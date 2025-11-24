user icon
Alonso vindt circuit van Las Vegas F1-onwaardig

Alonso vindt circuit van Las Vegas F1-onwaardig
  • Gepubliceerd op 24 nov 2025 10:09
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

Fernando Alonso is erg ontevreden over het asfalt van het circuit in Las Vegas. Volgens de tweevoudig wereldkampioen is het asfalt Formule 1-onwaardig. De coureur startte de Grand Prix van Las Vegas als zevende, maar eindigde als elfde. 

Alonso staat momenteel dertiende in het wereldkampioenschap met veertig punten. Hij kan nog wat plekken pakken, aangezien de gehele grid dicht bij elkaar staat. Alonso had een moeizame start van het seizoen, want hij behaalde zijn eerste punt pas na negen rondes. 

Slecht asfalt in Las Vegas

"Het circuit is leuk, want de snelheden liggen hoog. Het asfalt is echter niet van Formule 1-niveau", mopperde Alonso tegenover Motorsport.com. "Het is te glad, we krijgen de banden niet op temperatuur en er is geen grip. Het is extreem hobbelig, tegen de grens van wat nog veilig is om op te racen. Dus met het oog op de toekomst moeten we met de FIA praten of dit acceptabel is voor de komende jaren."

Alonso vertelt dat hij tevreden is met de lay-out van het circuit, maar het asfalt en de plek op de kalender zijn minder fijn voor Alonso: "Als ik eerlijk ben, is het moeilijk voor ons. Nu gaan we direct naar Qatar. Dat is een vlucht van zeventien uur en dertien uur tijdsverschil. Ik denk niet dat een andere sport ter wereld dat zou accepteren. Dus ja… Het circuit is oké, maar het asfalt en het moment op de kalender zijn voor mij twijfelachtig."

Volgend seizoen staat de Grand Prix van Las Vegas ook op de kalender. Ook dan moeten de coureurs gelijk vanuit Las Vegas naar Qatar. Alonso wil maar al te graag dat de Grand Prix verplaatst wordt: "Ik heb gehoord dat we hier nu racen omdat dit het rustigste weekend van het jaar is voor Las Vegas, maar zo kunnen we niet werken. Anders gaan we Monaco ook in februari doen, omdat het daar dan rustig is. Er zijn bepaalde dingen waarbij we eerst aan de sport moeten denken."

Alonso volgend jaar weer op de grid

Fernando Alonso staat ook volgend jaar op de grid. De Spanjaard gaat voor het eerst in zijn carrière in een auto van Adrian Newey rijden. De topontwerper staat bekend om zijn kampioenschapswinnende auto's.

Hij heeft hier gewoon een goed punt.
Ook al heeft dit Elvis paradijs nog heel veel andere evenementen waarschijnlijk?.
Het reizen alleen is al niet zo goed voor iedereen zijn ritme van dag en nacht.

    Hij heeft hier gewoon een goed punt.
    Ook al heeft dit Elvis paradijs nog heel veel andere evenementen waarschijnlijk?.
    Het reizen alleen is al niet zo goed voor iedereen zijn ritme van dag en nacht.

      Hij heeft zeker 'n punt, maar daar staat tegenover dat hij niet zo moet zeuren als je zo'n salaris verdient.

      Hij en Lewis hebben de schaapjes op het droge, dus wordt het voor hun ook tijd om te gaan en dingen doen die ze echt leuk vinden.

      Das zeker waar, tijd voor vers bloed waar ik altijd een voorstander van ben.

    Terecht,waardeloze baan. Per definitie verschrikkelijk als Amerikanen zonder enige gêne hun wansmaak mogen etaleren. Roze lego Cadillac, Mickey Mouse,daar lopen ze vooral warm voor. Het is pathetic

    Wat heeft dit met het artikel te maken? "Alonso staat momenteel dertiende in het wereldkampioenschap met veertig punten. Hij kan nog wat plekken pakken, aangezien de gehele grid dicht bij elkaar staat. Alonso had een moeizame start van het seizoen, want hij behaalde zijn eerste punt pas na negen rondes. "

    Het moment om te racen, zowel het jaargetijde als het tijdstip, in Las Vegas is niet goed gekozen. Alonso heeft hier in gelijk, wat betreft de veiligheid.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

