user icon
icon

Geruchten nemen toe: Komt er een extra F1-team uit China?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De geruchten over de komst van een nieuwe autofabrikant naar de Formule 1 zwellen aan. Het Chinese bedrijf BYD werd vorige week in verband gebracht met een stap naar de koningsklasse, en deze verhalen beginnen nu serieuzer te worden. Alle opties zouden op tafel liggen.

Vorige week kwamen er geruchten naar buiten over mogelijke interesse van BYD in de Formule 1. Het Chinese bedrijf is één van de grootste op het gebied van elektrische auto's, en ze zouden de opties bekijken om de autosport in te stappen. Ze keken niet alleen naar de Formule 1, maar ook naar het World Endurance Championship. 

Meer over FIA 'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

'Formule 1 luistert naar Verstappen en overweegt regelwijzigingen'

9 maa
 FIA onder vuur: 'F1-teams klagen over niet functionerende onderdelen'

FIA onder vuur: 'F1-teams klagen over niet functionerende onderdelen'

17 maa

Wat is er veranderd in deze zaak?

De verhalen bleven rondzingen, en inmiddels lijkt het erop dat het een serieuze zaak is. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com zou BYD alle opties bekijken in de Formule 1. Afgelopen weekend was vicepresident van BYD Stella Li aanwezig in de paddock op het circuit van Shanghai, wat de geruchten aanzwengelde.

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is het niet vreemd dat BYD, dat elektrische auto's maakt, naar de Formule 1 kijkt. Het zou hierbij vooral gaan om de zichtbaarheid van het merk, en zou BYD naar verluidt ook overwegen om hybrides te produceren. De Formule 1 zou vanuit dit perspectief een ideale plek zijn voor het merk, het is een ideale testcase.

Komt er een twaalfde team?

De vraag die dan blijft liggen, is op welke manier BYD de Formule 1 zou kunnen betreden. De Chinese autobouwer zou een eigen team kunnen opzetten, waarmee het aantal deelnemende teams stijgt naar twaalf, wat het plafond is volgens de Concorde-overeenkomsten. Daarnaast zouden ze ook een soortgelijk pad als Audi kunnen betreden, wat een bestaand team heeft overgenomen. Het is niet duidelijk welke route BYD zou kiezen, maar het doel is volgens het Italiaanse medium nog steeds het benutten van het wereldwijde platform van de Formule 1.

Het is in ieder geval geen geheim dat de sport openstaat voor de komst van een Chinees team. FIA-president Mohammed Ben Sulayem gaf eerder al aan dat hij dit zou toejuichen.

The Wolf

Posts: 379

hoop het wel, zodra het voor mij niet meer leuk is: dan moet het helemaal kapot!
kan het natuurlijk niet verkroppen als een ander dan wel zit te genieten van F1.

  • 2
  • 19 maa 2026 - 15:38
F1 Nieuws

Reacties (20)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.751

    intrede 2031: dan is de F1 al voorbij...

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 15:29
    • The Wolf

      Posts: 379

      hoop het wel, zodra het voor mij niet meer leuk is: dan moet het helemaal kapot!
      kan het natuurlijk niet verkroppen als een ander dan wel zit te genieten van F1.

      • + 2
      • 19 maa 2026 - 15:38
    • shakedown

      Posts: 1.751

      ik ben zeker geen 100% Verstappen fan. Ik kijk sinds 1992 en alleen in mijn studenten tijd heb ik een paar seizoenen niet echt gevolgd.

      De F1 zoals we vroeger zagen met Prost, Berger, Senna, en al die rijders waren zeker niet beter dan de races in de laatste jaren. Gaten tussen de nummer 1, 2 en 3 waren soms wel 40 seconden. Spanning zat er toen wel meer in. Regelmatig vielen er meerdere coureurs uit in de laatste ronden.

      Maar er was keuze. In strategie, ontwerpen waren meer vrij, testen was meer. Je had tanken, verschillende banden leveranciers enz enz enz. Dat heeft zeker voor probelem gezorgd. De F1 was op de rand van de afgrond. Failliet.

      Daarna is het weer opgekrabbeld. Mega bedragen werden eruit gegeven door de grote teams. Enrome ontwikkelings strijd. Waren al die races beter? Nee zeker niet. Maar ook hier: Er was keuze. In strategie, banden, testen. Enz, enz, enz.

      Ook dat liep tegen een probleem aan. De kloof tussen groot en klein werd enorm. De kleine teams stopten. En dan blijft er niets over. Dat is nu vele male beter geregeld. Is het perfect? Nee. zeker niet.

      de rode draad is steeds: er is verandering. Soms tot op het randje van de F1 dood, maar er is verandering.

      En die verandering werd gepushed doordat teams weg vallen, er enorme verschillen kwamen tussen de teams.

      Nu is alles eenheidsworst. Er is amper keuze. motoren zijn gelimiteerd, strategieen zijn gelimiteerd, ontwikkeling is gelimiteerd. Is dat allemaal slecht? Absoluut niet. Maar ze zijn enorm doorgeslagen.

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 15:54
    • shakedown

      Posts: 1.751

      (te vroeg op send gedrukt)

      En elke keer dat er doorgeslagen wordt, is de F1 op de rand van de dood. Echter dit is de eerste keer dat dat gebeurd zonder dat er geld nood is. er komen teams bij, de aandacht is enorm. de winsten zijn enorm.

      De eerdere keren ging de F1 ten onder omdat het de kern van de F1 wilde bewaren. snelheid, rauwheid en puur race gedrag. alles in het extreme. En dat was toen de ondergang.

      Nu is alles eenheidsworst. Er is geen ruimte voor pure ideeën en extremen. En dat maakt dat de huidige F1 is geen F1 meer. En dat gaat de ondergang van de F1 zijn. En ik weet niet of na het huidige succes nog ruimte gaat komen om enorme ommezwaaien te maken. Daarvoor is er nu teveel geld mee gemoeid.

      Het gaat me dan ook niet om Verstappen, Russell, Norris of wie dan ook. Maar het gaat mij om het F1 DNA. Dat is langzaamaan vertrapt. Niet voor de eerste keer. dat is al vaker gebeurd. Toe was het steeds een geld kwestie. Nu is het een DNA kwestie

      Nu zie ik het niet gebeuren dat het weer recht getrokken gaat worden daartoe is de huidige staat van de F1 niet maar tot toe in staat.

      • + 2
      • 19 maa 2026 - 16:03
    • Larry Perkins

      Posts: 63.619

      Was je halverwege weer ff aan het studeren @shakedown?

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 16:10
    • The Wolf

      Posts: 379

      @shakedown
      Al die hedendaagse beperkingen zijn slechts lapmiddeltjes voor onderliggende problemen die ze zelf veroorzaakt hebben.
      Het is om de kosten binnen de perken te houden omdat ze langs de andere kant afgelopen decennia alles uit de klauwen hebben laten lopen.
      Ga maar na, de sport die voorheen bestond uit échte raceteams is vandaag een fabrikanten-gedreven industrie geworden. De privateers van vroeger konden het niet meer ophoesten en werden vervangen/opgekocht. Toen ging het los. Voor fabrikanten is het racen geen business, maar showcase marketing. Gevolg: budgetten van honderden miljoenen, teams van 2000+ mensen, giga fabrieken...
      Zolang die fabrikanten aan boord blijven? Geen probleem. Maar projecteer een financial crisis zoals in 2008 eens op de F1 van vandaag? En meerdere fabrikanten zwaaien af.... de instapdrempel is veel hoger dan in 2008, toen lukte het een HRT en Marussia (of hoe die pauper teams ook heette) nog nét om aan boord te springen. Met de complexe en over-the-top dure F1 van vandaag is een écht F1 team niet levensvatbaar

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 16:15
  • misstappen

    Posts: 3.498

    zou dan maar Racing Bulls overnemen, die komen op de markt las ik..
    win win.. (popie jopie language)
    Build Your Bull.

    • + 2
    • 19 maa 2026 - 15:43
  • Larry Perkins

    Posts: 63.619

    Loddel en achtelklap en zolgt alleen maal vool flauwe gleppen en glollen van Ouw-sagalijn...

    • + 2
    • 19 maa 2026 - 15:44
    • Joeppp

      Posts: 8.425

      Je had het nog zo beloofd!

      • + 2
      • 19 maa 2026 - 15:59
    • Larry Perkins

      Posts: 63.619

      Klopt, maar het floepte eruit, dit was dan de laatste keer, waarschijnlijk, wellicht, misschien...

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 16:03
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.782

      Of ik 'n glappenmakel ben..

      • + 1
      • 19 maa 2026 - 16:09
    • Regenrace

      Posts: 2.455

      Jij hebt makkelijk platen. Tenzij je jazzplaten hebt.

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 16:42
  • meister

    Posts: 4.255

    Zolang ze zich aan de regels houden waarom niet.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 15:51
  • Joeppp

    Posts: 8.425

    BYD maakt allang hybrides vooral voor de Europese markt.

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 16:00
  • Larry Perkins

    Posts: 63.619

    De vicepresident van BYD heet Stella Li, dus het is gewoon kroegpraat...

    Stella = bier
    Li = liters

    • + 1
    • 19 maa 2026 - 16:07
    • Kampsie

      Posts: 1.610

      Mijn fiets heet ook Stella!

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 16:27
    • Larry Perkins

      Posts: 63.619

      Ah, een bierfiets!

      Daar mag je alleen met een ontheffing de straat op hè...

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 16:36
    • Kampsie

      Posts: 1.610

      Zucht.l

      • + 0
      • 19 maa 2026 - 16:40
  • Nomar

    Posts: 849

    Team Temu F1 of Alibaba racing klinkt wel leuk (glapje)

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 16:57
  • gridiron

    Posts: 3.286

    Krijgen we dan meteen het volledig elektrische team, deze hebben namelijk al helemaal geen ervaring met verbrandingsmotoren.

    • + 0
    • 19 maa 2026 - 17:27

CN Grand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CNGrand Prix van China

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar