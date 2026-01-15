Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, maar het lijkt erop dat nog niet alle teams op schema lopen. In de afgelopen dagen gingen er veel geruchten rond over teams die met problemen kampen. Volgens nieuwe verhalen zouden ook Alpine en Red Bull tegen problemen zijn aangelopen.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de koningsklasse van de autosport. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en dat betekent dat iedereen op nul begint. Alle teams moeten hard doorwerken om een nieuwe auto af te krijgen. Alles is nieuw, en dat zorgt voor veel geruchten en onzekerheid. Niemand weet waar ze staan, en niemand weet tot wat de concurrentie in staat is.

In de afgelopen dagen doken er in de Italiaanse media meerdere verhalen over problemen bij Ferrari op. De Scuderia zou achterlopen op schema, en ze zouden zelfs nog geen fire-up hebben uitgevoerd. Volgens sommige verhalen zou Ferrari de achterstand goed kunnen maken, maar er doken in Italië ook andere geruchten op. Er zou chaos heersen, en men zou zelfs vrezen dat ze hun eigen launch zouden missen.

Meerdere teams lopen achter op schema

Volgens het Duitse medium F1-Insider gaan er in de paddock geruchten rond over meerdere teams. Ferrari zou namelijk niet het enige team zijn dat ver achter op schema loopt. F1-Insider stelt dat meerdere teams vrezen dat ze geen raceklare auto de baan op kunnen krijgen voor de eerste testdag in Barcelona eind deze maand. Dit zou geen grote ramp zijn, aangezien elk team maar op drie van de vijf testdagen mag rijden.

Ook problemen bij Red Bull?

Volgens F1-Insider zijn er twee andere teams die ook worden genoemd als het gaat om deze problemen. Naast Ferrari wijst men ook naar Alpine en Red Bull Racing. Het laatstgenoemde team trekt aankomende nacht het doek van hun nieuwe auto in Detroit, maar het is de verwachting dat deze bolide zeker niet lijkt op de auto die later deze maand op de baan verschijnt. Vooralsnog blijft het dus een groot vraagteken.