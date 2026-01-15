Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Het technische reglement is volledig aangepast, de sport en de FIA willen inzetten op een duurzamere basis. Zo wordt er dit jaar ook gereden met speciale biobrandstoffen, maar dat zorgt voor problemen. Tijdens de wintertests mogen de teams dan ook met de oude brandstof rijden.

De Formule 1 zal er dit jaar heel anders uitzien dan tijdens de voorgaande jaren. Er is vooral veel aandacht voor de aerodynamische en de motorische regels, maar dat is niet het enige wat er gaat veranderen. Er wordt ingezet op een duurzamere sport, ook omdat men weet dat vergroening broodnodig is om toekomstbestendig te zijn.

Er werd dan ook gekozen voor het invoeren van een duurzame brandstof waarbij geen gebruik wordt gemaakt van fossiele grondstoffen. Achter de schermen zijn de brandstofleveranciers van de Formule 1-teams al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van de nieuwe brandstoffen, maar dat verloopt nog niet helemaal naar wens.

FIA accepteert opvallend verzoek

Het ontwikkelen van de nieuwe brandstof blijkt echter complexer te zijn dan verwacht. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport hebben de brandstofleveranciers uitstel gevraagd van de FIA voor de testweken. Volgens AMuS heeft de FIA dit verzoek geaccepteerd, waardoor de teams tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein nog met de oude brandstof mogen rijden.

Dat betekent dus dat de nieuwe krachtbronnen tijdens de testdagen nog op fossiele brandstof kunnen rijden. De FIA wil de brandstofleveranciers de tijd geven om aan de start te verschijnen met een goede brandstof, wat dus voor een flinke verandering kan zorgen in de sport.

Wat gaat er mis?

Volgens Auto, Motor und Sport wil niemand bevestigen dat de brandstoffabrikanten simpelweg niet in staat waren om tijdig genoeg biobrandstof te leveren. Het Duitse medium stelt dat er nog een theorie rondgaat, namelijk dat de experts van de FIA door het complexe proces zo lang bezig zijn, dat ze de procedure niet op tijd kunnen afronden.