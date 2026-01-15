user icon
Hill denkt dat Norris drie of vier wereldtitels kan winnen

Hill denkt dat Norris drie of vier wereldtitels kan winnen

Lando Norris gaat dit jaar zijn wereldtitel verdedigen in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur wordt door zijn recente succes automatisch gezien als de titelfavoriet, maar er bestaan twijfels over het feit of hij meer titels kan winnen. Damon Hill twijfelt niet, en stelt dat Norris drie of vier wereldkampioenschappen kan pakken.

Norris vocht vorig jaar een intens titelduel uit met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen. De Brit kende een lastige eerste seizoenshelft, maar nam na de zomer definitief afscheid van zijn imago van coureur die bezwijkt onder de druk. Norris won meerdere races, profiteerde van foutjes van zijn teamgenoot Piastri, maar kon Verstappen niet afschudden.

Norris verdedigde bij de seizoensfinale in Abu Dhabi een minimale voorsprong op Verstappen, en hield uiteindelijk een voorsprong van twee punten over op de Nederlander. Voor Norris was dit een enorme opluchting en hij genoot van de titelfeestjes. Inmiddels is de aandacht verschoven naar het komende seizoen, en zal Norris zijn titel moeten verdedigen.

Geeft de titel Norris meer rust?

De vraag is of hij in staat is om meerdere titels te pakken. Oud-wereldkampioen Damon Hill twijfelt daar niet aan en spreekt zich uit in de Stay on Track-podcast: "Hij heeft het nu geflikt en dat biedt meer comfort. Hij kan tot op bepaalde hoogte relaxen. Het is nu een kwestie van hoeveel hebzucht je hebt om te winnen."

Hoeveel titels kan Norris pakken?

Hill wijst naar zijn eigen ervaringen met Michael Schumacher: "Ik dacht altijd dat toen Michael één, twee, drie, vier en vijf titels had gewonnen, hij er wel genoeg van had. Maar hij ging door en wist er nog twee te winnen. Bij sommige mensen geeft het hen kracht om meerdere wereldtitels te winnen. Ik denk zeker dat Lando meer dan één titel in zich heeft. Ik denk dat hij waarschijnlijk drie of vier titels in zich heeft."

Norris zal er in ieder geval vol voor gaan dit seizoen. Over anderhalve week verschijnt hij voor het eerst op de baan tijdens de eerste wintertest in Barcelona.

Glasvezelcoureur

Posts: 748

@Herman
Pff... nog zo'n halvezool met toetsenbord!
[i]"Jullie Verstappen..."[/i] Er zijn ook mensen die neutraal naar Formule 1 kijken en neutraal van de coureurs en hun acties kijken

Want waar zeg ik dat Norris een middelmatig coureur is?! Wat ik zeg, is dat ik Piastri de betere van de twee vi... [Lees verder]

  • 2
  • 15 jan 2026 - 17:59
Lando Norris Damon Hill McLaren

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 748

    Als McLaren wederom knap de snelste bolide weet te fabriceren dan maakt Norris inderdaad kans op nog een titel, maar ik denk niet dat het hem zal lukken. Piastri heeft van 2025 geleerd en zal sterker de strijd aangaan. Ik acht Piastri nog steeds de betere van de twee...

    • + 1
    • 15 jan 2026 - 16:58
  • Awesome

    Posts: 204

    Norris heeft net als Button gewoon mazzel gehad dat de auto de eerste seizoenshelft superieur was.
    Een voorkeursbehandeling binnen het team heeft hem de titel doen winnen.
    Ik kan dit echt niet anders zien, sorry.

    Norris is ook niet in staat om een auto significant te verbeteren. Dus als McLaren er niet direct bij zit verwacht ik niet heel veel.

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 17:13
  • HermanInDeZon

    Posts: 583

    @Awesome @Glasvezelcoureur misschien eens wat races van voor 2024 bekijken (je weet wel, toen Norris nog geen bedreiging was voor jullie Max) voor je hem afschildert als een middelmatig coureur.

    Triest

    • + 1
    • 15 jan 2026 - 17:16
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 748

      @Herman
      Pff... nog zo'n halvezool met toetsenbord!
      "Jullie Verstappen..." Er zijn ook mensen die neutraal naar Formule 1 kijken en neutraal van de coureurs en hun acties kijken

      Want waar zeg ik dat Norris een middelmatig coureur is?! Wat ik zeg, is dat ik Piastri de betere van de twee vind... Mag dat?! En verder bordurende op jouw woorden, vind jij Piastri blikbaar een middelmatig coureur...

      Overigens, wat heeft Norris vóór 2024 eigenlijk voor uitzonderlijks laten zien, dan?

      • + 2
      • 15 jan 2026 - 17:59
    • HermanInDeZon

      Posts: 583

      Norris kon op veel meer sympathie rekenen hier toen die McLaren nog middelmatig was en hij Riccardo als teamgenoot had. Vanaf dat hij een bedreiging voor Verstappen begon te vormen was het plots een stuk minder

      Idem met Russell toen hij nog voor Williams reed. Nu hij voor Mercedes rijdt is hij een "matennaaier" hier voor een hoop mensen maar dan wel vlotjes vergeten dat Verstappen Perez ocharme geen zevende plek gunde waar hij zelf niets mee was en ook constant als een direjarige over de boordradio zit te janken elke keer hij denkt dat er iemand een wit lijntje overschreden heeft.

      Als je leest hoe een aantal zogenaamde "F1 fans" hier over Piastri begonnen te schrijven toen hij vorig jaar wat mindere races had (terwijl hij pas in zijn derde seizoen zat).

      Je zal zien dat als Leclerc volgend jaar een competieve auto heeft hij hier net hetzelfde lot zal ondergaan, terwijl hij hier nu nog op redelijk veel sympathie kan rekenen

      • + 1
      • 15 jan 2026 - 18:06
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 748

      @Herman

      Het is altijd hetzelfde liedje met figuren als jij. Raakallen, suggereren, wegzetten en vervolgens nergens inhoudelijk op ingaan.

      Ik had al nergens gezegd Norris een middelmatig coureur te vinden, legde jij me toch gewoon in de mond. Ik heb ook nergens gezegd Norris niet of ineens minder sympathiek te vinden. Leg jij me toch gewoon weer in de mond.

      Russell kwam niet in de discussie voor maar dat men hem die geuzennaam heeft gegeven, komt natuurlijk wel ergens vandaan, en dat begon bij zíjn domme crash met Bottas en hoe hij daar op regeerde en Bottas hooghartig op z'n helm sloeg. Daarna heeft meneer meermaals geprobeerd straffen aan te naaien (bijv. Qatar, Canada) of niet?

      Maar, je bent nog niet klaar met het invullen voor mij. Want Leclerc. Tja, als die volgend jaar een competitieve bolide heeft, dan zijn ook voor hem de rapen gaar. Zomaar, vul jij zomaar even voor me in.

      Piastri, nog zo'n geval. "F1-fans" zouden dit en/of dat gezegd hebben, dus die vul je gemakshalve ook maar even voor mij in...

      Zie je het patroon ook?! Een hoop aannames doen en vooral foutief en valsief framen... Trots op?

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 18:43
  • Joeppp

    Posts: 8.233

    Vettel is het ook gelukt dus waarom Norris niet. Geef hem het materiaal en zijn zelfvertrouwen zal alleen maar groeien. Ik denk alleen dat het heel sterk zal afhangen van de auto en zijn teamgenoot anders da bijvoorbeeld een Schumacher of Verstappen.

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 18:38
  • Flexwing

    Posts: 238

    Denk 1

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 18:39

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

