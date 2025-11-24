user icon
icon

Tsunoda in zak en as na nieuwe wanprestatie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Tsunoda in zak en as na nieuwe wanprestatie
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 18:09
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Red Bull-coureur Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Waar Verstappen een perfect weekend kende, had zijn teamgenoot Yuki Tsunoda het veel zwaarder. De Japanner wist na afloop even niet waar hij het moest zoeken.

Tsunoda was ook in Las Vegas niet in staat om zijn teamgenoot van rugdekking te voorzien. Red Bull had er in Sin City voor gekozen om beide coureurs te voorzien van een andere vloer, en in de vrije trainingen zag Tsunoda er zeker niet slecht uit. In de kwalificatie kon Tsunoda niet presteren, en Red Bull besloot dan ook in te grijpen. Ze wisselden zijn motor, en hij moest daardoor vanuit de pitlane starten.

Meer over Yuki Tsunoda Red Bull vindt sweet spot: Zo kon Verstappen tóch naar het podium in Brazilië

Red Bull vindt sweet spot: Zo kon Verstappen tóch naar het podium in Brazilië

12 nov
 Red Bull prijst Verstappen en verontschuldigt zich bij Tsunoda na kwalificatie

Red Bull prijst Verstappen en verontschuldigt zich bij Tsunoda na kwalificatie

22 nov

Tsunoda deed er alles aan om zich naar voren te vechten. De Japanse coureur kwam echter niet in de buurt van de punten, en kwam als veertiende over de streep. Door de diskwalificaties van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri schoof hij op naar de twaalfde plaats.

Wat was er aan de hand?

Tsunoda baalde als een stekker, en legde aan Motorsport.com uit dat hij het gevoel had dat er niets zijn kant op viel: "Het probleem was dat de Virtual Safety Car werd geactiveerd nadat ik in de pits was geweest. Dat was dus niet ideaal. We wilden uit de vuile lucht komen, maar door die neutralisatie kwamen meerdere auto's voor mij de baan weer op. Daardoor waren punten niet mogelijk."

Het lijkt wel alsof Tsunoda dit seizoen wordt achtervolgd door pech: "Het voelt alsof alles dit seizoen gewoon tegenzit, ik heb zoveel pech. Ik houd helemaal niet van woorden als 'geluk' en 'pech', maar dit weekend leek er echt sprake te zijn van pure pech. Het voelt als een weggegooid weekend."

Wat was er mogelijk?

Zonder echt met bewijs te komen, stelt Tsunoda dat hij zonder de Virtual Safety Car punten had kunnen pakken: "Ik heb daar zoveel tijd verloren. Maar goed, we hebben in ieder geval de motor vervangen, dat is tenminste nog iets om naar uit te kijken voor de komende races."

Als hij wordt gevraagd of dit een voordeel kan zijn in de komende races, reageert Tsunoda schouderophalend: "Ik hoop het. Ik denk dat hij beter presteert dan we eerder zagen. We moeten goed kwalificeren, maar dat lijkt wel de goede kant op te gaan."

OfficialPradero

Posts: 1.472

Ach ja, Max kent dat wel... volledig verkloot in de Quali in Brasil, om vervolgens in de race in de pit te moeten starten, mensen in te halen om vervolgens een lekke band te krijgen. WAT EEN PECH WAT EEN PECH....!!!!!

het verschil is... dat hij ondanks deze "PECH"


wel naar voren rijd ;-)

  • 2
  • 24 nov 2025 - 18:43
F1 Nieuws Yuki Tsunoda Red Bull Racing GP Las Vegas 2025

Reacties (8)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.052

    Altijd wat met Tsunoda san, altijd wat......

    • + 1
    • 24 nov 2025 - 18:10
  • hupholland

    Posts: 9.416

    je kon toch wel een beetje zien aankomen dat er een SC of VSC aan ging komen met die rommel op de baan? merkwaardige call

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 18:26
  • OfficialPradero

    Posts: 1.472

    Ach ja, Max kent dat wel... volledig verkloot in de Quali in Brasil, om vervolgens in de race in de pit te moeten starten, mensen in te halen om vervolgens een lekke band te krijgen. WAT EEN PECH WAT EEN PECH....!!!!!

    het verschil is... dat hij ondanks deze "PECH"


    wel naar voren rijd ;-)

    • + 2
    • 24 nov 2025 - 18:43
  • Larry Perkins

    Posts: 61.651

    "Tsunoda in zak en as."

    Zit Yuki bij Lewis in de zak?

    • + 0
    • 24 nov 2025 - 18:48
    • Joeppp

      Posts: 8.107

      Nee staat er toch; In Zak.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 18:56
    • Snork

      Posts: 22.100

      Gadver, dat moet toch flink stinken…

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 19:28
  • Taures

    Posts: 1.526

    Wat kan je verwachten van een test coureur, missie voltooid hij heeft zijn deel gedaan voor Max.

    • + 1
    • 24 nov 2025 - 19:18
    • Erwinnaar

      Posts: 5.239

      Onzin, hij had van voren moeten rijden en regelmatig een McLaren coureur voor moeten zijn, dan had hij zijn teamgenoot sowieso geholpen.

      366 punten voor Max, 25 punten voor de 2e RedBull in totaal....
      Dus Max heeft in 1 race evenveel punten gehaald als de 2e RedBull in 22 races en 5 sprints.
      Dat is toch ongelooflijk te noemen en zeer zeer ergerlijk ook. Aanfluiting en kostbaar ook nog eens.

      • + 0
      • 24 nov 2025 - 19:54

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

    Sprint / Sprint startgrid

    15:00 - 16:00

    Race / Startgrid

    17:00 - 19:00

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

    Kwalificatie

    19:00 - 20:00

    Snelste ronde

    17:00 - 19:00

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    14:30 - 15:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    17:00 - 19:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    18:30 - 19:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    19:00 - 20:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    17:00 - 19:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
429
3
Red Bull Racing
391
4
Ferrari
378
5
Williams
121
6
Racing Bulls
90
7
Haas F1
73
8
Aston Martin
72
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

JP Yuki Tsunoda 22
  • Land Japan
  • Geb. datum 11 mei 2000 (25)
  • Geb. plaats Kanagawa, Japan, Japan
  • Gewicht 54 kg
  • Lengte 1,59 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar