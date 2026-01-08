user icon
Perez voelt enorme druk bij veelbesproken F1-comeback

Perez voelt enorme druk bij veelbesproken F1-comeback

Sergio Pérez keert dit jaar terug op de Formule 1-grid bij het nieuwe team van Cadillac. Hij is de enige Mexicaan in de koningsklasse, en hij weet dat er veel landgenoten over zijn schouders meekijken. Hij voelt dan ook een enorme druk.

Hoewel Pérez aangeeft dat hij geen zware prestatiedruk voelt, beseft hij steeds meer welke rol hij speelt voor mensen in zijn thuisland. Als enige Mexicaan in de koningsklasse van de autosport is hij voor velen een inspiratiebron, zowel binnen als buiten de sport.

Dat Pérez alleen staat namens Mexico is niet gewoonlijk, zeker als je kijkt naar andere landen. Op de huidige grid rijden bijvoorbeeld vijf Britten en drie Fransen, wat het contrast met de Mexicaanse vertegenwoordiging extra groot maakt.

Voelt een coureur verantwoordelijkheid voor zijn land?

In de Cracks Podcast kreeg Pérez de vraag of hij extra druk voelde omdat hij de enige Mexicaan in het wereldkampioenschap is: "Nee, geen last. Geen zware last, maar ik zou zeker zeggen dat het een verantwoordelijkheid is. Ja, ik word me steeds meer bewust van wat ik voor de mensen in ons land beteken. Voor veel mensen in ons land ben ik een inspiratie, bijvoorbeeld voor een ziek kind aan wie ik een video stuur. Het verandert hun gezicht en maakt hun dag."

Dat er geen druk ligt op de prestaties van Pérez komt volgens de Mexicaan door verschillende dingen: "Je bent gefocust op je werk en beseft niet altijd wat mensen voor jou voelen. Ik wil mijn erfenis achterlaten, zodat ze weten dat ze hun dromen kunnen bereiken, zelfs na mijn vertrek. Er is iemand die, ondanks de moeilijkheden die we als familie doormaken, zo'n moeilijke sport heeft bereikt, dit vechten als familie, ik geloof dat dat is wat ik wil doorgeven aan de nieuwe generaties."

Eerdere Mexicanen in de F1

Naast Pérez reden er in totaal vijf andere Mexicanen een Grand Prix in de Formule 1. De eerste was Ricardo Rodriguez, die in 1961 debuteerde en als beste resultaat de vierde plek tijdens de Grand Prix van België wist te behalen. In 1963 maakte de oudere broer van Ricardo, Pedro Rodriguez zijn debuut in de Formule 1. Hij wist maar liefst twee keer te winnen en was daarmee de eerste Mexicaanse Grand Prix-winnaar. 

Naast de gebroeders Rodriguez nam ook Moises Solana deel tijdens F1-evenemten in de jaren 60, maar wist geen punten te behalen. De eerste Mexicaan die dat sinds de Rodriguez-broers deed was Hector Rebaque. Hij behaalde de vierde plek als beste resultaat en reed van 1977 tot en met 1981 in de Formule 1. Na Rebaque was het Sergio Pérez die Mexico vertegenwoordigde in de Formule 1 en is de Mexicaan met de meeste F1-races tot nu toe. Na Pérez reed Esteban Gutierrez in de F1, maar wist nooit hoger dan de zevende plek te halen. 

Larry Perkins

Posts: 62.459

Na het interview waarin hij op iedereen en alles bij RBR zijn falen afschuift - zonder enige vorm van zelfreflectie - heeft hijzelf de druk enorm verhoogd. Nu hij van RBR verlost is, moet de Mexicaan zich extra bewijzen...

  • 1
  • 8 jan 2026 - 15:39
  • HarryLam

    Posts: 5.134

    Druk voelen is onzin want hij maakt de eerstkomende 3 jaar geen enkele kans op een overwinning.

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 15:35
  • Larry Perkins

    Posts: 62.459

    Na het interview waarin hij op iedereen en alles bij RBR zijn falen afschuift - zonder enige vorm van zelfreflectie - heeft hijzelf de druk enorm verhoogd. Nu hij van RBR verlost is, moet de Mexicaan zich extra bewijzen...

    • + 1
    • 8 jan 2026 - 15:39
  • Totalia

    Posts: 1.806

    Hij kan en moet zich nu bewijzen en kan geen smoesjes meer verzinnen … of gaat ie zo zeggen dat de auto op Bottas is gemaakt… en wat heet druk…. Ik verwacht in 2026 en 2027 helemaal niets van dit team.

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 16:14
  • Kampsie

    Posts: 1.557

    Nu al?

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 16:57

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

