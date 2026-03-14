Antonelli verslaat Russell en start vanaf pole in China: Italiaan schrijft geschiedenis

Antonelli verslaat Russell en start vanaf pole in China: Italiaan schrijft geschiedenis

Andrea Kimi Antonelli heeft geschiedenis geschreven in de Formule 1. Voor het eerst in zijn carrière heeft de Italiaan pole position veroverd nadat hij in China George Russell en de Ferrari's van zich af wist te stoten. Na afloop van de kwalificatie had de Mercedes-coureur een glimlach van oor tot oor. 

Antonelli profiteerde optimaal van de problemen van Russell in Q3. De Brit moest zijn stuur wisselen en had slechts één run om de snelste ronde te rijden. Maar hij verzaakte en Antonelli zette de snelste tijd neer waardoor hij - voor het eerst in zijn carrière - vanaf pole position mag starten. Eerder presteerde hij het al om een sprintpole te veroveren in Miami vorig seizoen. 

Antonelli kan glimlach niet onderdrukken

Nadat Antonelli uit de auto was gestapt, kon de Italiaan nauwelijks zijn glimlach onderdrukken. "Het was een behoorlijk vlekkeloze sessie, dus ik ben er echt blij mee", aldus de 19-jarige. "Natuurlijk was het jammer van de problemen van George in Q3, dus het zou gaaf zijn geweest om hem met twee sets te zien, maar ja, ik denk dat het een heel goede sessie was. Vlekkeloos, geen fouten, en ik kijk uit naar de race van morgen." 

Antonelli werd nog even op zijn hielen gezeten door Lewis Hamilton en Charles Leclerc, maar slaagde er uiteindelijk in om niet onder die druk te bezwijken. " Ik probeerde gewoon mijn focus te behouden, kalm te blijven en een goede ronde neer te zetten, en dat was uiteindelijk een record." 

Antonelli schrijft geschiedenis

Door zijn eerste pole position in China, heeft Antonelli geschiedenis geschreven. Met zijn 19 jaar en 201 dagen, heeft hij Sebastian Vettel verstoten als jongste polesitter aller tijden in de Formule 1. 

Om 08:00 uur Nederlandse tijd zal de race van start gaan in Shanghai. Het is dan maar de vraag of Antonelli zijn pole kan omzetten in zijn eerste overwinning.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP China 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 63.461

    Vettel was tot nu toe de jongste polesitter in de F1 met op een leeftijd van 21 jaar en 72 dagen. GP Italië 2008, met een Toro Rosso.

    • 14 maa 2026 - 09:23
  • Opperhoofd

    Nou nou, ik zat op het puntje van m'n stoel. Russel heeft toch nog een rondje mogen kwalificeren, alles net op tijd klaar. En Kimi de jongste pole sitter in een Mercedes.

    Mooi voor Mercedes, in de geschiedenisboeken.
    Het leek wel of het allemaal geregisseerd was. Maar dat is mijn gevoel...

    • 14 maa 2026 - 09:38
  • Edgar

    Leuk voor hem, en zeker gegund, maar zo goed is deze Mercedes weer dus...

    • 14 maa 2026 - 09:38
  • GILH

    Super mooie prestatie! Ook al is de auto bloed snel, je moet het maar doen als jonge man die nog niet heel lang meedraait in de F1.

    • 14 maa 2026 - 09:50

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 168
  • Podiums 4
  • Grand Prix 25
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Mercedes
