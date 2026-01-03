Een bijzonder stukje Formule 1-geschiedenis gaat binnenkort onder de hamer. Het gaat om de Benetton waarmee Michael Schumacher in 1992 in de Formule 1 reed, het was de auto waarmee de Duitse F1-legende zijn eerste Grand Prix won. Het is de verwachting dat de auto een miljoenenbedrag op gaat brengen.

In de afgelopen jaren gingen er veel historische Formule 1-wagens onder de hamer. Ook van zevenvoudig wereldkampioen Schumacher gingen er meerdere wagens onder de hamer, al ging het hier vooral om auto's uit zijn periode bij Ferrari. Nu gaat het echter om een wagen uit het begin van de Formule 1-loopbaan van de Duitse zevenvoudig wereldkampioen.

Het veilinghuis Broad Arrow Auctions veilt namelijk de Benetton B192 waar Schumacher meereed in het seizoen 1992. Benetton zette deze wagen in vanaf de Grand Prix van Spanje, en volgens het veilinghuis gaat het hier om een wagen waarmee Schumacher vijf Grands Prix reed in het desbetreffende seizoen.

Wat maakt deze auto speciaal?

Het gaat om de Benetton met chassisnummer B192-05, waarmee Schumacher in België zijn eerste Grand Prix won en in Canada als tweede over de streep kwam. Volgens het veilinghuis is de wagen na het seizoen in de collectie van Benetton gebleven, en werd de auto later beheerd door Renault Classic. Het zou de eerste keer zijn dat deze auto wordt verkocht, en in handen kan komen van de buitenwereld.

Het veilinghuis verwacht dat de wagen zo'n 8,5 miljoen euro zal gaan opbrengen. Volgens hen gaat het hier specifiek om het chassis waarmee Schumacher won in België. Naast de races op het circuit van Spa-Francorchamps en in Canada, reed de Duitser ook in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland met deze wagen.

Bijzondere dag

Het nieuws van de veiling komt op een bijzonder moment naar buiten, want Schumacher viert vandaag zijn verjaardag. Hoe het precies gaat met de Duitser, is onbekend. De Formule 1-legende raakte in 2013 zwaargewond bij een ski-ongeval, waarna hij in een coma belandde. Zijn familie maakte later bekend dat Schumacher uit zijn coma was, maar hoe het nu gaat is niet duidelijk.