Max Verstappen heeft sceptisch gereageerd op zijn verwachtingen voor het komende seizoen. De Nederlander heeft geen enkel idee over waar hij en Red Bull Racing in de komende weken zullen staan. Verstappen denkt daarom ook dat er nog een hoop werk verricht moet gaan worden.

De Formule 1 zal in de komende weken een behoorlijke metamorfose ondergaan. De koningsklasse van de autosport neemt dan afscheid van de zogeheten 'grondeffect-auto's' en maakt plaats voor gloednieuwe bolides met een nieuwe motor, aerodynamica en chassis.

Verstappen heeft geen idee

Verstappen, die eerder al kritisch was geweest op het nieuwe concept van de auto’s, liet zich onlangs uit over de komende weken. De viervoudig wereldkampioen denkt dat de komende periode een leercurve kan gaan worden. “Niemand van ons heeft enig idee over de nieuwe auto, de motor”, zo klonk het in gesprek met het Zwitserse Blick.

“Ik denk dat we tijdens de eerste tests, die op 26 januari in Barcelona beginnen, meer tijd in de garages zullen doorbrengen dan op het circuit. Hopelijk zijn we na de twee tests in februari in Bahrein allemaal een stuk wijzer”, voegde de Nederlander daaraan toe.

'Iedereen tast in het duister'

De afgelopen dagen stond enorm in het teken van roddels en geruchten over de teams in de F1. Zo zou Mercedes het naar verluidt goed voor elkaar hebben met McLaren, Williams en Alpine als klantenteams in hun kielzog, hebben Aston Martin en Ferrari nog moeite en loopt ook Audi nog achter op de rest. Red Bull - dat de motor bouwt in samenwerking met Ford - werd onlangs beticht van het feit dat zij qua pk’s op Mercedes achter zou lopen. “Ja, ik heb de fabriek een paar keer bezocht. Maar zoals ik al zei, iedereen tast nog in het duister”, zo zei Verstappen daarover.

Deze week onthult Red Bull samen met zusterteam Racing Bulls de nieuwe auto’s voor het komende seizoen. Verstappen zal daarvoor aanwezig zijn tijdens de presentatie, op 15 januari in Detroit.