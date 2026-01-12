user icon
'Ferrari in de problemen: Team loopt achter op schema'

Het team van Ferrari hoopt dit jaar terug te kunnen slaan na een tegenvallend seizoen. De Italiaanse renstal liep vorig jaar tegen de nodige problemen aan, en dat zorgde voor frustratie bij de coureurs. Het lijkt er echter op dat Ferrari achter op schema ligt in het voorseizoen.

Met Charles Leclerc en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton beschikte Ferrari vorig jaar over twee absolute topcoureurs. De verwachtingen waren hoog, en Hamilton werd door de Tifosi zelfs gezien als een soort verlosser. Ze kwamen echter van een koude kermis thuis, want Ferrari zakte flink door het ijs. Ze konden McLaren, Red Bull en Mercedes amper bijhouden en ze wisten geen race te winnen.

Bij stercoureur Hamilton was de frustratie zeer groot, en hij viel vooral in de tweede helft van het seizoen ver terug. De Britse zevenvoudig wereldkampioen viel in de laatste drie kwalificaties van het seizoen drie keer af in Q1, en hij leek er geen zin meer in te hebben. Hij werd verslagen door Leclerc, en hij nam afstand van de sport in de wintermaanden.

Wat is er aan de hand bij Ferrari?

In Maranello werd er in de winter echter hard doorgewerkt, maar niet alles lijkt naar wens te gaan. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer loopt Ferrari achter op schema, en stellen sommige bronnen bij het team dat er sprake is van een chaotische situatie.

Het medium stelt dat Leclerc en Hamilton al wel hun stoeltje hebben gepast op de fabriek, maar dat de nieuwe bolide nog niet is opgestart. Volgens AutoRacer is de fire-up wel aanstaande, en is het chassis ook officieel goedgekeurd. Dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat betekent dat iedereen op nul begint.

Wanneer moet de auto 'af' zijn?

Ferrari hoopt toe te kunnen slaan, maar moet dus nog de nodige stappen zetten. De nieuwe bolide, die luistert naar de naam SF-26, zal op 23 januari aan de wereld worden getoond op het circuit van Fiorano. Vlak daarna reizen ze af naar Barcelona, waar de eerste wintertest op het programma staat.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

