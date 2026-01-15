Lando Norris gaat dit jaar zijn wereldtitel verdedigen in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur wordt door zijn recente succes automatisch gezien als de titelfavoriet, maar er bestaan twijfels over het feit of hij meer titels kan winnen. Damon Hill twijfelt niet, en stelt dat Norris drie of vier wereldkampioenschappen kan pakken.

Norris vocht vorig jaar een intens titelduel uit met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen. De Brit kende een lastige eerste seizoenshelft, maar nam na de zomer definitief afscheid van zijn imago van coureur die bezwijkt onder de druk. Norris won meerdere races, profiteerde van foutjes van zijn teamgenoot Piastri, maar kon Verstappen niet afschudden.

Norris verdedigde bij de seizoensfinale in Abu Dhabi een minimale voorsprong op Verstappen, en hield uiteindelijk een voorsprong van twee punten over op de Nederlander. Voor Norris was dit een enorme opluchting en hij genoot van de titelfeestjes. Inmiddels is de aandacht verschoven naar het komende seizoen, en zal Norris zijn titel moeten verdedigen.

Geeft de titel Norris meer rust?

De vraag is of hij in staat is om meerdere titels te pakken. Oud-wereldkampioen Damon Hill twijfelt daar niet aan en spreekt zich uit in de Stay on Track-podcast: "Hij heeft het nu geflikt en dat biedt meer comfort. Hij kan tot op bepaalde hoogte relaxen. Het is nu een kwestie van hoeveel hebzucht je hebt om te winnen."

Hoeveel titels kan Norris pakken?

Hill wijst naar zijn eigen ervaringen met Michael Schumacher: "Ik dacht altijd dat toen Michael één, twee, drie, vier en vijf titels had gewonnen, hij er wel genoeg van had. Maar hij ging door en wist er nog twee te winnen. Bij sommige mensen geeft het hen kracht om meerdere wereldtitels te winnen. Ik denk zeker dat Lando meer dan één titel in zich heeft. Ik denk dat hij waarschijnlijk drie of vier titels in zich heeft."

Norris zal er in ieder geval vol voor gaan dit seizoen. Over anderhalve week verschijnt hij voor het eerst op de baan tijdens de eerste wintertest in Barcelona.