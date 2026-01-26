user icon
icon

Audi slaat slag en legt groot Brits talent vast

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Audi slaat slag en legt groot Brits talent vast

Het grote automerk Audi debuteert dit jaar in de Formule 1, en ze pakken alles direct serieus aan. De Duitse renstal kwam vanochtend direct de baan op tijdens de wintertest, en richtte een eigen opleidingsploeg op. Vandaag werd de jonge Brit Freddie Slater gepresenteerd als eerste coureur.

Audi heeft het team van Sauber overgenomen, en ze barsten van de ambitie. Met Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto beschikken ze over een ervaren coureur en een hoog aangeschreven talent, maar ze weten ook dat ze naar de toekomst moeten kijken. De Duitse renstal kondigde dan ook aan dat ze een eigen opleidingsteam hadden opgezet, met Le Mans-winnaar en voormalig Formule 1-coureur Allan McNish aan het roer.

Meer over Audi Problemen voor Audi: Bortoleto moet auto direct parkeren

Problemen voor Audi: Bortoleto moet auto direct parkeren

26 jan
 Gelekt: Dit is de eerste F1-auto van Audi

Gelekt: Dit is de eerste F1-auto van Audi

20 jan

Het nieuwe Driver Development Programme van Audi beschikte echter nog niet over coureurs, maar daar is nu verandering ingekomen. De Duitsers hebben de 17-jarige Brit Freddie Slater gecontracteerd, en dit is geen verrassing. Slater wordt al geruime tijd in verband gebracht met Audi en geldt als een groot talent in de internationale autosport.

Wie is Freddie Slater?

Slater won vorig jaar de titel in het Formula Regional Europe Championship, daarnaast maakte hij zijn debuut in de Formule 3. De Brit werkt dit jaar een volledig seizoen af in de Formule 3 voor het team van Trident, en neemt momenteel deel aan de Formula Regional Oceania Trophy.

Hoe is het gevoel?

De jonge Brit is heel erg trots op deze nieuwe stap in zijn loopbaan, zo laat hij weten in het persbericht: "Het is een eer om als eerste coureur te worden geselecteerd voor het Audi Driver Development Programme. Audi is een merk met een geweldige geschiedenis in de autosport, en dat ik hun steun en vertrouwen krijg op dit cruciale moment in mijn loopbaan is echt een droom die uitkomt."

Ook Audi-kopstuk McNish is tevreden met het binnenhalen van Slater. Hij stelt dat de Brit de ideale kandidaat was: "In Freddie zien wij het potentieel van een ster voor de toekomst. Zijn track record valt op, maar het belangrijkste is dat hij de focus en de wil heeft om te leren wat essentieel is voor het bereiken van de koningsklasse."

F1 Nieuws Audi

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar