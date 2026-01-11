Max Verstappen is bezig met zijn laatste 'vrije' dagen voor de start van het seizoen. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen moet zich aankomende week melden in Detroit voor de Red Bull-launch, maar bivakkeert dit weekend in Portugal. De vraag is alleen: wat doet hij daar?

Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. Er gaan dit jaar nieuwe regels gelden in de sport, en Red Bull zal aankomend seizoen gaan rijden met eigen krachtbronnen. Deze maken ze in samenwerking met de Amerikaanse autobouwer Ford. Aankomende donderdag zullen ze, samen met zusterteam Racing Bulls, de nieuwe kleuren onthullen tijdens de season launch van Ford in het Michigan Central Station in Detroit.

Voorafgaand aan de launch vloog Verstappen op zaterdag naar Portugal, waar hij met zijn privéjet landde op het vliegveld van Cascais. Verstappen werd hier ook gespot, en dat zorgde ook voor vragen. De vorige keer dat Verstappen op dit vliegveld landde was in december, en toen voerde hij een GT3-test uit op het nabijgelegen circuit van Estoril. Het was dan ook goed mogelijk dat hij weer zou testen met zijn geliefde GT3-bolides.

Wat gebeurde er in Portugal?

Verstappen arriveerde in Portugal met zijn familie, en werd op zaterdagavond gespot in een hoog aangeschreven restaurant in Lissabon. Hij was daar voor de verjaardag van een goede vriend, en het desbetreffende restaurant deelde ook foto's van Verstappens aanwezigheid op sociale media. Te zien is hoe hij poseerde met een soort tenue voor een chefkok, de beelden gingen al snel het internet over.

Alle ogen waren daarna gericht op het circuit van Estoril, maar daar was vandaag geen actie. Er waren geen trucks aanwezig en ook in de pitlane was het stil. Het lijkt er dan op dat er niets gaat gebeuren, maar dat is echter niet uitgesloten.

Gaat Verstappen nog testen?

Verstappen vliegt namelijk pas morgen terug naar Nice, het vliegveld vlak naast zijn woonplaats Monaco. Hij zal niet in één rechte lijn terugvliegen van Cascais naar Nice, want er staat eerst een tussenstop gepland op het vliegveld van Faro. De reden hiervan is onbekend, en mogelijk wordt er nog iets gewijzigd in het vluchtplan.

Verstappen is dus nog in Portugal, en de kans bestaat dat hij op maandag wél de baan opgaat. Het is namelijk de verwachting dat er dan een testdag met verschillende soorten racewagens op de planning staat.