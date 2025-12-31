In memoriam: Deze racehelden overleden in 2025

Ook in 2025 moest de wereld afscheid nemen van een aantal iconen uit de autosport. Sommigen speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van de sport, terwijl anderen op hun eigen manier veel betekenen voor de racerij.

Veel grote namen lieten dit jaar het leven. Tijdens het seizoen werd er stilgestaan bij hen, maar niet iedereen bereikte het wereldnieuws. GPToday.net staat op de laatste dag van het jaar stil bij hen die ons dit jaar ontvielen.

Bob Sharp (Verenigde Staten, 11 maart 1939 - 28 februari 2025)

De Amerikaan Bob Sharp was een belangrijke naam in de autosport in zijn thuisland. De vader van coureur Scott Sharp en oprichter van Bob Sharp Racing maakte vooral naam in de SSCA waar hij reed in Nissans.

De wagens van Sharp hadden een bekende livery met blauw, rood en wit. Hij was ook de man die Hollywood-acteur Paul Newman de kans gaf in de racerij. Newman reed voor het team van Sharp, waarmee het team een cultstatus kreeg. Bob Sharp overleed in februari op de leeftijd van 85.



Eddie Jordan (Ierland, 30 maart 1948 - 20 maart 2025)

Edmund Patrick Jordan was één van de kleurrijkste figuren uit de recente geschiedenis van de Formule 1. De Ier probeerde eerst door te breken als coureur, maar groeide uit tot een legendarische teambaas.

Met zijn team beleefde hij veel successen in de opstapklassen, waarna Jordan Grand Prix in 1991 debuteerde in de Formule 1. De groene, door 7Up gesponsorde auto uit het debuutjaar kreeg een cultstatus, en wordt nog steeds gezien als één van de mooiste F1-wagens ooit. In dat jaar liet Jordan in België Michael Schumacher debuteren, waardoor ze voor altijd onderdeel uitmaken van de geschiedenis van de sport.

Eind jaren ‘90 was Jordan één van de beste teams in de Formule 1, en wisten ze successen te behalen met coureurs als Damon Hill en Heinz-Harald Frentzen.

De kleurrijke Jordan verkocht zijn team in 2005 aan de Midland Group, waarna de naam in 2006 uit de sport verdween. Jordan maakte daarna naam als uitgesproken en populaire analist en was ook nog de manager van Adrian Newey. In de laatste jaren had hij een podcast met David Coulthard, waarin hij ook bekendmaakte kanker te hebben. In maart overleed hij aan de gevolgen van zijn ziekte.



Jochen Mass (Duitsland, 30 september 1946 - 4 mei 2025)

Jochen Richard Mass was een zeer ervaren en gerespecteerde coureur. Hij reed in verschillende klassen, en nam tussen 1973 en 1982 deel aan 105 Grands Prix. Als McLaren-coureur wist hij in 1975 de Spaanse Grand Prix te winnen. In totaal stond hij acht keer op het podium, maar wist hij nooit uit te groeien tot een groot Formule 1-coureur.

Mass maakte in andere takken van de autosport veel meer indruk. In de langeafstandsracerij groeide hij uit tot een echte legende, en met Sauber Mercedes wist hij in 1989 de 24 uur van Le Mans te winnen. Bij het team fungeerde hij als mentor voor de jonge coureurs, en zo speelde hij een belangrijke rol bij de loopbaan van Michael Schumacher.

Mass bleef verbonden aan Mercedes, en reed regelmatig wedstrijden in historische wagens van het merk. Naast zijn werk als coureur werkte hij ook als co-commentator bij de Duitse zender RTL en speelde hij een rol in de film Rush. Mass overleed in mei in het Franse Cannes. Hij werd 78 jaar oud.



Enzo Osella (Italië, 26 augustus 1939 - 27 september 2025)

Vincenzo ‘Enzo’ Osella was de oprichter van zijn eigen Formule 1-team Osella. Met het team reed hij van 1980 tot en met 1990 in de Formule 1. In totaal verschenen zijn auto’s in 132 Grands Prix aan de start, en werden er vijf punten gescoord.

Osella was een typisch achterhoedeteam, waar mindere goden de kans kregen om zich te laten zien in de Formule 1. Piercarlo Ghinzani reed de meeste races voor het team, maar was niet de man met de meeste punten voor Osella. Die eer was weggelegd voor Jean-Pierre Jarier, die drie punten wist te scoren.

Enzo Osella stopte in 1990 met de Formule 1, en vertrok met zijn team terug naar Italië. De focus werd verlegd naar de sports cars en hillclimb races. Hij was een gerespecteerde naam in de Italiaanse autosport, en hij overleed eind september op 86-jarige leeftijd.

Andrea de Adamich (Italië, 3 oktober 1941 - 5 november 2025)

Andrea de Adamich was een gerespecteerde Italiaanse coureur, die in totaal 30 Grands Prix reed in de Formule 1. Hij maakte in 1968 zijn debuut als Ferrari-coureur in de Grand Prix van Zuid-Afrika.

Het bleef bij één optreden in dienst van de Scuderia, waarna hij reed voor onder meer March, Surtees en McLaren. De Adamich was een gerespecteerd coureur, en wist in totaal zes puntjes te scoren. Zijn Formule 1-loopbaan kwam in 1973 ten einde nadat hij gewond raakte bij de megacrash in de Britse Grand Prix.

De Adamich was ook actief in de enduranceracerij en werd in 1972 vierde in de 24 uur van Le Mans. Na zijn raceloopbaan werd hij analist en commentator in Italië en zette hij zich in voor het veiliger maken van het verkeer. Hij overleed op 5 november op 84-jarige leeftijd.

Greg Biffle (Verenigde Staten, 23 december 1969 - 18 december 2025)

Gregory Jack Biffle was een grote naam in de NASCAR. Van 2002 tot en met 2022 nam hij deel aan de NASCAR Cup Series, en groeide hij uit tot een belangrijke naam in de sport.

Biffle racete in verschillende vormen van NASCAR en wist in zijn lange loopbaan negentien races te winnen in de Cup Series. In 2005 beleefde hij zijn beste seizoen en eindigde hij in de nummer 16 Ford van Roush Racing op de tweede plaats.

Hij was een populaire en gerespecteerde coureur, die ook werkzaam was als analist. Hij kwam op 18 december samen met zijn gezin om het leven bij een crash met een privéjet in North Carolina. Biffle werd slechts 55 jaar