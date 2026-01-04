user icon
FIA geeft tekst en uitleg: Dit kunnen we verwachten in 2026

FIA geeft tekst en uitleg: Dit kunnen we verwachten in 2026

De FIA verwacht dat de interne verbrandingsmotor in 2026 in eerste instantie een doorslaggevende rol gaat spelen in de onderlinge verhoudingen in de Formule 1. Tegelijkertijd is de autosportbond ervan overtuigd dat een jarenlange dominantie, zoals Mercedes die vanaf 2014 kende, ditmaal kan worden voorkomen.

Een grote reglementswijziging zorgt vrijwel altijd voor grotere verschillen in het begin. Zowel teams als de FIA houden er rekening mee dat de grid in 2026 minder compact zal zijn dan in 2025. Toch heeft de FIA lessen getrokken uit het verleden. Bij de start van het hybride tijdperk beschikte Mercedes over een superieure krachtbron, waardoor de titelstrijd jarenlang beperkt bleef tot Lewis Hamilton en zijn teamgenoten. Dat scenario wil men koste wat kost vermijden.

Wat gaat er allemaal veranderen?

Met het oog op 2026 is daarom het zogeheten ADUO-systeem ingevoerd. Dat systeem stelt de FIA in staat om de prestaties van de interne verbrandingsmotor periodiek te evalueren. Na elke reeks van zes races wordt bekeken hoe groot de achterstand is ten opzichte van de sterkste ICE. Fabrikanten die tussen de twee en vier procent tekortkomen, krijgen één extra update toegestaan. Wie meer dan vier procent achterstand heeft, mag zelfs twee upgrades doorvoeren.

Volgens Nikolas Tombazis, namens de FIA verantwoordelijk voor de technische reglementen, is de motor vooral in de beginfase een belangrijke factor. “We hebben nieuwe regels voor de interne verbrandingsmotor en ook nieuwe fabrikanten. Daardoor verwachten we aanvankelijk duidelijke verschillen te zien,” stelt hij geciteerd door Motorsport.com. “Maar met de maatregelen die we nu hebben, kunnen andere partijen gaandeweg dichterbij komen. We denken dat eventuele verschillen tijdelijk zullen zijn.”

FIA verwacht een halfjaar voor alle teams vorderingen maken

Daarbij blijft het niet alleen bij motorische veranderingen. Ook op aerodynamisch vlak gaat alles op de schop, met nieuwe regels en actieve aerodynamica. Tombazis verwacht ook daar aanvankelijk uiteenlopende oplossingen, maar rekent op snelle convergentie. “In de eerste zes maanden tot een jaar zullen teams al richting de beste concepten bewegen,” aldus de FIA-topman. Die ontwikkeling was ook zichtbaar na de invoering van het 2022-reglement, toen verschillende sidepod-concepten uiteindelijk samenkwamen rond één dominante filosofie.

De verwachting van de FIA is dan ook tweedelig. In het begin van 2026 zullen de verschillen groter zijn dan in het afgelopen seizoen, maar zodra de convergentie inzet, moet de grid juist dichter bij elkaar komen dan in de huidige cyclus.

Ook de banden gaan wederom een rol spelen

Ook Pirelli ziet tekenen die daarop wijzen. Waar vroege downforce-simulaties sterk uiteenliepen, liggen de recentere voorspellingen van teams voor eind 2026 veel dichter bij elkaar. Tombazis blijft echter voorzichtig. “We hebben geen gedetailleerde data, dus we weten niet precies hoeveel downforce of vermogen iedereen heeft. In het begin zullen er verschillen zijn, maar we geloven dat het veld daarna naar elkaar toe zal groeien.”

Tot slot benadrukt Tombazis dat de spanning in het kampioenschap niet wordt bepaald door het gat tussen het snelste en het langzaamste team. “De aantrekkelijkheid zit in hoe dicht de topteams bij elkaar staan. Als meerdere teams kunnen vechten voor overwinningen en punten, dan heb je een interessant kampioenschap. In dat opzicht verwacht ik alsnog een relatief close grid.”

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

