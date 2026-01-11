user icon
Bortoleto ziet Verstappen als ideale teamgenoot: "Je kunt enorm van hem leren"

Gabriel Bortoleto zou een samenwerking met Max Verstappen maar al te graag zien zitten. De Braziliaan denkt dat de viervoudig wereldkampioen een ideale teamgenoot is voor jonge coureurs en ziet in hem een voorbeeld waar veel van te leren valt.

Bortoleto begint dit seizoen aan zijn tweede jaar in de Formule 1 en kijkt met bewondering naar Verstappen, die inmiddels al twaalf seizoenen actief is in de koningsklasse. In die periode werkte de Nederlander samen met acht verschillende teamgenoten, maar volgens Bortoleto zegt dat weinig over zijn kwaliteiten als teamplayer.

Bortoleto ziet in Verstappen de ideale teamgenoot, zo wordt hij geciteerd door Speedweek: "Misschien komt Max ooit wel naar Audi, wie weet. We werken heel goed samen als vrienden. Hij helpt me enorm. Daarom geloof ik ook dat hij een heel goede teamgenoot kan zijn. Want wanneer hij zich bij een team voegt, slaagt hij erin om iedereen te verenigen. Hij heeft niet zomaar vier wereldtitels gewonnen", zo vertelde Bortoleto.

Bortoleto bewondert Verstappen om meerdere redenen, zo laat hij weten: "Hij werd wereldkampioen met een team dat nog geen wereldkampioensteam was toen hij erbij kwam. Vervolgens hielp hij het team op te bouwen en zorgde hij ervoor dat het overwinningen behaalde. Daarom denk ik dat het geen slechte zaak zou zijn om met hem samen te werken. Natuurlijk alleen als hij bij Audi komt, want ik ben absoluut tevreden met mijn team en het project dat we hier hebben."

Bortoleto start bij Audi

De Braziliaan beleefde zijn rookieseizoen bij Sauber en eindigde als negentiende met negentien punten. Het was voldoende om dit jaar opnieuw uit te komen in de Formule 1, maar dan voor Audi aangezien Audi Sauber heeft opgekocht. Bortoleto mag Nico Hülkenberg nog steeds zijn teamgenoot benoemen en Jonathan Wheatley blijft de teambaas van het team. Wat betreft de omgeving van Bortoleto veranderd er dus weinig tot niets. Het zijn zo goed als alleen de nieuwe reglementen die veranderen voor de jonge coureur.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.204

Gabriël begint steeds meer 'n bips-likker te worden.

Volgens mij heeft hij, net als de horde, een foto van Max in zijn slaapkamer hangen en mopt hij zichzelf dagelijks af.
Nou is daar natuurlijk niets op tegen, ik deed dat op die leeftijd ook, maar ik deed dat met zicht op mooie dames in de 'R... [Lees verder]

  • 3
  • 11 jan 2026 - 11:50
F1 Nieuws Max Verstappen Gabriel Bortoleto Red Bull Racing Audi

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.204

    Gabriël begint steeds meer 'n bips-likker te worden.

    Volgens mij heeft hij, net als de horde, een foto van Max in zijn slaapkamer hangen en mopt hij zichzelf dagelijks af.
    Nou is daar natuurlijk niets op tegen, ik deed dat op die leeftijd ook, maar ik deed dat met zicht op mooie dames in de 'Rosie' bijvoorbeeld.

    • + 3
    • 11 jan 2026 - 11:50
    • Black Book

      Posts: 1.815

      Ah ik ben niet de enige die dat vindt blijkbaar.

      Bortoleto is voor mij door de mand gevallen in die belachelijke ontboezeming in de podcast van Nelson Piquet Jr. Over die race strategie die hij had bedacht, 's avonds ging eten met Max en toen alles omgooide omdat Max zei dat dat beter was.

      Hij heeft dus gewoon geen gevoel in zijn auto, niet het juiste gevoel en afhankelijk van zijn holmaat die nooit in die auto gereden heeft, gaat hij dan alles omgooien.

      Vervolgens twee hele domme crashes in zijn thuis race, dus de druk kan hij ook totaal niet aan.

      Vriendelijke jongen, verder vooralsnog ongeschikt en totaal geen meerwaarde geweest.

      • + 3
      • 11 jan 2026 - 13:17
    • Tifoso-01

      Posts: 3.834

      Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat die grote vriendschap toch wel iets te maken heeft met de nationaliteit van Bortoleto en dus de Brazilie link.
      (Geeft niks overigens)

      • + 1
      • 11 jan 2026 - 15:52
  • Pietje Bell

    Posts: 32.732

    Vertaalde quote uit een Portugees bericht van vanmorgen:

    Max Verstappen was in een restaurant in Lissabon en tekende een gepersonaliseerde jas

    11 januari 2026 om 10:22 uur

    De piloot Max Verstappen was onlangs in het Solar dos Presuntos restaurant in Lissabon,
    en kreeg een gepersonaliseerde jas met zijn naam, die hij later signeerde.

    "Wereldklasse versterking voor het Solar-team, met de "inhuur" van de gerenommeerde
    coureur Max Verstappen! De handtekening van de viervoudig Formule 1-kampioen in de
    aangepaste jas met zijn naam misleidt niet..." luidt een bericht op de Facebook-pagina
    van dat establishment.

    https://www.ojogo.pt/modalidades/artigo/max-verstappen-esteve-em-restaurante-em-lisboa-e-assinou-jaleca-personalizada/18039199

    Foto: https://postimg.cc/47rNRvf1

    Facebook: https://www.facebook(.)com/solardospresuntos/posts/874064152012013

    • + 0
    • 11 jan 2026 - 12:03
    • GPToday.net

      Posts: 444

      Graag zonder die (.) plaatsen Pietje... ;-)

      • + 0
      • 11 jan 2026 - 13:13
    • Pietje Bell

      Posts: 32.732

      En zoals ik hier vanmorgen al aangaf zijn Max en Kelly in Lissabon om de verjaardag van de APEX man Antonio Cacorino te vieren en dat deden ze dus in bovenstaand restaurant. Ook HIJ kreeg zo'n koks jas.

      https://www.instagram(.)com/p/DTXpVIzDMfA/

      Dat neemt niet weg dat hij vandaag niet op dat gesloten Estoril circuit gaat rijden, maar dat lijkt me sterk.

      -------------------


      Het zou ook kunnen dat hij met Kelly naar de verjaardag is van die APEX man Antonio Cacorino die dat gisteren groots heeft gevierd en heel dicht bij dat vliegveld woont waar Max is geland.

      Komen vandaag vast wel beelden naar buiten van het circuit
      of de verjaardag, haha.

      11 jan 2026 - 10:16

      • + 0
      • 11 jan 2026 - 13:13
    • Pietje Bell

      Posts: 32.732

      Oké. G.P.T.oda.y, als jullie wat vaker in het filter kijken, want afgelopen week zaten mijn berichten soms 3 - 4 uur in het filter.
      Door de regel plaats ik de linken zonder haakjes.
      Nu net postten we op hetzelfde tijdstip toen had ik al (.) geplaatst. :-)

      • + 0
      • 11 jan 2026 - 13:17

