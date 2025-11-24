Fernando Alonso is erg ontevreden over het asfalt van het circuit in Las Vegas. Volgens de tweevoudig wereldkampioen is het asfalt Formule 1-onwaardig. De coureur startte de Grand Prix van Las Vegas als zevende, maar eindigde als elfde.

Alonso staat momenteel dertiende in het wereldkampioenschap met veertig punten. Hij kan nog wat plekken pakken, aangezien de gehele grid dicht bij elkaar staat. Alonso had een moeizame start van het seizoen, want hij behaalde zijn eerste punt pas na negen rondes.

Slecht asfalt in Las Vegas

"Het circuit is leuk, want de snelheden liggen hoog. Het asfalt is echter niet van Formule 1-niveau", mopperde Alonso tegenover Motorsport.com. "Het is te glad, we krijgen de banden niet op temperatuur en er is geen grip. Het is extreem hobbelig, tegen de grens van wat nog veilig is om op te racen. Dus met het oog op de toekomst moeten we met de FIA praten of dit acceptabel is voor de komende jaren."

Alonso vertelt dat hij tevreden is met de lay-out van het circuit, maar het asfalt en de plek op de kalender zijn minder fijn voor Alonso: "Als ik eerlijk ben, is het moeilijk voor ons. Nu gaan we direct naar Qatar. Dat is een vlucht van zeventien uur en dertien uur tijdsverschil. Ik denk niet dat een andere sport ter wereld dat zou accepteren. Dus ja… Het circuit is oké, maar het asfalt en het moment op de kalender zijn voor mij twijfelachtig."

Volgend seizoen staat de Grand Prix van Las Vegas ook op de kalender. Ook dan moeten de coureurs gelijk vanuit Las Vegas naar Qatar. Alonso wil maar al te graag dat de Grand Prix verplaatst wordt: "Ik heb gehoord dat we hier nu racen omdat dit het rustigste weekend van het jaar is voor Las Vegas, maar zo kunnen we niet werken. Anders gaan we Monaco ook in februari doen, omdat het daar dan rustig is. Er zijn bepaalde dingen waarbij we eerst aan de sport moeten denken."

Alonso volgend jaar weer op de grid

Fernando Alonso staat ook volgend jaar op de grid. De Spanjaard gaat voor het eerst in zijn carrière in een auto van Adrian Newey rijden. De topontwerper staat bekend om zijn kampioenschapswinnende auto's.