Red Bull-coureur Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Waar Verstappen een perfect weekend kende, had zijn teamgenoot Yuki Tsunoda het veel zwaarder. De Japanner wist na afloop even niet waar hij het moest zoeken.

Tsunoda was ook in Las Vegas niet in staat om zijn teamgenoot van rugdekking te voorzien. Red Bull had er in Sin City voor gekozen om beide coureurs te voorzien van een andere vloer, en in de vrije trainingen zag Tsunoda er zeker niet slecht uit. In de kwalificatie kon Tsunoda niet presteren, en Red Bull besloot dan ook in te grijpen. Ze wisselden zijn motor, en hij moest daardoor vanuit de pitlane starten.

Tsunoda deed er alles aan om zich naar voren te vechten. De Japanse coureur kwam echter niet in de buurt van de punten, en kwam als veertiende over de streep. Door de diskwalificaties van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri schoof hij op naar de twaalfde plaats.

Wat was er aan de hand?

Tsunoda baalde als een stekker, en legde aan Motorsport.com uit dat hij het gevoel had dat er niets zijn kant op viel: "Het probleem was dat de Virtual Safety Car werd geactiveerd nadat ik in de pits was geweest. Dat was dus niet ideaal. We wilden uit de vuile lucht komen, maar door die neutralisatie kwamen meerdere auto's voor mij de baan weer op. Daardoor waren punten niet mogelijk."

Het lijkt wel alsof Tsunoda dit seizoen wordt achtervolgd door pech: "Het voelt alsof alles dit seizoen gewoon tegenzit, ik heb zoveel pech. Ik houd helemaal niet van woorden als 'geluk' en 'pech', maar dit weekend leek er echt sprake te zijn van pure pech. Het voelt als een weggegooid weekend."

Wat was er mogelijk?

Zonder echt met bewijs te komen, stelt Tsunoda dat hij zonder de Virtual Safety Car punten had kunnen pakken: "Ik heb daar zoveel tijd verloren. Maar goed, we hebben in ieder geval de motor vervangen, dat is tenminste nog iets om naar uit te kijken voor de komende races."

Als hij wordt gevraagd of dit een voordeel kan zijn in de komende races, reageert Tsunoda schouderophalend: "Ik hoop het. Ik denk dat hij beter presteert dan we eerder zagen. We moeten goed kwalificeren, maar dat lijkt wel de goede kant op te gaan."