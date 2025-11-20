user icon
Russell daagt Verstappen uit: "Red Bull zal hier de sterkste zijn"

Russell daagt Verstappen uit: "Red Bull zal hier de sterkste zijn"
  Gepubliceerd op 20 nov 2025 16:33
  Door: Jeroen Immink

De Formule 1 strandt komend weekend in Las Vegas. In ‘Sin City’ zal Lando Norris proberen om verder uit te lopen in het WK, wil Max Verstappen dichter bij Oscar Piastri komen in het WK en hoop George Russell een herhaling van 2024 te doen. Laatstgenoemde oogde optimistisch over zijn verwachtingen. 

Vorig seizoen was Russell ongrijpbaar in Las Vegas. De Mercedes-coureur won met toenmalig teamgenoot Lewis Hamilton in zijn kielzog als tweede en gaf Red Bull Racing, McLaren en Ferrari het nakijken. Door de koude temperaturen in Las Vegas, was de Mercedes - die dat jaar nergens te bekennen was - ineens ongrijpbaar. 

Russell sluit McLaren uit

Russell ziet dan ook kansen aankomend weekend in Nevada. Sterker nog, de Brit sloot zelfs McLaren uit, dat het hele jaar beduidend de sterkste auto heeft. “Nee, ik denk het niet”, zo antwoordde de Brit op de vraag of het team uit Woking kans maakt. “Wanneer ik Mercedes even wegdenk en puur kijk naar de kansen, zie ik dit als een baan waar McLaren het waarschijnlijk moeilijker krijgt dan gebruikelijk."

"Canada en Baku waren de uitzondering: dat waren de twee races waarin ze geen podium haalden, en dat zegt eigenlijk genoeg. Wat dat betreft heeft Las Vegas veel weg van Baku. Maar goed, in deze sport weet je het nooit. In Q3 liggen de marges tegenwoordig zó dicht bij elkaar dat één superronde je hele weekend op z’n kop kan zetten.” 

Verstappen de favoriet in Las Vegas?

Russell bombardeerde daarbij Verstappen als favoriet in Las Vegas. Volgens de Engelsman - die een uitstekend jaar kent bij Mercedes - zal de Red Bull goed lopen in de straten van de Amerikaanse stad. “McLaren zal heus competitief zijn, maar ik zie Red Bull toch als de ploeg met de grootste kans.” 

Russell gaat daarin mee met de uitlatingen van zijn teambaas, Toto Wolff. De Oostenrijker stelde dat het weekend in Las Vegas voor Mercedes niet zo makkelijk zal verlopen als in 2024. “We moeten nuchter blijven: wat vorig jaar werkte, garandeert totaal niet dat het dit jaar opnieuw lukt. Neem Singapore als voorbeeld: dit jaar wonnen we er, terwijl het vorig seizoen juist een drama voor ons was.” 

Daarbij legde Russell uit waarom Verstappen en Red Bull de meeste kans maken in Las Vegas. “Red Bull lijkt flinke vooruitgang te hebben geboekt in hun low-downforce setup; hun zeges in Monza en Baku laten dat wel zien. Daarom verwacht ik dat ze hier opnieuw sterk voor de dag komen.”

 

 

