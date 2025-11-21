Lewis Hamilton heeft het nog steeds zwaar bij Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft al 105 keer gewonnen, maar heeft bij Ferrari nog niet het podium gehaald. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn inzichten gedeeld over de moeizame periode die Hamilton doormaakt bij de Scuderia.

Hamilton begon positief aan zijn carrière bij Ferrari, want hij won de sprintrace in China, de tweede ronde op de kalender. Helaas voor Hamilton hield het hierop, want hij heeft sindsdien alleen nog maar de vierde plek behaald als hoogste positie. Mocht Hamilton dit seizoen het podium niet behalen, is dit het allereerste seizoen uit zijn lange carrière waarin hij geen podiumplek behaalde.

Heeft Hamilton kans op een podium?

Hamilton maakt nog wel degelijk kans op een podium dit seizoen, want hij heeft dit al eerder gedaan op deze circuits. In Las Vegas werd hij vorig jaar tweede, in Qatar heeft hij al een keer gewonnen en in Abu Dhabi stond hij maar liefst tien keer op het podium, waarvan hij vijf keer won.

Toto Wolff vertelt in Las Vegas aan Sky Sports over het debuutseizoen van zijn oude werknemer: "Ik denk dat je je dat pas realiseert als je in vergelijkbare structuren hebt gewerkt, zoals bij Britse teams. Bij McLaren en vervolgens Mercedes heerst er een soort normaliteit, omdat je Brits bent en in deze omgeving werkt. Als je dan bij een Italiaans team komt, met zoveel passie en emotie, voel je je een beetje als een vis op het droge, maar als hij een auto heeft die hij leuk vindt, kan hij snel rijden."

Hamilton tot nu toe niet sterk

Ondanks ervaring is de zevenvoudig wereldkampioen tot nu toe niet zo sterk in Las Vegas. De Brit heeft de elfde positie behaald tijdens de eerste training en de tiende positie tijdens de tweede training. Lewis Hamilton is onderweg om zijn slechtste seizoen ooit mee te maken qua punten. De laatste keer dat de Brit teleurstellend presteerde, was in 2013. Hij behaalde 189 punten in negentien races; dit was zijn debuutseizoen voor Mercedes.