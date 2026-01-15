user icon
'Red Bull krijgt nieuwe F1-wagen niet op tijd af voor eerste testdag'

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, maar het lijkt erop dat nog niet alle teams op schema lopen. In de afgelopen dagen gingen er veel geruchten rond over teams die met problemen kampen. Volgens nieuwe verhalen zouden ook Alpine en Red Bull tegen problemen zijn aangelopen.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de koningsklasse van de autosport. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en dat betekent dat iedereen op nul begint. Alle teams moeten hard doorwerken om een nieuwe auto af te krijgen. Alles is nieuw, en dat zorgt voor veel geruchten en onzekerheid. Niemand weet waar ze staan, en niemand weet tot wat de concurrentie in staat is.

In de afgelopen dagen doken er in de Italiaanse media meerdere verhalen over problemen bij Ferrari op. De Scuderia zou achterlopen op schema, en ze zouden zelfs nog geen fire-up hebben uitgevoerd. Volgens sommige verhalen zou Ferrari de achterstand goed kunnen maken, maar er doken in Italië ook andere geruchten op. Er zou chaos heersen, en men zou zelfs vrezen dat ze hun eigen launch zouden missen.

Meerdere teams lopen achter op schema

Volgens het Duitse medium F1-Insider gaan er in de paddock geruchten rond over meerdere teams. Ferrari zou namelijk niet het enige team zijn dat ver achter op schema loopt. F1-Insider stelt dat meerdere teams vrezen dat ze geen raceklare auto de baan op kunnen krijgen voor de eerste testdag in Barcelona eind deze maand. Dit zou geen grote ramp zijn, aangezien elk team maar op drie van de vijf testdagen mag rijden.

Ook problemen bij Red Bull?

Volgens F1-Insider zijn er twee andere teams die ook worden genoemd als het gaat om deze problemen. Naast Ferrari wijst men ook naar Alpine en Red Bull Racing. Het laatstgenoemde team trekt aankomende nacht het doek van hun nieuwe auto in Detroit, maar het is de verwachting dat deze bolide zeker niet lijkt op de auto die later deze maand op de baan verschijnt. Vooralsnog blijft het dus een groot vraagteken.

VER

Posts: 581

Volgens het medium... geruchten.. blablabla.. geruchten, blabla.. geruchten.... bla... groot vraagteken

  • 1
  • 15 jan 2026 - 09:37
Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • VER

    Posts: 581

    Volgens het medium... geruchten.. blablabla.. geruchten, blabla.. geruchten.... bla... groot vraagteken

    • + 1
    • 15 jan 2026 - 09:37
  • arone

    Posts: 1.166

    Het is net als in het liedje Kronenburgpark: ”♪En iedereen is de weg kwijt♫”

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 09:39
  • shakedown

    Posts: 1.549

    En wat was de planning van Red Bull? Dag 1, 2 en 3 rijden of dag 3, 4 en 5? Als de planning sowieso al 3, 4 en 5 was dan rijden halen ze idd dag 1 niet. boeie...

    Al kan ik me niet voorstellen dat een groot team een planning niet haalt. daarvoor is er simpelweg teveel grip op alles wat er gebeurd. Alle grote teams zullen gewoon op hun geplande dagen er zijn.

    Media die roepen van alles, maar beseffen niet dan als je zoiets roept je compleet negeert hoe goed processen bij de grote team zijn. Het is bijna beschamend dat je als media beter denkt te weten hoe iets werkt dan een team van letterlijk honderden mensen die logistiek, planning, management, ontwikkeling als professionals doen.

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 09:43
    • Politik

      Posts: 9.651

      Ik denk dat de intentie van ieder team is, om sowieso de eerste van de vijf dagen te rijden.

      Als.je dan tegen problemen aanloopt, kun je een dag overslaan.

      Die ruimte heb je als.team niet meer, als je dag drie, vier en vijf gaat testen.

      Dus zorgen dat je de eerste testdag meteen van start kan gaan, is echt wel een groot voordeel.

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 10:21
    • WickieDeViking

      Posts: 103

      Dat denk ik ook Politik.

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 10:39

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
