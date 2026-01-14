Max Verstappen zijn imposante racecarrière bestaat uit veel meer dan alleen Formule 1. De Nederlander staat erom bekend in andere klassen geïnteresseerd te zijn en lijkt ook komend jaar in een andere auto uit te willen komen. Sterker nog, misschien gaan we de viervoudig wereldkampioen ooit op twee wielen zien.

Verstappen staat bekend als een echte racefanaat. Als hij niet actief is in de F1 voor Red Bull Racing, dan zit hij meestal in zijn simulator in Monaco of hij rijdt in een GT3-bolide. Vorig jaar won hij al de NSL9 op de Nürburgring Nordschleife in een Ferrari en zal hij ook komend seizoen, onder aanvoering van Mercedes, in andere klassen uitkomen.

Verstappen boeit MotoGP

In gesprek met het Zwitserse Blick sprak Verstappen dan ook zijn liefde uit voor andere klassen in plaats van alleen de Formule 1. In het interview onthulde hij ook wat hij met name komend jaar gaat doen en wil hij zelfs zijn vleugels nog verder uitslaan. De MotoGP zou namelijk een klasse zijn waar Verstappen heel erg in geïnteresseerd is.

“Ik geniet van dit soort avonturen”, aldus Verstappen over zijn uitstapjes in andere raceklassen. “Want op een gegeven moment zal Formule 1 niet meer relevant voor me zijn, maar andere races wel. Zelfs MotoGP kan me nog boeien”, voegde hij daaraan toe.

Verstappen de nieuwe Rossi?

Verstappen zou dus in de voetsporen kunnen treden van racelegende Valentino Rossi. De Italiaan, die maar liefst negen keer kampioen werd in de MotoGP, heeft namelijk ook op een motor en in een Formule 1-auto gereden. Rossi wisselde namelijk een keer van voertuig met Lewis Hamilton. Toen reed hij in Hamilton’s Mercedes-bolide, terwijl de Engelsman op de MotoGP-tweewieler plaatsnam.

Maar voordat Verstappen daaraan kan denken, gaat het vizier op het komende seizoen in de F1. Door de drastische reglementswijziging, is het nog maar de vraag of Red Bull - in samenwerking met Ford - de Nederlander een winnende auto kan bieden. De bolide van Verstappen wordt deze week gepresenteerd, namelijk op 15 januari in Detroit.