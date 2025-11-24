user icon
Formule 1 fopt fans met 'neppe' show tijdens GP Las Vegas

Formule 1 fopt fans met 'neppe' show tijdens GP Las Vegas
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 13:22
  • comments 12
  • Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Las Vegas was afgelopen weekend één groot spektakel. De organisatie had er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat er ook naast de baan veel gebeurde. Na de podiuminterviews werd er overgeschakeld naar een spectaculaire show met Mickey Mouse, maar nu lijkt het erop dat het TV-publiek hier voor de gek werd gehouden.

De race in de gokstad in de staat Nevada staat sinds 2023 op de Formule 1-kalender. De organisatie doet er alles aan om de show ook naar de baan te brengen, en dat zorgde dit jaar weer voor de nodige opvallende momenten. Zo was er voorafgaand aan de race een optreden op de grid, en waren er veel bekende mensen uitgenodigd.

Na afloop van de race werden podiumfinishers Max Verstappen, Lando Norris en George Russell opgepikt door acteur Terry Crews, die de drie coureurs in een roze LEGO Cadillac naar de locatie voor de podiuminterviews reed. Het leverde een aantal opvallende momenten op waarbij de coureurs zaten te giechelen op de achterbank van de LEGO-wagen. 

Opvallende show

Nadat Verstappen, Norris en Russell hun interviews hadden afgegeven, meldde oud-coureur en interviewer David Coulthard dat er werd overgeschakeld naar Mickey Mouse. Iemand verkleed als de bekende tekenfilm-muis verscheen in beeld, en hij begeleidde een show van de fonteinen bij het bekende Bellagio-hotel. In de lucht waren er drones te zien, die een F1-wagen vormden. De show was bedoeld als opvulling, zodat de coureurs terug konden keren naar de grid voor de podiumceremonie.

Fans doen ontdekking?

Uit beelden die nu rondgaan op sociale media blijkt dat de show niet live was. Te zien is hoe op de televisie de drones in de lucht hangen, en de fonteinen spuiten. Als de filmer naar buiten loopt, blijkt dat hij of zij zich naast het Bellagio en het circuit bevindt. Te zien is hoe de fonteinen op dat moment uitstaan, wat dus suggereert dat de show niet live was. Fans reageren wisselend op sociale media. Sommigen vinden het niet erg, omdat het als opvulling werd gebruikt, terwijl anderen stellen dat dit niet bij de sport past.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.859

Je hebt me door Golf, ik ben in het echt niet zo.

Maar ik heb niet gelogen, ik heb die race 4 uur later gezien en rechts bovenin op het tv scherm stond er 'live'

  • 2
  • 24 nov 2025 - 13:36
Reacties (12)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.859

    Alles is fake daar.
    Het schijnt dat de race ook niet live te zien was, maar vier uur later.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 13:24
    • Golf-GTI

      Posts: 1.611

      Net als jij ouwe

      • + 1
      • 24 nov 2025 - 13:27
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.859

      Je hebt me door Golf, ik ben in het echt niet zo.

      Maar ik heb niet gelogen, ik heb die race 4 uur later gezien en rechts bovenin op het tv scherm stond er 'live'

      • + 2
      • 24 nov 2025 - 13:36
  • dutchiceman

    Posts: 5.492

    Welkom in de nieuwe neppe wereld van de F1.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 13:31
  • John6

    Posts: 11.305

    Je moet alleen naar de race kijken, en de rest vergeten dat gaat ook helemaal nergens over.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 13:33
  • Rogier hier

    Posts: 6.742

    Wow! Stop de perzen. Breaking news!!!! We zijn gefopt! Mickey Mouse bestaat kennelijk helemaal niet! En niet alles wat je op TV ziet is echt!? Serieus?

    Dus betekent dit dat Max ook maar een illusie is? En Norris en Piastri bedacht door AI? Is de hele formule 1 een niet bestaand iets?

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 13:33
    • Larry Perkins

      Posts: 61.639

      Klopt @Rogier hier, de laatste echte GP werd op 12 december 2021 gereden. Omdat het nooit meer zo spannend zou worden en de beste coureur ooit toen terecht wereldkampioen werd, hebben ze besloten om daarna uitsluitend nog AI-GP's te verzinnen...

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 14:16
    • Larry Perkins

      Posts: 61.639

      Hier nog wat herinneringen aan die dag...

      That Night in Abu Dhabi - Formula 1 Short film
      (14,26 minuten)
      https://youtu.be/Z3zUcAwOs1A

      Amazing Haas Garage Reaction Abu Dhabi Last Lap Battle Max-Lewis F1
      (1,14 minuten)
      https://youtu.be/v9X-XPJipFs

      Christian Horner's reaction to the new world champion Max Verstappen HD
      (2,23 minuten)
      https://youtu.be/UETFGbhdy40

      Behind The Charge as Max Verstappen WINS 2021 F1 Championship
      (28,06 minuten)
      https://youtu.be/0Ml_lqhkysM

      Max Verstappen Crying After Watching The Abu Dhabi GP (English Subtitles)
      (2,41 minuten)
      https://youtu.be/OvW8-a3cQv0

      Max Verstappen Whatever it Takes 2020 1080p
      (1 uur en 40 minuten)
      https://youtu.be/eaTpY420R_0

      Epic Fan Reactions to Max Verstappens first World Championship in Abu Dhabi
      (25,37 minuten)
      https://youtu.be/V6Cfal0-rds

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 14:18
  • shakedown

    Posts: 1.509

    OOOWWWWWHNNEEEEEE!!!

    Las Vegas is nep.. Wat een schok. Alles voor de show.

    Ik zou bijna willen voorstellen dat er twee F1 kampioenschappen gereden gaan worden. F1 OldSchool, en F1 NewSchool. F1 OldSchool, met alleen echte circuits, en NewSchool met al dit soort show weekeindjes.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 13:38
  • Freek-Willem

    Posts: 6.466

    Iedere f1 fan heeft daar niks van gemerkt. Alleen Amerikanen en DTS fans hebben naar Disney Channel gekeken (ga ik vanuit)

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 13:45
  • nr 76

    Posts: 7.196

    Viva Las Fake-as

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 13:45
  • snailer

    Posts: 30.759

    Wat ik vooral niet begrijp is de podiumceremonie.

    Betalen fans een shitload aan geld om op de grand stands bij start en finish te zitten en dan doen ze ergens het podium 69 km verderop bij 1 of andere fontijn.

    Dat ze dav een celeb er naast zetten is weer een ander verhaal. "ik heb zo veel bewondering voor wat jullie doen.... braaaaakkkkkkkkkkkkk
    Gewoon een insider interview laten doen.

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 13:59

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

