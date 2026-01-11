user icon
icon

Verstappen in Portugal: Staat er een GT3-test op het programma?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen in Portugal: Staat er een GT3-test op het programma?

Max Verstappen is bezig met zijn laatste 'vrije' dagen voor de start van het seizoen. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen moet zich aankomende week melden in Detroit voor de Red Bull-launch, maar bivakkeert dit weekend in Portugal. De vraag is alleen: wat doet hij daar?

Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Er gaan dit jaar nieuwe regels gelden in de sport, en Red Bull zal aankomend seizoen gaan rijden met eigen krachtbronnen. Deze maken ze in samenwerking met de Amerikaanse autobouwer Ford. Aankomende donderdag zullen ze, samen met zusterteam Racing Bulls, de nieuwe kleuren onthullen tijdens de season launch van Ford in het Michigan Central Station in Detroit.

Meer over Max Verstappen Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan
 Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

29 dec 2025

Voorafgaand aan de launch vloog Verstappen op zaterdag naar Portugal, waar hij met zijn privéjet landde op het vliegveld van Cascais. Verstappen werd hier ook gespot, en dat zorgde ook voor vragen. De vorige keer dat Verstappen op dit vliegveld landde was in december, en toen voerde hij een GT3-test uit op het nabijgelegen circuit van Estoril. Het was dan ook goed mogelijk dat hij weer zou testen met zijn geliefde GT3-bolides.

Wat gebeurde er in Portugal?

Verstappen arriveerde in Portugal met zijn familie, en werd op zaterdagavond gespot in een hoog aangeschreven restaurant in Lissabon. Hij was daar voor de verjaardag van een goede vriend, en het desbetreffende restaurant deelde ook foto's van Verstappens aanwezigheid op sociale media. Te zien is hoe hij poseerde met een soort tenue voor een chefkok, de beelden gingen al snel het internet over.

Alle ogen waren daarna gericht op het circuit van Estoril, maar daar was vandaag geen actie. Er waren geen trucks aanwezig en ook in de pitlane was het stil. Het lijkt er dan op dat er niets gaat gebeuren, maar dat is echter niet uitgesloten.

Gaat Verstappen nog testen?

Verstappen vliegt namelijk pas morgen terug naar Nice, het vliegveld vlak naast zijn woonplaats Monaco. Hij zal niet in één rechte lijn terugvliegen van Cascais naar Nice, want er staat eerst een tussenstop gepland op het vliegveld van Faro. De reden hiervan is onbekend, en mogelijk wordt er nog iets gewijzigd in het vluchtplan.

Verstappen is dus nog in Portugal, en de kans bestaat dat hij op maandag wél de baan opgaat. Het is namelijk de verwachting dat er dan een testdag met verschillende soorten racewagens op de planning staat.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.138

    Ik begreep dat Max ook intenties had om daar vastgoed te kopen.

    • + 0
    • 11 jan 2026 - 16:59

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar