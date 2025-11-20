user icon
Wolff sluit Verstappen uit: "Dat is een gepasseerd station"

Wolff sluit Verstappen uit: "Dat is een gepasseerd station"
  Gepubliceerd op 20 nov 2025 12:46
  • comments 2
  Door: Jeroen Immink

Volgens Toto Wolff hoeft Max Verstappen zich geen illusies meer te maken over de wereldtitel van 2025. De Mercedes-teambaas vindt de achterstand van de Nederlander op Lando Norris inmiddels “te fors om nog recht te trekken”, al benadrukt hij tegelijk dat Norris het seizoen nog lang niet in zijn zak heeft.

Met drie Grands Prix voor de boeg lijkt de climax in zicht. Norris arriveert in Las Vegas met 24 punten marge op teamgenoot Oscar Piastri en zelfs 49 punten op titelverdediger Verstappen. De McLaren-coureur verkeert bovendien in bloedvorm: in Mexico finishte hij ruim een halve minuut voor de rest, en in Brazilië hield hij Andrea Kimi Antonelli op tien seconden.

Wolff geeft tekst en uitleg

Voor Wolff is het dan ook duidelijk waar Verstappen staat. “Als je ziet hoeveel punten Max moet goedmaken… dat is een gepasseerd station,” stelt de Oostenrijker bij Motorsport.com. Hij is onder de indruk van de manier waarop McLaren de interne titelstrijd beheerst. “Ze houden het daar echt strak. De jongens mogen racen, maar het blijft fair. Ik zie geen scenario waarin die twee elkaar uit de race kegelen. Lando heeft bovendien een buffer waar je niet zomaar doorheen prikt.”

Wolff waarschuwt McLaren

Toch wil Wolff nog niets in steen beitelen. De Oostenrijker ziet dat Norris uitstekend presteert, maar waarschuwt dat één fout het hele kampioenschap op zijn kop kan zetten. “Ze kunnen zich geen enkele uitvalbeurt veroorloven,” zegt Wolff. “Dan ligt het volledig open. Vanuit het perspectief van de fans zou het fantastisch zijn als we met gelijke wapens de laatste race ingaan. Maar eerlijk is eerlijk: Lando heeft het de laatste weekenden geweldig gedaan, heel koel gebleven en gewoon maximaal gescoord.”

Volgens Wolff is dat ook precies waarom McLaren momenteel de te kloppen ploeg is. “Alles valt bij hen op zijn plaats. De auto, de rijders, de strategie… het klopt allemaal. Maar een kampioenschap is pas binnen als het mathematisch niet meer fout kan. Tot die tijd kan er nog van alles gebeuren.”

Reacties (2)

  • Glasvezelcoureur

    Posts: 546

    Goh, exact dit, las ik ruim een week geleden ook al ergens...

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 13:57
  • Ernie5335

    Posts: 5.688

    Heeft Max nu al zijn eigen station?

    • + 0
    • 20 nov 2025 - 16:14

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

show sidebar