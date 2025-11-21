user icon
icon

Wolff over teleurstellende Hamilton: "Als een vis op het droge"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff over teleurstellende Hamilton: "Als een vis op het droge"
  • Gepubliceerd op 21 nov 2025 14:47
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton heeft het nog steeds zwaar bij Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft al 105 keer gewonnen, maar heeft bij Ferrari nog niet het podium gehaald. Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft zijn inzichten gedeeld over de moeizame periode die Hamilton doormaakt bij de Scuderia.

Meer over Lewis Hamilton 'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

'Ferrari heeft besluit genomen over toekomst van Hamilton'

12 nov
 Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

Hamilton in de problemen: Ferrari-coureur moet zich melden bij de stewards

7 nov

Hamilton begon positief aan zijn carrière bij Ferrari, want hij won de sprintrace in China, de tweede ronde op de kalender. Helaas voor Hamilton hield het hierop, want hij heeft sindsdien alleen nog maar de vierde plek behaald als hoogste positie. Mocht Hamilton dit seizoen het podium niet behalen, is dit het allereerste seizoen uit zijn lange carrière waarin hij geen podiumplek behaalde.

Heeft Hamilton kans op een podium? 

Hamilton maakt nog wel degelijk kans op een podium dit seizoen, want hij heeft dit al eerder gedaan op deze circuits. In Las Vegas werd hij vorig jaar tweede, in Qatar heeft hij al een keer gewonnen en in Abu Dhabi stond hij maar liefst tien keer op het podium, waarvan hij vijf keer won. 

Toto Wolff vertelt in Las Vegas aan Sky Sports over het debuutseizoen van zijn oude werknemer: "Ik denk dat je je dat pas realiseert als je in vergelijkbare structuren hebt gewerkt, zoals bij Britse teams. Bij McLaren en vervolgens Mercedes heerst er een soort normaliteit, omdat je Brits bent en in deze omgeving werkt. Als je dan bij een Italiaans team komt, met zoveel passie en emotie, voel je je een beetje als een vis op het droge, maar als hij een auto heeft die hij leuk vindt, kan hij snel rijden."

Hamilton tot nu toe niet sterk

Ondanks ervaring is de zevenvoudig wereldkampioen tot nu toe niet zo sterk in Las Vegas. De Brit heeft de elfde positie behaald tijdens de eerste training en de tiende positie tijdens de tweede training. Lewis Hamilton is onderweg om zijn slechtste seizoen ooit mee te maken qua punten. De laatste keer dat de Brit teleurstellend presteerde, was in 2013. Hij behaalde 189 punten in negentien races; dit was zijn debuutseizoen voor Mercedes.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Toto Wolff Ferrari Mercedes GP Las Vegas 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • F1jos

    Posts: 4.820

    Een geit kan bij de Ferrari cultuur niet aanpassen. Alles gaat gepaard met intense emotie, enorme media-aandacht en een enorme druk van de tifosi . Dit kan chaotisch en overweldigend aanvoelen.
    Als een vis op het droge.

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 15:08
  • Larry Perkins

    Posts: 61.585

    Tussen de regels door vertelt Toffe Toto dat hij nog steeds blij en dankbaar is dat hij op een chique manier van de raketmotorkampioen van vroeger afscheid heeft kunnen nemen...

    • + 0
    • 21 nov 2025 - 16:29

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.525
  • Podiums 132
  • Grand Prix 229
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar