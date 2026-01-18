Oscar Piastri greep vorig seizoen net naast de wereldtitel, maar kan het met de nieuwe reglementen opnieuw proberen. De Formule 1 staat aan de vooravond van de nieuwe reglementen en de Australische McLaren-coureur verwacht dat er een compleet andere manier van racen komt.

Piastri heeft net zoals zijn collega's nog geen idee wat de Formule 1 hem gaat brengen dit seizoen, maar hij verwacht wel een enorme tactische strijd in de komende F1-seizoenen.

De nieuwe reglementen houden veel veranderingen in. Zo verdwijnt de DRS-knop en wordt die vervangen door de Overtake Modus. Deze modus kan een coureur op elk gewenst moment aanzetten, maar gaat ten koste van de batterij die een nieuwe F1-auto gebruikt.

'Nieuwe reglementen krijgen grote impact'

"Ik denk dat het hybride-element en het beheren van het batterijniveau heel belangrijk zullen worden”, vertelt Piastri aan het Amerikaanse TODAY. "Het was in het verleden ook al belangrijk, maar nu dat element vanaf dit seizoen zo veel groter is, zullen de coureurs daar zelf veel meer aandacht aan moeten besteden."

Omdat de regels voor iedereen nieuw gaan zijn, verwacht Piastri dat iedereen een eigen tactiek gaat zoeken. "Sommige coureurs zullen meer tactisch zijn en hun batterij sparen, terwijl anderen gewoon proberen een goede positie op de baan te veroveren. Dat kan een interessante tactische strijd opleveren. Eerlijk gezegd heb ik ook geen idee hoe het zal aflopen, maar ik denk dat het hoe dan ook vermakelijk zal zijn."

Piastri wil strijden in 2026

Hoe bereidt Piastri zich voor op het nieuwe seizoen? De Australiër heeft in 2025 een enorme dreun gekregen na het verloren kampioenschap, want hij stond op comfortabele voorsprong. Na een vormdip eindigde Piastri als derde in het wereldkampioenschap met maar dertien punten achter wereldkampioen en teamgenoot Lando Norris.

"Ik voel me volwassener, en verantwoordelijker. Ik weet nu iets beter wat ik wil en ik voel ook een soort trots. Hoewel het eindresultaat niet helemaal was wat ik wilde, denk ik dat het succes dat ik heb gehad iets is waar ik aan het begin van het jaar alleen maar van had kunnen dromen", zo eindigt Piastri.