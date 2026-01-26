Het grote automerk Audi debuteert dit jaar in de Formule 1, en ze pakken alles direct serieus aan. De Duitse renstal kwam vanochtend direct de baan op tijdens de wintertest, en richtte een eigen opleidingsploeg op. Vandaag werd de jonge Brit Freddie Slater gepresenteerd als eerste coureur.

Audi heeft het team van Sauber overgenomen, en ze barsten van de ambitie. Met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto beschikken ze over een ervaren coureur en een hoog aangeschreven talent, maar ze weten ook dat ze naar de toekomst moeten kijken. De Duitse renstal kondigde dan ook aan dat ze een eigen opleidingsteam hadden opgezet, met Le Mans-winnaar en voormalig Formule 1-coureur Allan McNish aan het roer.

Het nieuwe Driver Development Programme van Audi beschikte echter nog niet over coureurs, maar daar is nu verandering ingekomen. De Duitsers hebben de 17-jarige Brit Freddie Slater gecontracteerd, en dit is geen verrassing. Slater wordt al geruime tijd in verband gebracht met Audi en geldt als een groot talent in de internationale autosport.

Wie is Freddie Slater?

Slater won vorig jaar de titel in het Formula Regional Europe Championship, daarnaast maakte hij zijn debuut in de Formule 3. De Brit werkt dit jaar een volledig seizoen af in de Formule 3 voor het team van Trident, en neemt momenteel deel aan de Formula Regional Oceania Trophy.

Hoe is het gevoel?

De jonge Brit is heel erg trots op deze nieuwe stap in zijn loopbaan, zo laat hij weten in het persbericht: "Het is een eer om als eerste coureur te worden geselecteerd voor het Audi Driver Development Programme. Audi is een merk met een geweldige geschiedenis in de autosport, en dat ik hun steun en vertrouwen krijg op dit cruciale moment in mijn loopbaan is echt een droom die uitkomt."

Ook Audi-kopstuk McNish is tevreden met het binnenhalen van Slater. Hij stelt dat de Brit de ideale kandidaat was: "In Freddie zien wij het potentieel van een ster voor de toekomst. Zijn track record valt op, maar het belangrijkste is dat hij de focus en de wil heeft om te leren wat essentieel is voor het bereiken van de koningsklasse."