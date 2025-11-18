Ook het team van Racing Bulls rijdt aankomend weekend in Las Vegas met een speciale livery. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull heeft hun witte wagens voorzien van een aantal kleurige details. Ze zijn niet het enige team dat gaat rijden met een speciale livery.

De Grand Prix van Las Vegas staat sinds 2024 op de Formule 1-kalender. De race in de straten van het gokparadijs in de staat Nevada is een echte aandachtstrekker, en het is voor de teams het moment om uit te pakken met een speciale kleurstelling. Eerder presenteerden ook Sauber en Williams speciale kleurstellingen, terwijl Alpine meerdere roze details aan de auto heeft toegevoegd.

Wat is er aangepast?

Het team van Racing Bulls rijdt in Las Vegas rond met hun gebruikelijke witte kleurstelling, maar wel met een aantal opvallende details. Op de auto zijn er meerdere kleurrijke delen aan de livery toegepast, volgens het team gaat het om een holografische look. Het gaat om een samenwerking met titelsponsor Cash App, en het is een verwijzing naar de nieuwe Holo Card.

De sidepods van de auto's zijn voorzien van een soort modern patroon met meerdere kleuren. Dit is ook te zien op de neus, de wing-end-plate en de velgen. Verder zijn de wagens van Liam Lawson en Isack Hadjar voorzien van een paar kleine details, en het is nog onduidelijk of er ook speciale teamkleding zal worden gebruikt.

Trots bij het team

Bij Racing Bulls zijn ze heel tevreden met hun nieuwe kleurstelling, CEO Peter Bayer sprak zich uit in een persbericht: "Elke livery is een soort statement en expressie geworden voor ons team en voor onze fans. Dit design voor Vegas is de perfecte laatste hit." Het team van Racing Bulls reed dit jaar al met een aantal speciale kleurstellingen. In Miami paste het team ook de kleurstelling aan, iets wat meer teams eerder al hadden gedaan.

Hoe gaat het bij Racing Bulls?

Het team van Racing Bulls staat met nog drie raceweekenden te gaan op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. De renstal heeft tot nu toe 82 WK-punten bij elkaar gereden, en heeft een flinke achterstand op nummer vijf Williams.