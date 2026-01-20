user icon
Gelekt: Dit is de eerste F1-auto van Audi

Gelekt: Dit is de eerste F1-auto van Audi

Het team van Audi heeft hun definitieve livery voor hun debuutseizoen aan de wereld laten zien. Tijdens een uitgebreide show in de Duitse hoofdstad Berlijn werd het doek getrokken van de R26 waarmee Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto mee op jacht gaan naar succes. De eerste foto's van de auto lekten vlak voor de launch uit.

De Duitse autogigant Audi heeft het team van Sauber overgenomen, en debuteert dit jaar in de Formule 1. Ze barsten van de ambitie en hebben met Jonathan Wheatley en Mattia Binotto twee grote namen aangetrokken om het project te leiden. Achter de schermen wordt er al geruime tijd hard gewerkt aan het project, en de nieuwe R26 is zelfs al op de baan verschenen.

Welke stappen heeft Audi al gezet?

Begin deze maand voerde Audi op het circuit van Barcelona in Spanje een eerste shakedown uit. Hiermee waren ze het eerste team dat de baan betrad met een auto volgens de nieuwe F1-reglementen. In Barcelona reed Audi met een zwarte livery met het Audi-logo, maar dit was zeker niet de definitieve kleurstelling.

Audi lanceerde eind 2025 al een soort basislivery zonder sponsorstickers. Vandaag hebben Hülkenberg en Bortoleto in Berlijn het doek getrokken van de R26 met de definitieve kleurstelling. Audi heeft al een aantal grote partners aangetrokken, en hun logo's zijn dan ook te zien op de auto's en de teamkleding. Audi heeft Revolut aangetrokken als titelpartner, en dat valt ook terug te zien op de R26.

Nieuw avontuur na eerdere successen

Voor Audi is dit een nieuw avontuur in hun succesvolle reis door de internationale autosport. Ook tijdens de launch van de R26 in Berlijn werden de eerdere successen in onder meer de DTM, de Dakar Rally en de 24 uur van Le Mans weer benadrukt. Voor Audi is dit de eerste keer dat ze zich wagen aan de koningsklasse, en dat moet een succes worden. De motoren worden gebouwd op de fabriek in Duitsland, terwijl het hoofdkantoor van het team nog steeds is gevestigd in het Zwitserse Hinwil.

De eerste foto's van de nieuwe R26 lekten vlak voor de start van de launch uit. Te zien is dat de logo's van Revolut groot aanwezig zijn op de auto, en dat er verder veel plek is voor de nieuwe sponsors van het team. 

Foto's Audi R26
