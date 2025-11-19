user icon
Regen teistert Las Vegas: Waarschuwing voor overstromingen

Regen teistert Las Vegas: Waarschuwing voor overstromingen
  • Gepubliceerd op 19 nov 2025 12:46
  comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het raceweekend in Las Vegas staat op het punt van beginnen, maar vooralsnog is het een waterballet in de straten van de gokstad. Het heeft flink geregend, waardoor er flink wat wateroverlast is. De lokale autoriteiten hebben zelfs een waarschuwing voor nodige overstromingen uitgedeeld.

De Formule 1 reist dit jaar voor de derde keer af naar Las Vegas voor een race door het centrum van het gokparadijs. In de afgelopen jaren was het vooral zeer koud in de stad in de Mojave-woestijn, maar in de afgelopen dagen was er meer aan de hand. Het was namelijk niet alleen koud, maar ook nat.

Heftige regenbuien

Het heeft in de afgelopen dagen flink geregend, zo was ook duidelijk te zien op de webcams die in het centrum van de stad hangen. Op sociale media gingen er beelden rond van straten in Las Vegas die blank stonden, terwijl er door andere straten riviertjes water liepen. Op beelden is te zien hoe auto's in het dagelijkse verkeer tot de wielkasten in het water staan, terwijl het door blijft regenen. Aangezien de eerste training pas over ruim een dag op de planning staat, is het nog maar de vraag of dit voor problemen gaat zorgen.

Risico op overstroming

De lokale autoriteiten delen wel een felle waarschuwing uit aan de inwoners en bezoekers van Las Vegas. In de regio zijn overstromingswaarschuwingen afgegeven, en dat kan ook impact hebben op de opbouw van het circuit en de mediadag. Vooralsnog lijkt het er echter niet op dat er veel regen gaat vallen tijdens de sessies, alleen de eerste en de tweede vrije training kunnen onder regenachtige omstandigheden worden verreden. Het lijkt er vooralsnog op dat het droog blijft op raceday.

Wat zijn de gevolgen voor de Formule 1?

Het is ook niet ongewoon dat hevige regenbuien voor overstromingen zorgen in de omgeving van Las Vegas. Het water trekt normaal gesproken ook weer snel weg, wat een voordeel kan zijn voor de Formule 1. Zoals altijd houden de mensen van de FIA en de Formule 1 de situatie nauwlettend in de gaten de komende uren en dagen.

Larry Perkins

Posts: 61.558

Sainz: "Uit voorzorg alle putdeksels op de baan verwijderen, stroomt het water veel sneller weg..."

  • 1
  • 19 nov 2025 - 17:03
Reacties (3)

  Erwinnaar

    Posts: 5.218

    Alle artikelen die het weer voorspellen of enigszins te maken hebben met een eventuele regenrace gaan direct/meestal het tegenovergestelde geven. Dus wordt gewoon weer een droog weekeinde daar.

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 13:35
  marcelf1fan

    Posts: 448

    Het voordeel is dat de bodemplaat en de skids zo niet afschuren...

    • + 0
    • 19 nov 2025 - 14:18
  Larry Perkins

    Posts: 61.552

    Sainz: "Uit voorzorg alle putdeksels op de baan verwijderen, stroomt het water veel sneller weg..."

    • + 1
    • 19 nov 2025 - 17:03

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

