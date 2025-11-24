De Grand Prix van Las Vegas was afgelopen weekend één groot spektakel. De organisatie had er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat er ook naast de baan veel gebeurde. Na de podiuminterviews werd er overgeschakeld naar een spectaculaire show met Mickey Mouse, maar nu lijkt het erop dat het TV-publiek hier voor de gek werd gehouden.

De race in de gokstad in de staat Nevada staat sinds 2023 op de Formule 1-kalender. De organisatie doet er alles aan om de show ook naar de baan te brengen, en dat zorgde dit jaar weer voor de nodige opvallende momenten. Zo was er voorafgaand aan de race een optreden op de grid, en waren er veel bekende mensen uitgenodigd.

Na afloop van de race werden podiumfinishers Max Verstappen, Lando Norris en George Russell opgepikt door acteur Terry Crews, die de drie coureurs in een roze LEGO Cadillac naar de locatie voor de podiuminterviews reed. Het leverde een aantal opvallende momenten op waarbij de coureurs zaten te giechelen op de achterbank van de LEGO-wagen.

Opvallende show

Nadat Verstappen, Norris en Russell hun interviews hadden afgegeven, meldde oud-coureur en interviewer David Coulthard dat er werd overgeschakeld naar Mickey Mouse. Iemand verkleed als de bekende tekenfilm-muis verscheen in beeld, en hij begeleidde een show van de fonteinen bij het bekende Bellagio-hotel. In de lucht waren er drones te zien, die een F1-wagen vormden. De show was bedoeld als opvulling, zodat de coureurs terug konden keren naar de grid voor de podiumceremonie.

Fans doen ontdekking?

Uit beelden die nu rondgaan op sociale media blijkt dat de show niet live was. Te zien is hoe op de televisie de drones in de lucht hangen, en de fonteinen spuiten. Als de filmer naar buiten loopt, blijkt dat hij of zij zich naast het Bellagio en het circuit bevindt. Te zien is hoe de fonteinen op dat moment uitstaan, wat dus suggereert dat de show niet live was. Fans reageren wisselend op sociale media. Sommigen vinden het niet erg, omdat het als opvulling werd gebruikt, terwijl anderen stellen dat dit niet bij de sport past.