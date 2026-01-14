Isack Hadjar kan zijn geluk nauwelijks op. De Fransman maakt in 2026 de overstap naar Red Bull Racing en wordt daar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Na een indrukwekkend debuutjaar bij Racing Bulls komt zijn grote droom uit, al dringt het besef nog niet altijd volledig door.

Hadjar maakte in zijn rookieseizoen indruk met 51 WK-punten en een verrassend podium tijdens de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. Die prestaties leverden hem promotie op naar het hoofdteam van Red Bull, waar hij direct naast de regerend wereldkampioen komt te rijden.

‘Het voelt nog onwerkelijk’

De stap naar Red Bull Racing voelt voor Hadjar nog steeds surrealistisch. Tijdens de wintertest in Barcelona zal hij voor het eerst écht plaatsnemen in de auto van het topteam. “Het is eigenlijk niet te bevatten,” vertelt hij in Talking Bull. “Ik ben 21 jaar, rijd nog maar een paar jaar in de single seaters en mag nu ineens naast de beste coureur van het veld rijden. Dat is enorm bijzonder.”

Van zenuwen lijkt vooralsnog geen sprake. Hadjar kijkt vooral uit naar wat komen gaat en beseft dat hij in een unieke positie zit. “Dit is een kans waar je als jonge coureur alleen maar van kunt dromen. Ik probeer er vooral van te genieten en alles in me op te nemen.”

Onder de indruk van Verstappen

Een uitgebreid gesprek met Verstappen heeft nog niet plaatsgevonden, al verwacht Hadjar dat dat snel verandert. “Ik denk dat Australië, tijdens de drivers parade, een goed moment is. Dan heb je wat meer rust om te praten. Wat ik hoor, is dat hij gewoon een heel toegankelijke gast is.”

De Fransman steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. “Kijk naar hoe dicht hij bij de titel zat zonder altijd de beste auto te hebben. In races met lastige omstandigheden is hij er gewoon. Als het chaos wordt, kun je op hem rekenen,” aldus Hadjar.

Volgens de Red Bull-nieuwkomer zit de kracht van Verstappen ook in de details. “In Q3 weet hij altijd nog iets extra’s te vinden. En als er ook maar een minieme kans is om een race te winnen, dan grijpt hij die. Onder druk zie je hoe compleet hij is: puur talent gecombineerd met jarenlange ervaring. Het lijkt soms alsof hij een Formule 1-auto bestuurt alsof het een kart is. Dat is het verschil.”