijn stuur wisselen en had slechts één run om de snelste ronde te rijden. Maar hij verzaakte en Antonelli zette de snelste tijd neer waardoor hij - voor het eerst in zijn carrière - vanaf pole position mag starten. Eerder presteerde hij het al om een sprintpole te veroveren in Miami vorig seizoen.

Antonelli kan glimlach niet onderdrukken

Nadat Antonelli uit de auto was gestapt, kon de Italiaan nauwelijks zijn glimlach onderdrukken. "Het was een behoorlijk vlekkeloze sessie, dus ik ben er echt blij mee", aldus de 19-jarige. "Natuurlijk was het jammer van de problemen van George in Q3, dus het zou gaaf zijn geweest om hem met twee sets te zien, maar ja, ik denk dat het een heel goede sessie was. Vlekkeloos, geen fouten, en ik kijk uit naar de race van morgen."

Antonelli werd nog even op zijn hielen gezeten door Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar slaagde er uiteindelijk in om niet onder die druk te bezwijken. " Ik probeerde gewoon mijn focus te behouden, kalm te blijven en een goede ronde neer te zetten, en dat was uiteindelijk een record."

Antonelli schrijft geschiedenis

Door zijn eerste pole position in China, heeft Antonelli geschiedenis geschreven. Met zijn 19 jaar en 201 dagen, heeft hij Sebastian Vettel verstoten als jongste polesitter aller tijden in de Formule 1.

Om 08:00 uur Nederlandse tijd zal de race van start gaan in Shanghai. Het is dan maar de vraag of Antonelli zijn pole kan omzetten in zijn eerste overwinning.