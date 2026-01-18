user icon
Piastri verwacht tactische strijd door nieuwe F1-regels

Oscar Piastri greep vorig seizoen net naast de wereldtitel, maar kan het met de nieuwe reglementen opnieuw proberen. De Formule 1 staat aan de vooravond van de nieuwe reglementen en de Australische McLaren-coureur verwacht dat er een compleet andere manier van racen komt. 

Piastri heeft net zoals zijn collega's nog geen idee wat de Formule 1 hem gaat brengen dit seizoen, maar hij verwacht wel een enorme tactische strijd in de komende F1-seizoenen. 

De nieuwe reglementen houden veel veranderingen in. Zo verdwijnt de DRS-knop en wordt die vervangen door de Overtake Modus. Deze modus kan een coureur op elk gewenst moment aanzetten, maar gaat ten koste van de batterij die een nieuwe F1-auto gebruikt. 

'Nieuwe reglementen krijgen grote impact'

"Ik denk dat het hybride-element en het beheren van het batterijniveau heel belangrijk zullen worden”, vertelt Piastri aan het Amerikaanse TODAY. "Het was in het verleden ook al belangrijk, maar nu dat element vanaf dit seizoen zo veel groter is, zullen de coureurs daar zelf veel meer aandacht aan moeten besteden."

Omdat de regels voor iedereen nieuw gaan zijn, verwacht Piastri dat iedereen een eigen tactiek gaat zoeken. "Sommige coureurs zullen meer tactisch zijn en hun batterij sparen, terwijl anderen gewoon proberen een goede positie op de baan te veroveren. Dat kan een interessante tactische strijd opleveren. Eerlijk gezegd heb ik ook geen idee hoe het zal aflopen, maar ik denk dat het hoe dan ook vermakelijk zal zijn."

Piastri wil strijden in 2026

Hoe bereidt Piastri zich voor op het nieuwe seizoen? De Australiër heeft in 2025 een enorme dreun gekregen na het verloren kampioenschap, want hij stond op comfortabele voorsprong. Na een vormdip eindigde Piastri als derde in het wereldkampioenschap met maar dertien punten achter wereldkampioen en teamgenoot Lando Norris.

"Ik voel me volwassener, en verantwoordelijker. Ik weet nu iets beter wat ik wil en ik voel ook een soort trots. Hoewel het eindresultaat niet helemaal was wat ik wilde, denk ik dat het succes dat ik heb gehad iets is waar ik aan het begin van het jaar alleen maar van had kunnen dromen", zo eindigt Piastri.

HarryLam

Posts: 5.156

Hij heeft gelijk,... het echte racen is voorbij dankzij deze nutteloze en onnodige regelementen

  • 1
  • 18 jan 2026 - 16:03
Reacties (1)

Login om te reageren
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

