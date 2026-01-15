Max Verstappen en de FIA hadden in de afgelopen jaren regelmatig meningsverschillen. Waar Verstappen in het verleden nog weleens hard uithaalde naar de autosportfederatie, bleef het afgelopen jaar stil. Verstappen is van tactiek veranderd, en heeft er geen zin in om problemen met de FIA te veroorzaken.

In 2024 zorgde Verstappen voor veel onrust toen hij een opmerkelijke straf kreeg van de FIA-stewards. Hij had een scheldwoordje gebruikt tijdens een persconferentie, en dat volgde vlak na felle uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hij vond dat de coureurs niet meer mochten schelden, en de stewards grepen hard in door Verstappen een taakstraf te geven.

Begin vorig jaar gooide Ben Sulayem olie op het vuur door de regels aan te passen, waardoor coureurs torenhoge boetes konden ontvangen voor vulgair taalgebruik. Uiteindelijk werden de regels afgezwakt, maar Verstappen had zijn aanpak wel veranderd. Hij had geen zin om in de media fel te reageren op besluiten van de FIA en de stewards, al was het vaak wel duidelijk dat hij er iets anders over dacht.

'Dan verdwijnen de krantenkoppen vanzelf'

Verstappen laat zich dan ook niet uit de tent lokken als hij wordt gevraagd naar de FIA. In een uitgebreid interview met de Zwitserse krant Blick krijgt hij de vraag welk cijfer hij de FIA zou willen geven over 2025. De Red Bull-coureur reageert schouderophalend: "Geen. Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat er dit seizoen niet veel problemen waren met de FIA."

Verstappens tactiek is duidelijk, en daar maakt hij ook geen mysterie van: "Mijn strategie is wel duidelijk: gewoon minder zeggen, en dan verdwijnen de krantenkoppen vanzelf. Dat heeft wel goed gewerkt."

Waren er incidenten in 2025?

Verstappen focuste zich afgelopen seizoen vooral op het racen. Hij ontving meerdere straffen, maar reageerde alleen in Saoedi-Arabië woedend na een straf. Hij weigerde toen in te gaan op het moment, en gaf zowel in het podiuminterview als in zijn babbeltje met Viaplay korte antwoorden. Dit zorgde uiteindelijk wel voor krantenkoppen.