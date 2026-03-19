De geruchten over de komst van een nieuwe autofabrikant naar de Formule 1 zwellen aan. Het Chinese bedrijf BYD werd vorige week in verband gebracht met een stap naar de koningsklasse, en deze verhalen beginnen nu serieuzer te worden. Alle opties zouden op tafel liggen.

Vorige week kwamen er geruchten naar buiten over mogelijke interesse van BYD in de Formule 1. Het Chinese bedrijf is één van de grootste op het gebied van elektrische auto's, en ze zouden de opties bekijken om de autosport in te stappen. Ze keken niet alleen naar de Formule 1, maar ook naar het World Endurance Championship.

Wat is er veranderd in deze zaak?

De verhalen bleven rondzingen, en inmiddels lijkt het erop dat het een serieuze zaak is. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou BYD alle opties bekijken in de Formule 1. Afgelopen weekend was vicepresident van BYD Stella Li aanwezig in de paddock op het circuit van Shanghai, wat de geruchten aanzwengelde.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is het niet vreemd dat BYD, dat elektrische auto's maakt, naar de Formule 1 kijkt. Het zou hierbij vooral gaan om de zichtbaarheid van het merk, en zou BYD naar verluidt ook overwegen om hybrides te produceren. De Formule 1 zou vanuit dit perspectief een ideale plek zijn voor het merk, het is een ideale testcase.

Komt er een twaalfde team?

De vraag die dan blijft liggen, is op welke manier BYD de Formule 1 zou kunnen betreden. De Chinese autobouwer zou een eigen team kunnen opzetten, waarmee het aantal deelnemende teams stijgt naar twaalf, wat het plafond is volgens de Concorde-overeenkomsten. Daarnaast zouden ze ook een soortgelijk pad als Audi kunnen betreden, wat een bestaand team heeft overgenomen. Het is niet duidelijk welke route BYD zou kiezen, maar het doel is volgens het Italiaanse medium nog steeds het benutten van het wereldwijde platform van de Formule 1.

Het is in ieder geval geen geheim dat de sport openstaat voor de komst van een Chinees team. FIA-president Mohammed Ben Sulayem gaf eerder al aan dat hij dit zou toejuichen.