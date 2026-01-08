Sergio Pérez keert dit jaar terug op de Formule 1-grid bij het nieuwe team van Cadillac. Hij is de enige Mexicaan in de koningsklasse, en hij weet dat er veel landgenoten over zijn schouders meekijken. Hij voelt dan ook een enorme druk.

Hoewel Pérez aangeeft dat hij geen zware prestatiedruk voelt, beseft hij steeds meer welke rol hij speelt voor mensen in zijn thuisland. Als enige Mexicaan in de koningsklasse van de autosport is hij voor velen een inspiratiebron, zowel binnen als buiten de sport.

Dat Pérez alleen staat namens Mexico is niet gewoonlijk, zeker als je kijkt naar andere landen. Op de huidige grid rijden bijvoorbeeld vijf Britten en drie Fransen, wat het contrast met de Mexicaanse vertegenwoordiging extra groot maakt.

Voelt een coureur verantwoordelijkheid voor zijn land?

In de Cracks Podcast kreeg Pérez de vraag of hij extra druk voelde omdat hij de enige Mexicaan in het wereldkampioenschap is: "Nee, geen last. Geen zware last, maar ik zou zeker zeggen dat het een verantwoordelijkheid is. Ja, ik word me steeds meer bewust van wat ik voor de mensen in ons land beteken. Voor veel mensen in ons land ben ik een inspiratie, bijvoorbeeld voor een ziek kind aan wie ik een video stuur. Het verandert hun gezicht en maakt hun dag."

Dat er geen druk ligt op de prestaties van Pérez komt volgens de Mexicaan door verschillende dingen: "Je bent gefocust op je werk en beseft niet altijd wat mensen voor jou voelen. Ik wil mijn erfenis achterlaten, zodat ze weten dat ze hun dromen kunnen bereiken, zelfs na mijn vertrek. Er is iemand die, ondanks de moeilijkheden die we als familie doormaken, zo'n moeilijke sport heeft bereikt, dit vechten als familie, ik geloof dat dat is wat ik wil doorgeven aan de nieuwe generaties."

Eerdere Mexicanen in de F1

Naast Pérez reden er in totaal vijf andere Mexicanen een Grand Prix in de Formule 1. De eerste was Ricardo Rodriguez, die in 1961 debuteerde en als beste resultaat de vierde plek tijdens de Grand Prix van België wist te behalen. In 1963 maakte de oudere broer van Ricardo, Pedro Rodriguez zijn debuut in de Formule 1. Hij wist maar liefst twee keer te winnen en was daarmee de eerste Mexicaanse Grand Prix-winnaar.

Naast de gebroeders Rodriguez nam ook Moises Solana deel tijdens F1-evenemten in de jaren 60, maar wist geen punten te behalen. De eerste Mexicaan die dat sinds de Rodriguez-broers deed was Hector Rebaque. Hij behaalde de vierde plek als beste resultaat en reed van 1977 tot en met 1981 in de Formule 1. Na Rebaque was het Sergio Pérez die Mexico vertegenwoordigde in de Formule 1 en is de Mexicaan met de meeste F1-races tot nu toe. Na Pérez reed Esteban Gutierrez in de F1, maar wist nooit hoger dan de zevende plek te halen.