Het team van Mercedes wordt door veel mensen gezien als de favoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Duitse renstal nam zelf afstand van de favorietenrol, maar kenners denken daar anders over. Johnny Herbert heeft een compleet andere mening, en stelt dat hij allerlei verhalen heeft gehoord over problemen bij Mercedes.

Dit jaar zal er veel gaan veranderen in de koningsklasse van de autosport. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en dat betekent dat er veel kan veranderen. Achter de schermen wordt er al maanden gewerkt aan de nieuwe krachtbronnen, maar het is nog niet duidelijk wie er over de snelste motoren beschikt. Naast Ferrari, Mercedes en Honda gaan ook Audi en Red Bull-Ford eigen krachtbronnen leveren.

Volgens de eerste geruchten, die vorig jaar al naar buitenkwamen, zou Mercedes een voorsprong hebben op de concurrentie. Er werd gewezen naar 2014, toen Mercedes een klasse apart was toen er nieuwe motorregels gingen gelden in de Formule 1.

Wat heeft Herbert gehoord over Mercedes?

Volgens oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert slaan alle verhalen over Mercedes nergens op. Bij JeffBet legt Herbert uit wat hij precies heeft gehoord: "Ik heb nog niets van de teams zelf gehoord, maar ik heb wel gehoord dat er problemen bij Mercedes waren toen ze de krachtbron achterin de auto probeerden te plaatsen."

Herbert stelt dat er een significant probleem was bij Mercedes: "De auto wilde namelijk niet starten. Na al die geruchten dat Mercedes er met het oog op 2026 het beste voor zou staan, lijkt dit dus niet het geval te zijn."

Herbert verwacht nog meer problemen

De Britse oud-coureur verwacht dat er nog veel problemen zullen ontstaan bij de teams: "Het is over het algemeen stil in de fabrieken. De teams zijn druk bezig en bereiden zich zo goed mogelijk voor. Ik weet zeker dat er kleine problemen zijn, zoals altijd wanneer er een nieuw seizoen met nieuwe regels aankomt. Er zijn veel onbekende factoren."