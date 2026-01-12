Het team van Ferrari hoopt dit jaar terug te kunnen slaan na een tegenvallend seizoen. De Italiaanse renstal liep vorig jaar tegen de nodige problemen aan, en dat zorgde voor frustratie bij de coureurs. Het lijkt er echter op dat Ferrari achter op schema ligt in het voorseizoen.

Met Charles Leclerc en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton beschikte Ferrari vorig jaar over twee absolute topcoureurs. De verwachtingen waren hoog, en Hamilton werd door de Tifosi zelfs gezien als een soort verlosser. Ze kwamen echter van een koude kermis thuis, want Ferrari zakte flink door het ijs. Ze konden McLaren, Red Bull en Mercedes amper bijhouden en ze wisten geen race te winnen.

Bij stercoureur Hamilton was de frustratie zeer groot, en hij viel vooral in de tweede helft van het seizoen ver terug. De Britse zevenvoudig wereldkampioen viel in de laatste drie kwalificaties van het seizoen drie keer af in Q1, en hij leek er geen zin meer in te hebben. Hij werd verslagen door Leclerc, en hij nam afstand van de sport in de wintermaanden.

Wat is er aan de hand bij Ferrari?

In Maranello werd er in de winter echter hard doorgewerkt, maar niet alles lijkt naar wens te gaan. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer loopt Ferrari achter op schema, en stellen sommige bronnen bij het team dat er sprake is van een chaotische situatie.

Het medium stelt dat Leclerc en Hamilton al wel hun stoeltje hebben gepast op de fabriek, maar dat de nieuwe bolide nog niet is opgestart. Volgens AutoRacer is de fire-up wel aanstaande, en is het chassis ook officieel goedgekeurd. Dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat betekent dat iedereen op nul begint.

Wanneer moet de auto 'af' zijn?

Ferrari hoopt toe te kunnen slaan, maar moet dus nog de nodige stappen zetten. De nieuwe bolide, die luistert naar de naam SF-26, zal op 23 januari aan de wereld worden getoond op het circuit van Fiorano. Vlak daarna reizen ze af naar Barcelona, waar de eerste wintertest op het programma staat.