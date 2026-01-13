De Braziliaanse voormalig Formule 1-coureur Antonio Pizzonia heeft voor de nodige ophef gezorgd. Hij is afgelopen weekend opgepakt na een incident rondom een kartrace in de Verenigde Staten. Op beelden is te zien hoe hij een andere man aanvalt en in de rug trapt.

De 45-jarige Pizzonia reed begin deze eeuw twintig Grands Prix in de Formule 1. In 2003 reed hij voor het team van Jaguar, waar hij een rijdersduo vormde met Mark Webber. Hij vertrok daarna naar Williams, waar hij op de reservebank belandde. Hij reed in dat jaar een handjevol races als vervanger van Ralf Schumacher. Eén jaar later verving hij Nick Heidfeld bij Williams, en vormde hij weer een rijdersduo met Webber.

Na zijn tijd in de Formule 1 reed Pizzonia in de Champ Cars en reed hij in verschillende klassen in zijn thuisland Brazilië. In de afgelopen jaren reed hij nog een handjevol races in de Boss GP, en verder houdt hij zich bezig met de raceloopbaan van zijn zoon Antonio Pizzonia Neto.

Wat was er aan de hand?

Met zijn zoon was hij afgelopen weekend aanwezig op het Speedsportz Racing Park in Montgomery Country in de Verenigde Staten. De jonge coureur kwam hier als negende over de streep in de kartrace, maar na afloop ging het vooral over het gedrag van zijn vader.

De voormalig Formule 1-coureur discussieerde met een andere man, en op een video is te zien hoe het uit de hand liep. Op de beelden is te zien hoe hij het slachtoffer in de rug springt, en nog wat klappen uitdeelt. Hij werd opgepakt, en de politie deelde een zogenaamde mugshot van de Braziliaan.

Verklaring op Instagram

Op Instagram ging de Braziliaanse coureur door het stof: "Voor iedereen; ik ben oké en ik ben weer thuis. Er was vandaag inderdaad een incident, en ik had anders moeten reageren. Ik dacht dat mijn zoon, een kind, werd lastiggevallen door een volwassene, en ik heb hem op intuïtie verdedigd. Ik wil iedereen bedanken voor de berichten en de steun."