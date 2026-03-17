Het nieuwe Formule 1-seizoen is nog maar twee raceweekenden oud, maar er is nu al veel controverse ontstaan. De nieuwe regels vallen niet even goed bij iedereen, en er lijken ook de nodige problemen te zijn. Volgens Viaplay-commentator Nelson Valkenburg zijn de teams niet blij met een belangrijk standaardonderdeel van de FIA.

De nieuwe Formule 1-regels zorgen voor wisselende reacties. Er zijn meer inhaalacties dan voorheen, maar dat komt vooral door hoeveel batterij ze nog over hebben. Grote autofabrikanten staan sinds dit jaar aan de start, maar de nieuwe motorregels vallen nog niet in de smaak. Daarnaast is uithangbord Max Verstappen opvallend kritisch, terwijl zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zich nog nooit zo heeft vermaakt in de auto.

Wat is er aan de hand?

De reacties zijn dus wisselend, maar over één ding zijn de teams het wel eens. Een belangrijk standaardonderdeel, de ECU, lijkt namelijk niet naar wens te functioneren, zo stelt Viaplay-commentator in de podcast Nailing the Apex.

In de podcast wordt Valkenburg gevraagd wat hij heeft gehoord over de fel bekritiseerde Power Units: "Wat heel interessant is, is om te zien wie dit echt wil gaan veranderen. Voor Mercedes is er geen noodzaak, ze zijn best blij. Aangezien ze vier teams hebben, wordt het interessant om te zien hoe de stemmingen verlopen."

"Maar de ECU is de belangrijkste computereenheid die door de FIA wordt geleverd, en ik hoor in de paddock dat de ECU niet slim genoeg is om alle berekeningen per ronde aan te kunnen. Red Bull heeft zelfs gezegd dat het glitchy is."

'Er zijn heel veel mensen ontevreden'

Volgens Valkenburg klagen er meer teams: "Ferrari was niet blij met hoe het fungeerde tijdens de kwalificatie. We hebben ook gezien dat McLaren problemen had. Er zijn mensen die heel erg ontevreden zijn dat dit centraal geregeld is, dat ze een heel belangrijk onderdeel centraal hebben geleverd. Dus ik denk dat de FIA een manier zoekt om dit beter te laten werken."

Wat is de ECU?

De ECU is in de afgelopen weken niet vaak benoemd als het aankomt op de problemen van de teams. Het is een elektrische control unit en het controleert veel aspecten van de Power Unit van de auto's. Zo controleert de ECU de elementen die worden gebruikt bij het recharge-element, iets waar de coureurs mee worstelden. Het laatste is er in ieder geval nog niet over gezegd.