De Formule 1-wereld staat vandaag stil bij de verjaardag van één haar grootste legendes. Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher wordt vandaag 57 jaar, maar niemand weet precies hoe het met hem gaat. Toch zal hij vandaag veelvuldig worden geëerd door zijn oude teams en de grote namen uit de sport.

Schumacher groeide begin deze eeuw uit tot een legende. In 1994 en 1995 pakte hij zijn eerste twee wereldtitels namens het team van Benetton. Hij maakte daarna de overstap naar het team van Ferrari, waar hij een dream team om zich heen wist te bouwen. Ferrari moest opkrabbelen uit een diep dal, en aan de hand van Schumacher werd er een nieuw hoofdstuk van hun legende geschreven.

In 2000 pakte Schumacher zijn eerste wereldtitel met Ferrari, en in 2001 herhaalde hij dit kunstje. Schumacher herschreef de geschiedenisboeken, en werd ook in 2002, 2003 en 2004 kampioen in de koningsklasse van de autosport. In 2006 stopte hij als coureur, en hij hing zijn helm aan de wilgen met de status van beste Formule 1-coureur ooit.

Hoe gaat het met Schumacher?

Schumacher maakte in 2010 een opvallende comeback bij het team van Mercedes, maar dit werd geen groot succes. Eind 2012 ging hij wéér met pensioen, maar dit keer was het definitief. Hij ging genieten van zijn familie, en na jaren vol Formule 1 begon er een nieuw hoofdstuk van zijn leven. Eind 2013 kwam er een abrupt einde aan dit leven toen Schumacher zwaargewond raakte tijdens een ski-ongeval in de Franse Alpen.

Een eerbetoon aan een legende

De F1-legende lag geruime tijd in een coma, en over zijn toestand werd slechts met mondjesmaat iets bekendgemaakt. Na maanden vol onzekerheid werd duidelijk dat Schumacher was ontwaakt uit zijn coma, maar daarna kwam zijn familie niet meer met updates naar buiten. Ze beschermen hem voor de buitenwereld, en het is dan ook niet duidelijk op welke manier hij vandaag zijn verjaardag viert.

Eén ding is zeker; de Formule 1-wereld zal vandaag aan Schumacher denken. Zijn aantal titels is inmiddels geëvenaard door Lewis Hamilton, maar Schumacher geldt nog steeds als een legende. Vandaag zal iedereen aan hem denken, op welke manier hij zijn verjaardag ook viert.