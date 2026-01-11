Gabriel Bortoleto zou een samenwerking met Max Verstappen maar al te graag zien zitten. De Braziliaan denkt dat de viervoudig wereldkampioen een ideale teamgenoot is voor jonge coureurs en ziet in hem een voorbeeld waar veel van te leren valt.

Bortoleto begint dit seizoen aan zijn tweede jaar in de Formule 1 en kijkt met bewondering naar Verstappen, die inmiddels al twaalf seizoenen actief is in de koningsklasse. In die periode werkte de Nederlander samen met acht verschillende teamgenoten, maar volgens Bortoleto zegt dat weinig over zijn kwaliteiten als teamplayer.

Verstappen naar audi?

Bortoleto ziet in Verstappen de ideale teamgenoot, zo wordt hij geciteerd door Speedweek: "Misschien komt Max ooit wel naar Audi, wie weet. We werken heel goed samen als vrienden. Hij helpt me enorm. Daarom geloof ik ook dat hij een heel goede teamgenoot kan zijn. Want wanneer hij zich bij een team voegt, slaagt hij erin om iedereen te verenigen. Hij heeft niet zomaar vier wereldtitels gewonnen", zo vertelde Bortoleto.

Bortoleto bewondert Verstappen om meerdere redenen, zo laat hij weten: "Hij werd wereldkampioen met een team dat nog geen wereldkampioensteam was toen hij erbij kwam. Vervolgens hielp hij het team op te bouwen en zorgde hij ervoor dat het overwinningen behaalde. Daarom denk ik dat het geen slechte zaak zou zijn om met hem samen te werken. Natuurlijk alleen als hij bij Audi komt, want ik ben absoluut tevreden met mijn team en het project dat we hier hebben."

Bortoleto start bij Audi

De Braziliaan beleefde zijn rookieseizoen bij Sauber en eindigde als negentiende met negentien punten. Het was voldoende om dit jaar opnieuw uit te komen in de Formule 1, maar dan voor Audi aangezien Audi Sauber heeft opgekocht. Bortoleto mag Nico Hülkenberg nog steeds zijn teamgenoot benoemen en Jonathan Wheatley blijft de teambaas van het team. Wat betreft de omgeving van Bortoleto veranderd er dus weinig tot niets. Het zijn zo goed als alleen de nieuwe reglementen die veranderen voor de jonge coureur.