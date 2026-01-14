user icon
icon

Mercedes in de problemen: "De nieuwe motor startte niet"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mercedes in de problemen: "De nieuwe motor startte niet"

Het team van Mercedes wordt door veel mensen gezien als de favoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Duitse renstal nam zelf afstand van de favorietenrol, maar kenners denken daar anders over. Johnny Herbert heeft een compleet andere mening, en stelt dat hij allerlei verhalen heeft gehoord over problemen bij Mercedes.

Dit jaar zal er veel gaan veranderen in de koningsklasse van de autosport. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en dat betekent dat er veel kan veranderen. Achter de schermen wordt er al maanden gewerkt aan de nieuwe krachtbronnen, maar het is nog niet duidelijk wie er over de snelste motoren beschikt. Naast Ferrari, Mercedes en Honda gaan ook Audi en Red Bull-Ford eigen krachtbronnen leveren.

Meer over Mercedes Verstappen kan overstap vergeten: "Mercedes heeft Max niet meer nodig"

Verstappen kan overstap vergeten: "Mercedes heeft Max niet meer nodig"

3 jan
 Klap voor Mercedes: Kopstuk kondigt vertrek aan

Klap voor Mercedes: Kopstuk kondigt vertrek aan

12 jan

Volgens de eerste geruchten, die vorig jaar al naar buitenkwamen, zou Mercedes een voorsprong hebben op de concurrentie. Er werd gewezen naar 2014, toen Mercedes een klasse apart was toen er nieuwe motorregels gingen gelden in de Formule 1.

Wat heeft Herbert gehoord over Mercedes?

Volgens oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert slaan alle verhalen over Mercedes nergens op. Bij JeffBet legt Herbert uit wat hij precies heeft gehoord: "Ik heb nog niets van de teams zelf gehoord, maar ik heb wel gehoord dat er problemen bij Mercedes waren toen ze de krachtbron achterin de auto probeerden te plaatsen."

Herbert stelt dat er een significant probleem was bij Mercedes: "De auto wilde namelijk niet starten. Na al die geruchten dat Mercedes er met het oog op 2026 het beste voor zou staan, lijkt dit dus niet het geval te zijn."

Herbert verwacht nog meer problemen

De Britse oud-coureur verwacht dat er nog veel problemen zullen ontstaan bij de teams: "Het is over het algemeen stil in de fabrieken. De teams zijn druk bezig en bereiden zich zo goed mogelijk voor. Ik weet zeker dat er kleine problemen zijn, zoals altijd wanneer er een nieuw seizoen met nieuwe regels aankomt. Er zijn veel onbekende factoren."

Larry Perkins

Posts: 62.548

Het begint er steeds meer op te lijken, breaking...

[b] FIA: "GEEN FORMULE 1 in 2026!!!"

  • 3
  • 14 jan 2026 - 17:00
F1 Nieuws Johnny Herbert Mercedes

Reacties (17)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.548

    Het begint er steeds meer op te lijken, breaking...

    [b] FIA: "GEEN FORMULE 1 in 2026!!!"

    • + 3
    • 14 jan 2026 - 17:00
  • WalterWhite

    Posts: 465

    Boodschap van Johnny voor de gokkers: zet vooral niet om op Mercedes zodat de goksites die hem betalen minder hoeven uit te betalen als Mercedes toch het beste uit de bus komt.

    • + 1
    • 14 jan 2026 - 17:02
  • Snorremans

    Posts: 176

    Alle PU leveranciers in de sh!t dus.

    Geloof er allemaal geen r€€t van.

    • + 2
    • 14 jan 2026 - 17:17
    • hupholland

      Posts: 9.550

      nou, in 2014 vielen ze bij bosjes uit in de eerste race, kon bv Red Bull amper testkilometers maken.. t zal niet zo erg worden als toen, omdat de wijzigingen een stuk minder groot zijn, maar toch kan betrouwbaarheid wel weer meer een rol gaan spelen dit seizoen.

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 18:31
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.252

      Bij Mercedes is de compressie zo hoog dat het blok bij 2000 toeren al uit elkaar knalt.

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 18:39
    • Larry Perkins

      Posts: 62.548

      Zien ze bij Mercedes allemaal sterretjes aan de hemel...

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 19:17
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.233

    Ze waren het sleuteltje kwijt.
    Maar is inmiddels opgelost schijnt, Toto had de sleutel aan 'n ketting om zijn nek hangen, maar was dat vergeten.

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 17:24
  • Flexwing

    Posts: 235

    Motor start niet daarom is het nog geen slechte motor.

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 17:31
    • gridiron

      Posts: 3.088

      Mercedes (de motor) is niet noodzakelijk altijd Mercedes (de rest van de auto)

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 18:40
  • StevenQ

    Posts: 10.017

    Zijn er ook teams zonder problemen?

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 17:39
    • Larry Perkins

      Posts: 62.548

      Hesketh, maar dat team had zich al wat eerder teruggetrokken...

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 19:19
    • racepace1

      Posts: 587

      JA team Ferrari, Mercedes, Audi, Haas, RB, Williams, Alpha Tauri, AM, Cadilac,
      Mc Laren en Racing Bulls.......

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 19:43
  • gridiron

    Posts: 3.088

    Dat belooft, Audi kampioen in hun eerste jaar. Als je de berichten hier leest van vandaag zijn er zware problemen bij Mercedes & RedBull en ook bij Ferrari en Honda zijn ze nog overuren aan het maken om klaar te maken.

    • + 1
    • 14 jan 2026 - 18:39
  • gridiron

    Posts: 3.088

    Als alle fabrikanten een slechte motor hebben staat de eindscore terug gelijk.

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 18:44
  • OrangeArrows

    Posts: 3.328

    Iedereen is dus in problemen..

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 19:25
  • core2duo

    Posts: 1.717

    Johnny Herbert… tja. Dat is inmiddels het F1-equivalent van “een bron dicht bij de situatie”. In dit geval: “ik heb verhalen gehoord dat de Mercedes-motor niet startte”. Serieus? Alsof een fabriek met honderden engineers maandenlang rond een startknop staat te drukken en Toto Wolff zegt: “Jammer jongens, probeer volgend jaar nog eens.”

    Dit is precies het probleem met Herbert: alles is gebaseerd op horen-zeggen, nooit op feiten, data of echte technische context. Testmotoren die niet meteen lopen? Dat gebeurt letterlijk bij elk nieuw motorproject, bij elk team. Dat heet ontwikkeling. Maar Herbert verkoopt het alsof Mercedes plots is vergeten hoe je een verbrandingsmotor bouwt.

    Extra pijnlijk: dit is dezelfde Herbert die door de FIA aan de kant is geschoven als steward omdat zijn rol als “analist” en meningenverkoper niet te rijmen viel met objectiviteit. Blijkbaar vond zelfs de FIA zijn neutraliteit net zo betrouwbaar als zijn geruchten.

    En laten we zijn voorspellingen niet vergeten:

    "Verstappen zou “onvermijdelijk” vertrekken bij Red Bull"

    "Mercedes zou structureel achterop raken"

    "Red Bull zou instorten na 2023"

    Hoeveel daarvan zijn uitgekomen? Precies.

    Herbert roept vooral dingen die lekker klinken voor clicks, niet omdat ze kloppen. Elke keer als hij “ik heb gehoord” zegt, weet je eigenlijk al genoeg: zet er gerust een korreltje zout bij, of beter, een hele zoutmijn.

    Maar goed, zonder dit soort quotes hebben wij niets te lezen. Dus ergens heeft Johnny Herbert toch nog een functie in de Formule 1: content vullen tussen twee races in.

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 19:27

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Johnny Herbert -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 25 jun 1964 (61)
  • Geb. plaats Brentwood, Essex, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,67 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar