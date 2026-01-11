user icon
Lewis Hamilton zal zijn eerste seizoen bij Ferrari het liefst willen vergeten. De zevenvoudig wereldkampioen kende een dramatisch jaar in het rood, waardoor hij de nodige kritiek van de halve Formule 1-wereld, en bovendien zichzelf kreeg. Toch is Hamilton ook in bescherming genomen na afgelopen seizoen. 

Hamilton maakte met veel bombarie de overstap van Mercedes naar Ferrari in 2025. De man uit Stevenage werd als een soort verlosser aangekondigd in Maranello, poserend naast een F40 in een Italiaans kostuum, maar in de praktijk bleek het tot dusver een enorme mismatch. Hamilton pakte geen enkel podium en eindigde op een straatlengte achterstand op Charles Leclerc. Behoudens een sprintoverwinning in China, beleefde de Brit geen enkel hoogtepunt in het rood. 

Hamilton vergeleken met Schumacher

In aanloop naar het komende seizoen, is Hamilton in bescherming genomen door Ferrari-engineer, Jock Clear. “Ik wil mensen eraan herinneren dat toen Michael Schumacher bij Ferrari kwam, het vijf jaar duurde voordat het team iets won. Zulke dingen gebeuren niet van de ene op de andere dag”, aldus de Engelsman, geciteerd door F1 Ingenerale. 

“Het is geruststellend om te bedenken hoe moeilijk de Formule 1 is. Als Lewis meteen zijn achtste titel had gewonnen, zou dat de sport bijna ten gronde hebben gericht”, voegde Clear daaraan toe. 

'Lewis heeft gewoon tijd nodig'

Komend seizoen gaat de F1 drastisch veranderen. De reglementen wat betreft motor, chassis en aerodynamica worden allemaal op de schop gedaan, waardoor alle teams met een compleet nieuwe auto zullen verschijnen. Dit biedt Hamilton en Ferrari nieuwe kansen en bovendien een sprankje hoop. 

Ook Clear schrijft daarom Hamilton nog niet af. “Lewis heeft gewoon tijd nodig. Hij geeft niet op, want dit seizoen is zwaar geweest. Hij wist vanaf het begin dat het een zeer zware uitdaging zou worden, en hij zal sterker en vastberadener terugkomen, werkend aan de ontwikkeling om het Ferrari-project te voltooien.”

StevenQ

Posts: 9.987

Michael Schumacher had in 1996 3 overwinningen en stond in totaal de helft van alle races op het podium\


dus Michael Schumacher won WEL meteen met Ferrari

  • 19
  • 11 jan 2026 - 11:48
  • StevenQ

    Posts: 9.987

    Michael Schumacher had in 1996 3 overwinningen en stond in totaal de helft van alle races op het podium\


    dus Michael Schumacher won WEL meteen met Ferrari

    • + 19
    • 11 jan 2026 - 11:48
    • red slow

      Posts: 3.286

      Schumacher deed in het begin al gelijk mee voor de titels. Het is dat hij zijn been brak in 1999 en in 1997 werd hij gediskwalificeerd. 1996 stond hij 2e aan het einde van het seizoen. 1995, 3e, 1998 2e.

      Dus nee dit is een groot verschil tussen Hamilton zijn eerste seizoen en die van Schumacher bij Ferrari.

      Voor de komst van Schumacher in 1995 won Ferrari overigs 1 race en waren zij 3e overal.
      In 2024 was Ferrari overal 2e en wonnen zij 5 races.

      Tijdens zo”n interview degene die de vragen stelt. Vraagt toch neem ik al wel door. Die heeft toch ook een bepaalde kennis en snapt toch wel dat hetgeen dat de geïnterviewde zegt kort door de bocht is als je puur en alleen kijkt naar de wereldtitels

      • + 8
      • 11 jan 2026 - 12:09
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.189

      Bovendien was de 96 auto een draak van een Ferrari. Het was voor Ferrari een overgangsjaar van V12 naar V10. En in 97 reed Schumacher al mee voor het kampioenschap. Gaat Lewis niet lukken dit jaar.

      • + 4
      • 11 jan 2026 - 12:09
    • schwantz34

      Posts: 41.710

      Jock ziet het allemaal niet zo clear, die kan beter eerst zijn voorruit ff gaan krabben.

      • + 6
      • 11 jan 2026 - 12:26
    • Need5Speed

      Posts: 3.411

      Precies, en Williams-Renault was dat jaar oppermachtig en won op 4 na alle races.
      De ene race die Schumacher ook niet won was Monaco en dat was alleen omdat beide Williamsen en Schumacher uitvielen.

      Beste resultaten bij hun fulltime debuut voor Ferrari, in omgekeerde volgorde:
      2025 Lewis Hamilton: 4e - 6e plaats WK
      2021 Carlos Sainz jr.: 2e - 5e WK
      2019 Charles Leclerc: 1e - 4e WK
      2015 Sebastian Vettel: 1e - 3e WK
      2010 Fernando Alonso: 1e - 2e WK
      2007 Kimi Räikkönen: 1e - 1e WK
      2006 Felipe Massa: 1e - 3e WK
      2000 Rubens Barrichello - 1e - 4e WK
      1996 Eddie Irvine: 3e - 10e WK
      1996 Michael Schumacher: 1e - 3e WK
      1991 Jean Alesi: 3e - 7e WK
      1990 Alain Prost: 1e - 2e WK
      1989: Nigel Mansell: 1e - 4e WK
      1987 Gerhard Berger: 1e - 5e WK
      1985 Stefan Johansson: 2e - 7e WK (1 race voor Tyrrell)
      1984 Michele Alboreto: 1e - 4e WK
      1983 René Arnoux: 1e - 3e WK
      1983 Patrick Tambay: 1e - 4e WK (debuut in '82 met winst in 6 races 8 inschrijvingen)
      1981 Didier Pironi: 4e - 13e <== Slechter dan Hamilton !
      1979 Jody Scheckter: 1e - 1e WK
      1978 Gilles Villeneuve: 1e - 9e WK (debuut 2 races in '77)
      1977 Carlos Reutemann: 1e - 4e WK (debuut 1 race in '76)
      1974 Niki Lauda: 1e - 4e WK
      1970 Clay Reggazoni: 1e - 3e (8 van 13 races)
      1968 Jacky Ickx: 1e - 4e WK (10 van 12 races)
      1967 Chris Amon: 3e - 5e WK (10 van 11 races)
      1964 Lorenzo Bandini: 1e - 4e WK (reed 7 races in '62 en '63, beste 3e)
      1963 John Surtees: 1e - 4e WK
      1961 Richie Ginther: 2e - 5e WK (reed 3 races in '60, beste 2e)
      1959 Phil Hill: 2e - 4e WK (3 races in '58, beste 3e)
      1959 Tony Brooks: 1e - 2e WK
      1958 Wolfgang Alexander Albert Eduard Maximilian Reichsgraf Berghe von Trips: 3e - 12e WK (6 van 11 races, reed eerder ook al) een paar races)
      1956 Eugenio Castellotti: 2e - 6e WK (reed 3 races in '55, beste 3e)
      1956 Juan Manuel Fangio: 1e - 1e WK
      1956 Peter Collins: 1e - 3e WK
      1956 Luigi Musso: 1e - 11e WK (4 races)
      1954 Maurice Trintignant: 2e - 4e WK
      1953 Mike Hawthorn: 1e - 4e WK
      1952 Guiseppe Farina: 2e - 2e WK
      1951 Piero Taruffi: 2e - 6e WK
      1951: José Froilán González: 1e - 3e WK
      1950 Alberto Ascari: 2e - 5e WK
      1950 Luigi Villoresi: 6e - 25e WK (6e plaats gaf toen nog geen punten)

      • + 4
      • 11 jan 2026 - 14:10
  • 919

    Posts: 3.932

    Tijd begint te dringen, Lewis heeft simpel gezegd geen 5 jaar de tijd.

    • + 2
    • 11 jan 2026 - 11:49
  • Snorremans

    Posts: 170

    Je hoeft inderdaad niet gelijk te winnen...maar je kan toch op zijn minst je teamgenoot over de knie leggen.

    Zelfs daar is LH niet in geslaagd.

    THT '21

    • + 10
    • 11 jan 2026 - 11:54
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.959

    Niet correct. Het heeft zo lang geduurd voordat de titel gewonnen werd en niet voordat "Ferrari iets won".
    Schumacher had 3 overwinningen + 5 podiumplaatsen en 4 pole positions. En dat in een veel slechtere Ferrari dan Ferrari van Hamilton. Needles to say dat seizoen toen veel korter was dan nu + Schumacher had ook nog eens 5 DNFs of zo. Het is een wonder dat hij als 3de in kampioenschap was en puur door zijn eigen megatalent.
    Ferrari van 1996 was in basis 1-1,5 sec langzamer en het was echt dankzij Schumacher dat er überhaupt gescoord werd.

    • + 7
    • 11 jan 2026 - 11:55
  • jd2000

    Posts: 7.560

    Snap wel dat het voor de fanboys van Hamilton het jammerlijke falen van hun idool ongemakkelijk voelt. De naakte waarheid is dat hij is afgegaan als een gieter en stomweg niet zo goed is als hij zelf denkt. Als je als zevenvoudig kampioen na een heel seizoen niet aan een auto kan wennen, dan laat je zien dat je een beperkt coureur bent. Men moet gewoon eens stoppen met het goed praten van zijn wanprestaties. Als een rookie een paar slechte races heeft,heeft iedereen zijn oordeel klaar. Dit zou dan ook zeker moeten gelden voor iemand die zo lang in de F1 meedoet.

    • + 7
    • 11 jan 2026 - 13:03
  • MustFeed

    Posts: 10.494

    Dit is een voorbeeld van iemand die bang is om de waarheid te zeggen. Dat is de enige verklaring waarom iemand die ook maar iets van F1 weet en niet buitengewoon dom is zoveel onzin uitkraamt.

    Er is helemaal niemand die na 1996 concludeerde dat Schumacher tijd nodig had.

    De kritiek op Hamilton is er niet omdat Hamilton niet direct een titel wint. Het is omdat Hamilton zwaar ondermaats gepresteerd heeft.

    Schumacher leverde direct. Zo ook Vettel, Alonso, Leclerc en Sainz. Waarom heeft Hamilton smoesjes en leugens nodig?

    Daarnaast, als Hamilton tijd nodig heeft dan hadden we tegen het eind van het seizoen verbetering moeten zien. Die was er niet.

    Je kan best optimistisch zijn zonder leugens. Hoop bijvoorbeeld dat Ferrari de beste wagen heeft dit jaar, de reglementen heel goed bij Hamilton passen en het daardoor minder slecht gaat als afgelopen seizoen.

    Wat je niet moet doen is allerlei sprookjes verzinnen dat Hamilton niet verantwoordelijk is voor de slechte prestaties. Als Sainz er nog had gereden was Ferrari waarschijnlijk 2e geworden in het constructeurskampioenschap. Door Hamilton eindigen ze als 4e.

    • + 7
    • 11 jan 2026 - 13:35
    • Robin

      Posts: 3.012

      Als iemand niet bang hoeft te zijn om de waarheid te zeggen is het Clear wel want die kan best een potje breken.
      Verder ben ik het om sommige vlakken best met je eens maar beweren dat Sainz het aanzienlijk beter had gedaan kan domweg niet omdat je zelfs niet een beetje kan inschatten of Sainz wel met deze auto overweg had gekund.

      • + 0
      • 11 jan 2026 - 18:57
  • Robin

    Posts: 3.012

    Het vergelijk met Schumacher gaat compleet mank aangezien hij allemaal belangrijke mensen met zich mee kreeg naar Ferrari.
    Hamilton heeft dat niet en gaat dus ook niet in z’n eentje het verschil maken.
    En even reeel: Leclerc kan dat ook al jaren niet.
    Tuurlijk vorig jaar was dezaurk goed en dan laat hij zien welke klasse hij heeft maar hij heeft in het team nagenoeg niets veranderd en dat kan ook gewoon niet als je niet al mensen bij je hebt.

    • + 0
    • 11 jan 2026 - 19:01

