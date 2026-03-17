FIA onder vuur: 'F1-teams klagen over niet functionerende onderdelen'

FIA onder vuur: 'F1-teams klagen over niet functionerende onderdelen'

Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog maar twee raceweekenden oud, maar er is nu al veel controverse ontstaan. De nieuwe regels vallen niet even goed bij iedereen, en er lijken ook de nodige problemen te zijn. Volgens Viaplay-commentator Nelson Valkenburg zijn de teams niet blij met een belangrijk standaardonderdeel van de FIA.

De nieuwe Formule 1-regels zorgen voor wisselende reacties. Er zijn meer inhaalacties dan voorheen, maar dat komt vooral door hoeveel batterij ze nog over hebben. Grote autofabrikanten staan sinds dit jaar aan de start, maar de nieuwe motorregels vallen nog niet in de smaak. Daarnaast is uithangbord Max Verstappen opvallend kritisch, terwijl zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zich nog nooit zo heeft vermaakt in de auto.

Wat is er aan de hand?

De reacties zijn dus wisselend, maar over één ding zijn de teams het wel eens. Een belangrijk standaardonderdeel, de ECU, lijkt namelijk niet naar wens te functioneren, zo stelt Viaplay-commentator in de podcast Nailing the Apex.

In de podcast wordt Valkenburg gevraagd wat hij heeft gehoord over de fel bekritiseerde Power Units: "Wat heel interessant is, is om te zien wie dit echt wil gaan veranderen. Voor Mercedes is er geen noodzaak, ze zijn best blij. Aangezien ze vier teams hebben, wordt het interessant om te zien hoe de stemmingen verlopen."

"Maar de ECU is de belangrijkste computereenheid die door de FIA wordt geleverd, en ik hoor in de paddock dat de ECU niet slim genoeg is om alle berekeningen per ronde aan te kunnen. Red Bull heeft zelfs gezegd dat het glitchy is."

'Er zijn heel veel mensen ontevreden'

Volgens Valkenburg klagen er meer teams: "Ferrari was niet blij met hoe het fungeerde tijdens de kwalificatie. We hebben ook gezien dat McLaren problemen had. Er zijn mensen die heel erg ontevreden zijn dat dit centraal geregeld is, dat ze een heel belangrijk onderdeel centraal hebben geleverd. Dus ik denk dat de FIA een manier zoekt om dit beter te laten werken."

Wat is de ECU?

De ECU is in de afgelopen weken niet vaak benoemd als het aankomt op de problemen van de teams. Het is een elektrische control unit en het controleert veel aspecten van de Power Unit van de auto's. Zo controleert de ECU de elementen die worden gebruikt bij het recharge-element, iets waar de coureurs mee worstelden. Het laatste is er in ieder geval nog niet over gezegd.

Regenrace

Posts: 2.429

Ironisch genoeg, de ECU voor alle teams wordt geleverd door McLaren.

  • 1
  • 17 maa 2026 - 10:46
F1 Nieuws Viaplay GP China 2026

Reacties (6)

  • Need5Speed

    Posts: 3.585

    Zouden die spins en startproblemen iets met de ECU te maken hebben?

    + 0
    • 17 maa 2026 - 10:08
    • Regenrace

      Posts: 2.429

      Ironisch genoeg, de ECU voor alle teams wordt geleverd door McLaren.

      + 1
      • 17 maa 2026 - 10:46
  • HarryLam

    Posts: 5.341

    Waarom verbaasd mij dit niet ?

    + 0
    • 17 maa 2026 - 10:32
  • f(1)orum

    Posts: 9.705

    "en ik hoor in de paddock dat de ECU niet slim genoeg is om alle berekeningen per ronde aan te kunnen."
    Da's vreemd, want van iemand zoals TomTombazis verwacht je juist heel veel kennis en ervaring met dit soort kleine 'kastjes' in de auto?

    + 0
    • 17 maa 2026 - 10:40
  • Joeppp

    Posts: 8.410

    Gewoon even Elon Musk bellen en dan heb je vannacht een update.

    + 1
    • 17 maa 2026 - 10:47
    • monzaron

      Posts: 818

      Met starlink 😁

      + 0
      • 17 maa 2026 - 11:10

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender
