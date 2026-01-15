user icon
FIA accepteert opmerkelijk verzoek van brandstofleveranciers

FIA accepteert opmerkelijk verzoek van brandstofleveranciers

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Het technische reglement is volledig aangepast, de sport en de FIA willen inzetten op een duurzamere basis. Zo wordt er dit jaar ook gereden met speciale biobrandstoffen, maar dat zorgt voor problemen. Tijdens de wintertests mogen de teams dan ook met de oude brandstof rijden.

De Formule 1 zal er dit jaar heel anders uitzien dan tijdens de voorgaande jaren. Er is vooral veel aandacht voor de aerodynamische en de motorische regels, maar dat is niet het enige wat er gaat veranderen. Er wordt ingezet op een duurzamere sport, ook omdat men weet dat vergroening broodnodig is om toekomstbestendig te zijn.

Er werd dan ook gekozen voor het invoeren van een duurzame brandstof waarbij geen gebruik wordt gemaakt van fossiele grondstoffen. Achter de schermen zijn de brandstofleveranciers van de Formule 1-teams al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van de nieuwe brandstoffen, maar dat verloopt nog niet helemaal naar wens.

FIA accepteert opvallend verzoek

Het ontwikkelen van de nieuwe brandstof blijkt echter complexer te zijn dan verwacht. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport hebben de brandstofleveranciers uitstel gevraagd van de FIA voor de testweken. Volgens AMuS heeft de FIA dit verzoek geaccepteerd, waardoor de teams tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein nog met de oude brandstof mogen rijden.

Dat betekent dus dat de nieuwe krachtbronnen tijdens de testdagen nog op fossiele brandstof kunnen rijden. De FIA wil de brandstofleveranciers de tijd geven om aan de start te verschijnen met een goede brandstof, wat dus voor een flinke verandering kan zorgen in de sport.

Wat gaat er mis?

Volgens Auto, Motor und Sport wil niemand bevestigen dat de brandstoffabrikanten simpelweg niet in staat waren om tijdig genoeg biobrandstof te leveren. Het Duitse medium stelt dat er nog een theorie rondgaat, namelijk dat de experts van de FIA door het complexe proces zo lang bezig zijn, dat ze de procedure niet op tijd kunnen afronden.

Posts: 293

ik vind dit wel raar, want je wil toch zeker ook testen met de brandstof waar je uiteindelijk mee gaat rijden en ik neem aan dat deze mnotoren ook ontworpen zijn voor de volledigie bio brandstof?

  • 3
  • 15 jan 2026 - 16:12
  • NicoS

    Posts: 20.028

    Stuk goedkoper ook….;)

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 15:14
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.245

      Kan niet anders...is van frietvet,koffiedrab, en tuinafval gemaakt.

      • + 1
      • 15 jan 2026 - 15:37
    • HarryLam

      Posts: 5.148

      Helemaal afschaffen die zinloze bende.

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 16:49
    • F1jos

      Posts: 4.949

      Voor €250 per liter, kan ik beter in België tanken.

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 18:19
  • gizmo

    Posts: 293

    ik vind dit wel raar, want je wil toch zeker ook testen met de brandstof waar je uiteindelijk mee gaat rijden en ik neem aan dat deze mnotoren ook ontworpen zijn voor de volledigie bio brandstof?

    • + 3
    • 15 jan 2026 - 16:12
    • HarryLam

      Posts: 5.148

      Juist..., gebruik je andere brandstof dan zal je ook je motor totaal anders moeten inrichten, m.b.t. compressie en ontstekingstijdstip enz.

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 16:52
    • F1jos

      Posts: 4.949

      De brandstoffen op basis van biomassa laten zich daarnaast minder goed vernevelen dan fossiele varianten. Ook de klopvastheid blijft cruciaal: molecuulketens mogen bij hoge compressie niet te snel of te langzaam verbranden. Een goede brandstof kan dus resulteren in sterk verbeterde resultaten.

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 18:26

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

