Verstappen suggereert dat Piastri zijn ziel heeft verkocht

Verstappen suggereert dat Piastri zijn ziel heeft verkocht

Max Verstappen vocht vorig jaar een intens titelduel uit met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. De Nederlandse Red Bull-coureur zag dat zijn concurrenten alles iets anders aanpakten dan hij zou doen. Hij stelt dat hij nooit aan de kant zou gaan voor zijn teamgenoot.

Verstappen beleefde vorig jaar een wonderbaarlijke comeback in de Formule 1. Na een teleurstellende eerste seizoenshelft, leek hij kansloos te zijn in de strijd om de titel. Hij stond in de zomer ruim honderd WK-punten achter op de leider in het wereldkampioenschap. McLaren-coureurs Norris en Piastri begonnen steeds meer foutjes te maken, en Verstappen begon te winnen. Hij reed het gat dicht, en kwam uiteindelijk slechts twee punten te kort om Norris van de titel te houden.

Norris had het zwaar in de laatste weken van het jaar, en zijn team McLaren maakte het ingewikkeld. Ze gaven hun twee coureurs dezelfde kansen, maar in het laatste weekend van het seizoen leek daar verandering in te komen. Piastri zou mogelijk aan de kant gaan, mocht dat nodig zijn. Het zorgde voor vraagtekens, want McLaren hield het hele seizoen vast aan de zogenaamde 'Papaja Rules'.

Hoe denkt Verstappen over teamorders?

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zich niet aan teamorders zou houden. In een uitgebreid interview met Blick blikt hij terug op het seizoen, en krijgt hij de vraag of hij ook van zijn gas zou gaan voor zijn teamgenoot: "Zeker niet. Als je dat ook maar één keer doet zonder duidelijke reden, dan verkoop je je ziel. Het team kan dan doen met je wat ze willen. En laten we ook niet vergeten dat Piastri midden in de titelstrijd zat."

'Ik bemoei me niet met mijn tegenstanders'

Verstappen barstte in de laatste weken van het seizoen van het vertrouwen. Hij riep zelfs dat hij al veel eerder wereldkampioen was geworden in een McLaren. Hij wordt hier nogmaals naar gevraagd: "Dat klopt. Ik bemoei me nooit met de interne problemen van mijn tegenstanders. Ik zal ze altijd een antwoord geven op de baan."

StevenQ

Posts: 10.001

Zoals Hamilton deed in Silverstone 2021 bedoel je?

Want Max heeft nooit met opzet tegenstanders van de baan gebeukt, Hamilton meermaals

  • 12
  • 13 jan 2026 - 11:50
Reacties (21)

  • Politik

    Posts: 9.646

    Ach ja, en als de teamorders niet werken, dan beuk je gewoon expres je tegenstander van de baan.

    Verstappen heeft makkelijk praten; hij heeft enkel middenmoot coureurs als teamgenoot gehad.
    En die zal hij ook altijd blijven houden, zo slim is hij wel dat hij daarvoor zorgt.

    Nou, pak de popcorn er maar bij. Want er gaan vanwege deze mening weer heel veel mensen boos op mij worden.
    En mij als Max-hater wegzetten natuurlijk.

    Terwijl ik Verstappen een geweldige coureur vind. Maar dit ben ik gewoon niet met hem eens.

    • + 6
    • 13 jan 2026 - 11:27
    • HermanInDeZon

      Posts: 574

      Ik geef hem half gelijk ... wat Piastri heeft gedaan was niet helemaal slim.

      Anderzijds, dat hij destijds dat teamorder ten opzichte van Perez negeerde daar kan ik nul begrip of respect voor opbrengen.

      (En ja, ik weet waarom hij dat deed - dat was 'wraak' voor iets wat Perez eerder gedaan had, maar dat hele 'wraak' kantje is gewoon wat zijn enige zwakte en moet hij mee oppassen dat het niet eens flink tegen hem gaat spelen )

      • + 1
      • 13 jan 2026 - 11:35
    • Joeppp

      Posts: 8.228

      Tsja, wanneer ben je een topcoureur? Als je wint? Ik vind het knapper van Sainz dat hij met een Williams op het podium komt dan Russell die wint in een Mercedes. Perez heeft toch ook races gewonnen maar die zie ik da weer niet als ee topcoureur als waren zijn podiums in een Force India knap. Tsunoda en Lawson vond ik echt Formule1 onwaardig maar Albon bewijst toch wel degelijk een goede rijder te zijn. Stel Hamilton had in 2025 voor RedBull gereden en niet voor Ferrari had Max zich dan wel bewezen en zou die dan hoger ingeschat worden dan Perez. Dit jaar hebben we kunnen zien dat Hamilton geen schim meer was dan zijn hoogtijdagen bij Mercedes maarja hij heeft nog wel de naam.

      • + 1
      • 13 jan 2026 - 11:36
    • StevenQ

      Posts: 10.001

      Zoals Hamilton deed in Silverstone 2021 bedoel je?

      Want Max heeft nooit met opzet tegenstanders van de baan gebeukt, Hamilton meermaals

      • + 12
      • 13 jan 2026 - 11:50
    • HermanInDeZon

      Posts: 574

      Barlecona was bewust.

      Er zijn verschillende voorbeelden van waar Max express in de weg ging rijden of manouvres deed in bijvoorbeeld vrije trainingen en dergelijke als "wraak" op eerdere acties

      Dat valt voor mij onder "onnodig" en "een gebrek" (één van de weinige) -- maar niemand is perfect :)

      • + 3
      • 13 jan 2026 - 11:54
    • WickieDeViking

      Posts: 86

      Het idee dat Verstappen “expres tegenstanders van de baan ramt” is wat misleidend, Politik. Het enige incident dat daar dicht bij komt is de botsing met Russell tijdens de GP van Spanje in 2025. Verstappen kreeg daarvoor een straf en heeft zelf gezegd dat het een fout en niet opzettelijk was, dus daar zomaar van uitgaan als typisch gedrag klopt niet.

      De kritiek op zijn teamgenoten (“enkel middenmoot”) is ook wat selectief. Ja, sommige teamgenoten waren misschien minder competitief, maar in 2021 won hij wel tegen de dominante Lewis Hamilton in een mindere auto en in 2024 had hij een gevecht met de snelle McLaren's van Norris en Piastri, wat allesbehalve makkelijk was.

      Ik snap dat je wilt benadrukken dat je het niet met hem eens bent en dat mag natuurlijk, maar sommige uitspraken komen doorzichtig over omdat ze een incident uit zijn context halen en persoonlijke interpretatie als feit presenteren. Feit is wel dat Verstappen een geweldige coureur is en een racefout is iets anders dan structureel “opzettelijk botsen”.

      Kritiek mag je geven, maar laten we feiten en interpretaties gescheiden houden.

      • + 8
      • 13 jan 2026 - 11:55
    • WickieDeViking

      Posts: 86

      Interessante observatie, Herman.

      Je hebt gelijk dat er in vrije trainingen of andere sessies soms agressieve acties van Verstappen te zien zijn, zoals verdedigen of hard in de weg rijden en dat kan er soms uitzien als ‘wraak’ of onnodig gedrag, maar het is belangrijk om dit te onderscheiden van echte racesituaties.

      In races laat Verstappen zelden iets opzettelijks gebeuren om een tegenstander bewust te saboteren. De meeste incidenten zijn fouten of het gevolg van de intense strijd op de baan.

      • + 5
      • 13 jan 2026 - 11:58
    • Politik

      Posts: 9.646

      Er zijn heel veel coureurs die fouten hebben gemaakt.

      Maar het incident in Barcelona was een fout waar opzet achter zat.
      Die fout was het gevolg van een teamorder.

      Plaats dat nou eens in perspectief met wat hij hierboven zegt.....

      M.a.w. hij zou nooit zijn ziel verkopen door teamorders op te volgen. Toen hij dat wel deed, sloegen de stoppen bij hem door.

      Wat hem uiteindelijk het WDC kostte.
      Want geen van de andere coureurs die fouten maakte, deed dat met opzet.

      Verstappen in Barcelona deed dat wel.

      • + 2
      • 13 jan 2026 - 12:02
    • Joeppp

      Posts: 8.228

      Vettel was ook mooi in volgens mij Bakoe waar hij op Hamilton inreed achter de safety car. Rosberg op Hamilton in Oostenrijk was ook een fraaie.

      • + 1
      • 13 jan 2026 - 12:09
    • WickieDeViking

      Posts: 86

      Politik, feit is dat het incident in Barcelona 2025 tussen Verstappen en Russell door de FIA werd beoordeeld als onzorgvuldig rijden en Verstappen kreeg daarvoor een tijdstraf en strafpunten. Verstappen zelf heeft meerdere keren aangegeven dat het een fout was en niet opzettelijk. Er is geen bewijs dat hij bewust Russell van de baan wilde rijden of dat dit opzet was.

      Je zegt dat hij een "teamorder"opvolgde om Russell voorbij te laten. Dat klopt formeel niet. Hij kreeg de instructie om Russell voorbij te laten om een mogelijke straf of incident te beperken, niet om strategisch een teamgenoot of het kampioenschap te bevoordelen. Het was een preventieve instructie in de racecontext, geen klassieke teamorder.

      Het is prima om te discussiëren over hoe zo’n fout het kampioenschap kan beïnvloeden en of ik het daar wel of niet mee eens ben, maar we moeten feiten en interpretaties gescheiden houden. Het incident in Barcelona was een fout, en fouten maken is menselijk. Dit betekent niet dat Verstappen systematisch of opzettelijk tegenstanders van de baan ramt.

      • + 7
      • 13 jan 2026 - 12:11
    • Respect

      Posts: 28

      Van de baan beuken vind ik schromelijk overdreven. Zoveel coureurs die dit tijdens races doen, maar niemand die daar iets over zegt. En middenmoot coureurs? Dan doe je al die coureurs die naast MV hebben gereden enorm tekort en vind ik naar hun toe respectloos. En behalve Mclaren heeft geen enkel team een juiste verhouding tussen de coureurs. Allemaal duidelijk een 1e en 2e rijder. Maar op de een of andere manier, moet het altijd over de rijders naast MV gaan. En dat MV zo slim is om daarvoor te zorgen?!? Alsof MV dat allemaal in zijn eentje binnen een team van ruim 200 man kan en mag bepalen. Inderdaad, ik zie jou als een negatieve MV persoon, dus doe niet in je laatste zin, alsof je hem geweldig vindt. De popcorn smaakt heerlijk.

      • + 6
      • 13 jan 2026 - 12:29
    • NicoS

      Posts: 20.023

      Volgens mij was het Russell die de eerste beuk (om maar in de trend mee te gaan) uitdeelde aan Max in bocht één….
      Maar daar hebben we het maar niet over….;)

      • + 7
      • 13 jan 2026 - 12:34
    • Respect

      Posts: 28

      En Politik, als je het gewoon niet met MV eens bent, gebruik je wel heel veel negatieve argumenten om dit te onderbouwen. Je kan dan ook gewoon zeggen, ik ben het niet met hem eens. Maar je moet toch hier iedereen even laten zien, hoe je MV veracht.

      • + 6
      • 13 jan 2026 - 12:38
    • Larry Perkins

      Posts: 62.506

      Off-topic: Wil je in één keer het hele interview van B l i c k met Verstappen lezen, kijk dan onder het bericht: Montoya waarschuwt: "Verstappen is niet automatisch nummer één bij ander team"

      • + 0
      • 13 jan 2026 - 13:15
  • Erwinnaar

    Posts: 5.387

    Ik denk dat Piastri sowieso de sjaak zou zijn als hij niet zou luisteren, verprutste pitstop bijvoorbeeld, of een mankementje aan de auto, of de auto te laag afstellen als team, ze kunnen vanalles als de keuze al gemaakt is wie er wk moet worden.
    En die belangen waren al lang en breed achter de schermen besproken bij McLaren maar wel zonder Piastri en zijn entourage. Hij is gewoon keihard genaaid op en naast de baan.
    En dat alles omdat het Verenigd Koninkrijk de baas denkt te zijn in f1. Kijk maar eens goed, zodra een Engelse rijder het aardig doet met een goede wagen, dan gaat die meestal (paar uitzonderingen) met de titel aan de haal tov zijn teamgenoot. Toevallig hoor. Zo talentvol zijn de Engelsen toevallig? Dacht het niet. Ze worden voorgetrokken doorgaans.

    • + 6
    • 13 jan 2026 - 11:45
    • mario

      Posts: 14.859

      Knap hoor, dat jij alle ins and outs zo precies weet... Zit je in de directie van McLaren???

      • + 1
      • 13 jan 2026 - 11:51
    • Erwinnaar

      Posts: 5.387

      Zeker niet, maar je kan het toch wel raden joh. Als je dat al niet kan zien...

      Hoe die gast genaaid is door zijn team, en daarin mee is gegaan want te soft, zo dominant en snel hij was tot aan de zomerstop en plots daarna, bakt die er niets meer van. Daar is gewoon wat gebeurd ja. Is geen hogere wiskunde. Natuurlijk zal dat nooit naar buiten komen. Engelsen zo chauvinistisch als de pest in de f1, en dat mag hoor.

      'Je gaat het pas zien als je het door hebt'.

      • + 3
      • 13 jan 2026 - 11:59
    • mario

      Posts: 14.859

      Ligt er maar helemaal aan door welke bril je kijkt.... Als je de juiste bril op hebt, dan pas ga je het zien en ga je het doorhebben...
      Mijn bril komt van Specsavers, al 20 jaar en ik zie alles!

      • + 0
      • 13 jan 2026 - 12:43
    • Erwinnaar

      Posts: 5.387

      Haha, dat is een mooi brilletje. Ik kijk de sport denk ik nu 35 jaar en objectief, ik viel destijds voor de magie van het geluid en de looks van de auto's met mooie sponsor stickers. Het sprak me tot de verbeelding en al helemaal na het eerste bezoek aan een gp weekeinde! (Hongarije 1995). Toen kwam het geluid helemaal tot leven maar ook de geur ja. Heel bijzonder.

      Ik hou het er maar bij dat de titel van Norris er 1 is met een randje. Kleur mag je zelf bepalen van dat randje ;-).

      En McLaren is redelijk controversieel team geweest, zeker ten tijde van Ron Dennis..

      • + 1
      • 13 jan 2026 - 13:02
  • NicoS

    Posts: 20.023

    Het was één van de meest belachelijke teamorder die ik ooit heb gezien. Piastri had nooit toe moeten geven, en zeggen dat hij het na de race wel zal bespreken. Je strijdt voor een WK, hoe kun je als team dat van een coureur vragen….vond het belachelijk en tevens kleinerend richting Oscar.

    • + 7
    • 13 jan 2026 - 11:52
    • Erwinnaar

      Posts: 5.387

      Precies, kleinerend!

      En Verstappen heeft het grootste gelijk met zijn NO destijds, dat is wel gebleken nu.

      • + 3
      • 13 jan 2026 - 12:09

