user icon
icon

Hadjar lyrisch over Verstappen: "Dadelijk rij ik naast de beste van het veld"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar lyrisch over Verstappen: "Dadelijk rij ik naast de beste van het veld"

Isack Hadjar kan zijn geluk nauwelijks op. De Fransman maakt in 2026 de overstap naar Red Bull Racing en wordt daar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Na een indrukwekkend debuutjaar bij Racing Bulls komt zijn grote droom uit, al dringt het besef nog niet altijd volledig door.

Hadjar maakte in zijn rookieseizoen indruk met 51 WK-punten en een verrassend podium tijdens de Grand Prix van Nederland op Zandvoort. Die prestaties leverden hem promotie op naar het hoofdteam van Red Bull, waar hij direct naast de regerend wereldkampioen komt te rijden.

Meer over Max Verstappen Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

‘Het voelt nog onwerkelijk’

De stap naar Red Bull Racing voelt voor Hadjar nog steeds surrealistisch. Tijdens de wintertest in Barcelona zal hij voor het eerst écht plaatsnemen in de auto van het topteam. “Het is eigenlijk niet te bevatten,” vertelt hij in Talking Bull. “Ik ben 21 jaar, rijd nog maar een paar jaar in de single seaters en mag nu ineens naast de beste coureur van het veld rijden. Dat is enorm bijzonder.”

Van zenuwen lijkt vooralsnog geen sprake. Hadjar kijkt vooral uit naar wat komen gaat en beseft dat hij in een unieke positie zit. “Dit is een kans waar je als jonge coureur alleen maar van kunt dromen. Ik probeer er vooral van te genieten en alles in me op te nemen.”

Onder de indruk van Verstappen

Een uitgebreid gesprek met Verstappen heeft nog niet plaatsgevonden, al verwacht Hadjar dat dat snel verandert. “Ik denk dat Australië, tijdens de drivers parade, een goed moment is. Dan heb je wat meer rust om te praten. Wat ik hoor, is dat hij gewoon een heel toegankelijke gast is.”

De Fransman steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. “Kijk naar hoe dicht hij bij de titel zat zonder altijd de beste auto te hebben. In races met lastige omstandigheden is hij er gewoon. Als het chaos wordt, kun je op hem rekenen,” aldus Hadjar.

Volgens de Red Bull-nieuwkomer zit de kracht van Verstappen ook in de details. “In Q3 weet hij altijd nog iets extra’s te vinden. En als er ook maar een minieme kans is om een race te winnen, dan grijpt hij die. Onder druk zie je hoe compleet hij is: puur talent gecombineerd met jarenlange ervaring. Het lijkt soms alsof hij een Formule 1-auto bestuurt alsof het een kart is. Dat is het verschil.”

Statman

Posts: 48

Hadjar vergist zich. Dat had natuurlijk moeten zijn: "Dadelijk rij ik achter de beste van het veld."

  • 5
  • 14 jan 2026 - 10:04
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Knalpijp

    Posts: 2.329

    Het lijkt soms alsof hij een Formule 1-auto bestuurt alsof het een kart is. Dat is het verschil.”

    Zou dat het zijn, misschien wel.

    • + 1
    • 14 jan 2026 - 08:37
    • WickieDeViking

      Posts: 98

      Max rijdt met een zeer directe, agressieve rijstijl, remt laat, stuurt hard in en wil veel grip aan de voorkant, net als in karting. Hij voelt zich comfortabel met een losse achterkant en vangt die met snelle, instinctieve correcties op. Dat komt duidelijk uit zijn kart achtergrond.

      Een F1 auto is natuurlijk totaal anders dan een kart, maar omdat Max constant precies op de limiet rijdt, oogt het soms alsof hij de auto “kart achtig” bestuurt. Dat maakt zijn stijl zo effectief en lastig te kopiëren voor anderen.

      • + 3
      • 14 jan 2026 - 09:05
    • snailer

      Posts: 31.389

      Laat remmen is niet specifiek onderdeel van Verstappens rijstijl, Wickie.

      In tegendeel zelfs. Hij is een vroege remmer.

      Uiteraard is het niet het zelfde als iemand er uit remmen bij een wiel aan wiel gevecht. Daar zijn hij en Leclerc een grootmeester in.

      Wat ik bedoel is dat hij voor de bocht tijd opgeeft ten opzichte van de meeste rijders, om dan harder door de bocht zelf te gaan, de bocht strakker in te sturen en dan daardoor eerder en zo recht mogelijk de bocht uit te accelereren.
      Verstappen verliest tijd bij het aanremmen, maar wint tijd in de bocht en bij de acceleratie uit de bocht. Per saldo wint hij tijd (in gelijke auto's)


      Als je dat effectief wil zien, dan zou je eens op F1-tempo moeten kijken in de data.

      Je kan dan bijvoorbeeld een ronde van Verstappen over die van zeg Norris of Hamilton heen leggen. Dan zie je dit direct terug. Eerder remmen, harder door de bocht, eerder op het gas. Persaldo tijdwinst door de hele boct heen.

      Hoe dat in 2026 gaat zijn weet ik niet natuurlijk. Maar 1 ding is zeker. Verstappen reed zijn rondes anders in de 2021 auto en daarvoor, dan in de grondeffect auto's.

      Hamilton is juist iemand die laat remmen onderdeel heeft van zijn rijstijl.
      Om dat samen te vatten:
      Hij remt extreem laat en hard. Hier wint hij veel tijd ten opzichte van anderen. Vervolgens hoekt hij de bocht die hij daardoor vrij langzaam moet nemen, verliest hiet gemiddeld tijd ten opzichte van anderen. Ook hij komt eerder recht de bocht uit en wint bij de acceleratie.

      Opmerking: Uiteraard geldt deze stijl voor een aantal type bochten. Niet voor alle types bochten. Maar goed. Je had het over aat remmen.

      Zoals gezegd is dit terug te zien in de data die tegenwoordig voor iedereen geschikbaar is om in te kijken.

      Zoals gezegd reed Verstappen anders voor de grondeffect auto's.
      Verstappen (en Perez) heeft op verzoek van Newey zijn rijstijl aangepast. Geeft maar weer eens aan dat de auto helemaal niet is gemaakt naar de wensen van Verstappen. Newey maakte een auto in 2022 en de rijders moesten zich aanpassen.
      Als een side note: Dit is de reden dat Newey zich wil bemoeien met de rijderskeuzes bij zijn team. Hij wil rijders die zich aan kunnen passen.

      Terugkomend op Hamilton.

      Als je even Ferrari vergeet dan was ongeveer dit de gemiddelde prestatiecurve de laatste 3 jaar bij Mercedes, die naar mijn mening al die tijd gewoon een top auto hadden. Meestal gemiddeld 2de auto. Mogelijk op de eerste helft van 2022 na waar Ferrari de beste was de eerste races en gelijkwaardig aan de red bull tot de zomerstop en de regelwijziging rond de vloer.
      Nu de curve ten opzichte van Russell.
      2020 was Hamilton overduidelijk mentaal helemaal kapot van de mokerslag. Geen preparatie op het nieuwe seizoen. Kwam een keek of wat voor de wintertest opdagen.
      Hij reed dan ook minder dan Russell. Toch reed Hamilton dat jaar al een aantal zeer sterke races. Maar Russell won op punten. Hij zette wel langzaam aan zijn mentale issues van hem af.
      2023 was hij weer terug op niveau wat mij betreft. Hij was een stuk sterker dan Russell naar mijn mening. Tot plotseling ergens halverwegen 2023 Russell zonder enige aankondiging de overhand weer terug kreeg. Nog steeds sterke races, maar Russell leek gemiddeld beter.
      Ik ben in de data gedoken en wat me opviel is vrij simpel. Russell heeft als 1 van de laatste rijders zijn rijstijl aangepast aan de grondeffect auto's. Hij kopieerde volledig de rijstijl van Verstappen. Niet zo extreem als Verstappen, maar zo dicht in de buurt als hij kon. Plotseling liep hij in op Hamilton die wel nog op punten wist te winnen.
      2024 reed Russell van Hamilton weg,

      Dat Russell zijn rijstijl halverwegen 2023 aanpaste heb ik toen hier benoemd, maar daar kwam geen reactie op.
      Wat ik ook schreef voor iemand dit deed, ook niet op het web wat de issue was van Hamilton met de huidige auto.
      In wezen verliest Hamilton grip omdat hij langzamer een aantal type bochten neemt, waardoor hij juist door het grondeffect, wat een stuk minder is op lage snelheid, instabiliteiten en slip ondervind. Hij kan dus niet vroeg op het gas, waar zijn tijdwinst altijd lag. Een neven effect is dat Hamilton of rustig aan doet in de bocht en zo niet mee kan doen vooraan, of hij heeft last van slip, wat betekent dat de banden er aan gaan. En dan kan hij ook niet meedoen vooraan.
      Hamilton heeft nooit zijn rijstijl aangepast aan de grondeffect auto's.

      Ik was best verbaasd dat ene owerlaptime op yt er een hele video aan besteedde dit jaar.
      Heb getracht de video terug te vinden, maar die heeft er zoveel gemaakt. Niet te doen.

      Hoe dan ook weet ik niet of 2026 Hamilton terug in de mix laat komen.
      Er moet veel geharvest worden. Zeg 200% meer. 150 ten opzichte van 500 pk moet elke race terug opgeladen worden. Techisch gezien is 500 meer dan 300% van 150. Ik heb het over 200% meer dan met de 2025 auto. Daarbij is er niet meer harvesting vanuit de turbo. DUs eigenlijk moet er linetisch meer dan 200% extra worden teruggewonnen.
      Dat betekent dus dat men nog eerder moet liften.

      De late brake techniek werkt bij veel bochten niet.

      Hamilton moet dus ook voor de 2026 auto zijn favoriete rijstijl aan gaan passen. Hij mag wel hopen op meer grip in de bochten. Maar ik kan dit niet goed inschatten met de 2026 auto. Denk niemand van ons.

      Best interessant wat je op het laatst zegt. Over op de limiet rijden. Dat is ook wel te zien in de data als ik er goed over na denkt. Geen rijder wint met de early brake stijl zoveel tijd als Verstappen.
      WIe weet kan inderdaad Verstappen het meest tegen de limiet aan rijden zonder fouten te maken.

      Lang verhaal. Ben ik goed in. Excuses.

      • + 3
      • 14 jan 2026 - 11:53
    • snailer

      Posts: 31.389

      "2020 was Hamilton overduidelijk mentaal helemaal kapot van de mokerslag."

      => 2022

      • + 1
      • 14 jan 2026 - 11:57
  • Statman

    Posts: 48

    Hadjar vergist zich. Dat had natuurlijk moeten zijn: "Dadelijk rij ik achter de beste van het veld."

    • + 5
    • 14 jan 2026 - 10:04
  • mario

    Posts: 14.877

    “Ik ben 21 jaar, rijd nog maar een paar jaar in de single seaters en mag nu ineens naast de beste coureur van het veld rijden. Dat is enorm bijzonder.”

    Dan doe je goede zaken voor je toekomstige carrière als je (elke race en de gehele race) naast Max rijdt....

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 13:09

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar