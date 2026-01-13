Max Verstappen vocht vorig jaar een intens titelduel uit met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. De Nederlandse Red Bull-coureur zag dat zijn concurrenten alles iets anders aanpakten dan hij zou doen. Hij stelt dat hij nooit aan de kant zou gaan voor zijn teamgenoot.

Verstappen beleefde vorig jaar een wonderbaarlijke comeback in de Formule 1. Na een teleurstellende eerste seizoenshelft, leek hij kansloos te zijn in de strijd om de titel. Hij stond in de zomer ruim honderd WK-punten achter op de leider in het wereldkampioenschap. McLaren-coureurs Norris en Piastri begonnen steeds meer foutjes te maken, en Verstappen begon te winnen. Hij reed het gat dicht, en kwam uiteindelijk slechts twee punten te kort om Norris van de titel te houden.

Norris had het zwaar in de laatste weken van het jaar, en zijn team McLaren maakte het ingewikkeld. Ze gaven hun twee coureurs dezelfde kansen, maar in het laatste weekend van het seizoen leek daar verandering in te komen. Piastri zou mogelijk aan de kant gaan, mocht dat nodig zijn. Het zorgde voor vraagtekens, want McLaren hield het hele seizoen vast aan de zogenaamde 'Papaja Rules'.

Hoe denkt Verstappen over teamorders?

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zich niet aan teamorders zou houden. In een uitgebreid interview met Blick blikt hij terug op het seizoen, en krijgt hij de vraag of hij ook van zijn gas zou gaan voor zijn teamgenoot: "Zeker niet. Als je dat ook maar één keer doet zonder duidelijke reden, dan verkoop je je ziel. Het team kan dan doen met je wat ze willen. En laten we ook niet vergeten dat Piastri midden in de titelstrijd zat."

'Ik bemoei me niet met mijn tegenstanders'

Verstappen barstte in de laatste weken van het seizoen van het vertrouwen. Hij riep zelfs dat hij al veel eerder wereldkampioen was geworden in een McLaren. Hij wordt hier nogmaals naar gevraagd: "Dat klopt. Ik bemoei me nooit met de interne problemen van mijn tegenstanders. Ik zal ze altijd een antwoord geven op de baan."