De Portugees Rui Marques heeft zijn eerste volledige seizoen als wedstrijdleider in de Formule 1 achter de rug. Marques stapte in na een onrustige periode bij de FIA, maar maakte veel indruk op de coureurs. Die complimenten maken hem trots, en daar doet hij niet geheimzinnig over.

De positie van wedstrijdleider in de Formule 1 was in de afgelopen jaren het onderwerp van gesprek. Nadat Michael Masi na de verhitte seizoensfinale in 2021 werd weggestuurd, koos de FIA voor een andere structuur. Er werd gekozen voor een soort roulatiesysteem, maar uiteindelijk bleef alleen Niels Wittich over. De Duitser hield zich op de achtergrond, maar werd eind 2024 vrij onverwachts ontslagen door de FIA.

Door het plotselinge ontslag van Wittich moest de FIA op zoek gaan naar een vervanger, en werd Marques naar voren geschoven. Hij maakte 2024 af, en bleef aan voor 2025. De coureurs waren zeer tevreden met zijn werk, en GPDA-kopstukken Carlos Sainz en George Russell overlaadden hem met de nodige complimenten.

Waarom zijn de coureurs tevreden met Marques?

Marques legt in een interview met Motorsport.com uit waarom de coureurs tevreden zijn met hem: "Mijn manier van werken, in alle kampioenschappen en niet alleen hier, is altijd geweest om samen te werken met de teams en de coureurs."

"Ik heb echt nooit het gevoel gehad dat wij aan de ene kant staan en zij aan de andere. Uiteindelijk maken we deel uit van hetzelfde spektakel en moeten we samenwerken. Natuurlijk moet ik de regels volgen en staat veiligheid altijd voorop. Maar uiteindelijk moeten we het gewoon samen doen."

Waarom is het belangrijk om naar de coureurs te luisteren?

Volgens Marques zou het vreemd zijn om niet te luisteren naar de coureurs: "In de Formule 1 heb ik het voorrecht om met twintig van de beste coureurs te werken, wat betekent dat ik al hun ervaring moet benutten. Ik heb zelf natuurlijk nooit in een F1-wagen gezeten. Dat betekent dat als ze aangeven dat er een probleem op de baan is en wij dat niet zien, dat ik daarop moet vertrouwen en mijn handelen daarop moet baseren."

"Dat gezegd hebbende, is het natuurlijk niet mogelijk om aan alle verzoeken te voldoen. Dat hangt niet alleen van mij af, maar ook van de circuits, de regels, noem maar op. Maar de samenwerking met hen verloopt goed en ik geniet er echt van."