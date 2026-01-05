Formule 1-legende Michael Schumacher vierde afgelopen weekend zijn verjaardag. Het is onbekend op welke manier de zevenvoudig wereldkampioen zijn verjaardag vierde, aangezien zijn familie zijn privacy beschermt. Zijn dochter deelde een mooie verjaardagswens voor Schumacher, en dat zorgde voor een stortvloed aan reacties.

Schumacher geldt nog altijd als één van de grootste legendes uit de geschiedenis van de Formule 1. De Duitser herschreef de geschiedenisboekjes, en wordt gezien als één van de beste coureurs aller tijden. Eind 2013 raakte hij zwaargewond bij een ski-ongeval in de Franse Alpen, en sindsdien bestaat er veel onduidelijkheid over zijn toestand. Hij raakte na het ongeluk in coma, en enkele maanden later ontwaakte hij.

De familie van Schumacher heeft sindsdien geen updates meer gedeeld over zijn gezondheid. De privacy van de zevenvoudig wereldkampioen wordt goed beschermd, en slechts een handjevol mensen mag hem bezoeken. Het is dan ook onduidelijk wat Schumacher wel en niet kan, en slechts sporadisch komt er iets over hem naar buiten.

Afgelopen zaterdag vierde Schumacher zijn verjaardag, en dat zorgde voor veel reacties vanuit de Formule 1-wereld. Zijn voormalige teams Ferrari en Mercedes en de Formule 1 zelf stonden stil bij Schumachers verjaardag. Ook de familie van Schumacher dacht aan hem, en vooral de post van zijn dochter maakte veel indruk.

Indrukwekkend bericht van dochter Schumacher

Gina-Maria Schumacher deelde op Instagram een oude familiefoto, waarop alle gezinsleden breed lachen. Bij de foto schrijft ze een indrukwekkende test die op veel reacties kan rekenen: "De beste voor altijd. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag papa!" De post van de dochter van Schumacher ontving in korte tijd veel likes, en de teller staat inmiddels op ruim 120.000 duimpjes omhoog.

Nog altijd de beste

Schumacher is nog altijd de coureur met de meeste wereldtitels in de geschiedenis van de Formule 1. In 2020 wist Lewis Hamilton zijn aantal van zeven titels te evenaren, maar in de jaren daarna wist hij er geen achtste titel bij te rijden.