user icon
icon

Voormalig F1-coureur opgepakt door Amerikaanse politie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Voormalig F1-coureur opgepakt door Amerikaanse politie

De Braziliaanse voormalig Formule 1-coureur Antonio Pizzonia heeft voor de nodige ophef gezorgd. Hij is afgelopen weekend opgepakt na een incident rondom een kartrace in de Verenigde Staten. Op beelden is te zien hoe hij een andere man aanvalt en in de rug trapt.

De 45-jarige Pizzonia reed begin deze eeuw twintig Grands Prix in de Formule 1. In 2003 reed hij voor het team van Jaguar, waar hij een rijdersduo vormde met Mark Webber. Hij vertrok daarna naar Williams, waar hij op de reservebank belandde. Hij reed in dat jaar een handjevol races als vervanger van Ralf Schumacher. Eén jaar later verving hij Nick Heidfeld bij Williams, en vormde hij weer een rijdersduo met Webber.

Na zijn tijd in de Formule 1 reed Pizzonia in de Champ Cars en reed hij in verschillende klassen in zijn thuisland Brazilië. In de afgelopen jaren reed hij nog een handjevol races in de Boss GP, en verder houdt hij zich bezig met de raceloopbaan van zijn zoon Antonio Pizzonia Neto.

Wat was er aan de hand?

Met zijn zoon was hij afgelopen weekend aanwezig op het Speedsportz Racing Park in Montgomery Country in de Verenigde Staten. De jonge coureur kwam hier als negende over de streep in de kartrace, maar na afloop ging het vooral over het gedrag van zijn vader. 

De voormalig Formule 1-coureur discussieerde met een andere man, en op een video is te zien hoe het uit de hand liep. Op de beelden is te zien hoe hij het slachtoffer in de rug springt, en nog wat klappen uitdeelt. Hij werd opgepakt, en de politie deelde een zogenaamde mugshot van de Braziliaan.

Verklaring op Instagram

Op Instagram ging de Braziliaanse coureur door het stof: "Voor iedereen; ik ben oké en ik ben weer thuis. Er was vandaag inderdaad een incident, en ik had anders moeten reageren. Ik dacht dat mijn zoon, een kind, werd lastiggevallen door een volwassene, en ik heb hem op intuïtie verdedigd. Ik wil iedereen bedanken voor de berichten en de steun." 

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.222

"Ik wist dat Jos "de knuppel" dat dikwijls deed en er mee wegkwam, dus ik dacht... dát kan ik ook".....aldus de oud F1 coureur Antonio Pizzonia.

  • 2
  • 13 jan 2026 - 15:14
F1 Nieuws Antônio Pizzonia

Reacties (2)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.144

    Vechtende vaders is op en top kartsport......

    • + 1
    • 13 jan 2026 - 14:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.217

    "Ik wist dat Jos "de knuppel" dat dikwijls deed en er mee wegkwam, dus ik dacht... dát kan ik ook".....aldus de oud F1 coureur Antonio Pizzonia.

    • + 2
    • 13 jan 2026 - 15:14

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

BR Antônio Pizzonia -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Brazilië
  • Geb. datum 11 sep 1980 (45)
  • Geb. plaats Manaus, Amazonas, Brazil, Brazilië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar