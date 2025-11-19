Het raceweekend in Las Vegas staat op het punt van beginnen, maar vooralsnog is het een waterballet in de straten van de gokstad. Het heeft flink geregend, waardoor er flink wat wateroverlast is. De lokale autoriteiten hebben zelfs een waarschuwing voor nodige overstromingen uitgedeeld.

De Formule 1 reist dit jaar voor de derde keer af naar Las Vegas voor een race door het centrum van het gokparadijs. In de afgelopen jaren was het vooral zeer koud in de stad in de Mojave-woestijn, maar in de afgelopen dagen was er meer aan de hand. Het was namelijk niet alleen koud, maar ook nat.

Heftige regenbuien

Het heeft in de afgelopen dagen flink geregend, zo was ook duidelijk te zien op de webcams die in het centrum van de stad hangen. Op sociale media gingen er beelden rond van straten in Las Vegas die blank stonden, terwijl er door andere straten riviertjes water liepen. Op beelden is te zien hoe auto's in het dagelijkse verkeer tot de wielkasten in het water staan, terwijl het door blijft regenen. Aangezien de eerste training pas over ruim een dag op de planning staat, is het nog maar de vraag of dit voor problemen gaat zorgen.

Risico op overstroming

De lokale autoriteiten delen wel een felle waarschuwing uit aan de inwoners en bezoekers van Las Vegas. In de regio zijn overstromingswaarschuwingen afgegeven, en dat kan ook impact hebben op de opbouw van het circuit en de mediadag. Vooralsnog lijkt het er echter niet op dat er veel regen gaat vallen tijdens de sessies, alleen de eerste en de tweede vrije training kunnen onder regenachtige omstandigheden worden verreden. Het lijkt er vooralsnog op dat het droog blijft op raceday.

Wat zijn de gevolgen voor de Formule 1?

Het is ook niet ongewoon dat hevige regenbuien voor overstromingen zorgen in de omgeving van Las Vegas. Het water trekt normaal gesproken ook weer snel weg, wat een voordeel kan zijn voor de Formule 1. Zoals altijd houden de mensen van de FIA en de Formule 1 de situatie nauwlettend in de gaten de komende uren en dagen.