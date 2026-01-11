Lewis Hamilton zal zijn eerste seizoen bij Ferrari het liefst willen vergeten. De zevenvoudig wereldkampioen kende een dramatisch jaar in het rood, waardoor hij de nodige kritiek van de halve Formule 1-wereld, en bovendien zichzelf kreeg. Toch is Hamilton ook in bescherming genomen na afgelopen seizoen.

Hamilton maakte met veel bombarie de overstap van Mercedes naar Ferrari in 2025. De man uit Stevenage werd als een soort verlosser aangekondigd in Maranello, poserend naast een F40 in een Italiaans kostuum, maar in de praktijk bleek het tot dusver een enorme mismatch. Hamilton pakte geen enkel podium en eindigde op een straatlengte achterstand op Charles Leclerc. Behoudens een sprintoverwinning in China, beleefde de Brit geen enkel hoogtepunt in het rood.

Hamilton vergeleken met Schumacher

In aanloop naar het komende seizoen, is Hamilton in bescherming genomen door Ferrari-engineer, Jock Clear. “Ik wil mensen eraan herinneren dat toen Michael Schumacher bij Ferrari kwam, het vijf jaar duurde voordat het team iets won. Zulke dingen gebeuren niet van de ene op de andere dag”, aldus de Engelsman, geciteerd door F1 Ingenerale.

“Het is geruststellend om te bedenken hoe moeilijk de Formule 1 is. Als Lewis meteen zijn achtste titel had gewonnen, zou dat de sport bijna ten gronde hebben gericht”, voegde Clear daaraan toe.

'Lewis heeft gewoon tijd nodig'

Komend seizoen gaat de F1 drastisch veranderen. De reglementen wat betreft motor, chassis en aerodynamica worden allemaal op de schop gedaan, waardoor alle teams met een compleet nieuwe auto zullen verschijnen. Dit biedt Hamilton en Ferrari nieuwe kansen en bovendien een sprankje hoop.

Ook Clear schrijft daarom Hamilton nog niet af. “Lewis heeft gewoon tijd nodig. Hij geeft niet op, want dit seizoen is zwaar geweest. Hij wist vanaf het begin dat het een zeer zware uitdaging zou worden, en hij zal sterker en vastberadener terugkomen, werkend aan de ontwikkeling om het Ferrari-project te voltooien.”