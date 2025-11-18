user icon
Racing Bulls introduceert schitterende livery voor Las Vegas

Racing Bulls introduceert schitterende livery voor Las Vegas
  • Gepubliceerd op 18 nov 2025 20:14
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Ook het team van Racing Bulls rijdt aankomend weekend in Las Vegas met een speciale livery. De Italiaanse zusterrenstal van Red Bull heeft hun witte wagens voorzien van een aantal kleurige details. Ze zijn niet het enige team dat gaat rijden met een speciale livery.

De Grand Prix van Las Vegas staat sinds 2024 op de Formule 1-kalender. De race in de straten van het gokparadijs in de staat Nevada is een echte aandachtstrekker, en het is voor de teams het moment om uit te pakken met een speciale kleurstelling. Eerder presenteerden ook Sauber en Williams speciale kleurstellingen, terwijl Alpine meerdere roze details aan de auto heeft toegevoegd.

Wat is er aangepast? 

Het team van Racing Bulls rijdt in Las Vegas rond met hun gebruikelijke witte kleurstelling, maar wel met een aantal opvallende details. Op de auto zijn er meerdere kleurrijke delen aan de livery toegepast, volgens het team gaat het om een holografische look. Het gaat om een samenwerking met titelsponsor Cash App, en het is een verwijzing naar de nieuwe Holo Card.

De sidepods van de auto's zijn voorzien van een soort modern patroon met meerdere kleuren. Dit is ook te zien op de neus, de wing-end-plate en de velgen. Verder zijn de wagens van Liam Lawson en Isack Hadjar voorzien van een paar kleine details, en het is nog onduidelijk of er ook speciale teamkleding zal worden gebruikt.

Trots bij het team

Bij Racing Bulls zijn ze heel tevreden met hun nieuwe kleurstelling, CEO Peter Bayer sprak zich uit in een persbericht: "Elke livery is een soort statement en expressie geworden voor ons team en voor onze fans. Dit design voor Vegas is de perfecte laatste hit." Het team van Racing Bulls reed dit jaar al met een aantal speciale kleurstellingen. In Miami paste het team ook de kleurstelling aan, iets wat meer teams eerder al hadden gedaan.

Hoe gaat het bij Racing Bulls?

Het team van Racing Bulls staat met nog drie raceweekenden te gaan op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. De renstal heeft tot nu toe 82 WK-punten bij elkaar gereden, en heeft een flinke achterstand op nummer vijf Williams.

F1 Nieuws Racing Bulls GP Las Vegas 2025

  • Beri

    Posts: 6.746

    Die van Williams is veel meer schitterenderderderder

    • + 0
    • 18 nov 2025 - 20:54

US Grand Prix van Las Vegas

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    01:30 - 02:30

    Vrije training 3

    01:30 - 02:30

    Race / Startgrid

    05:00 - 07:00

  • Vrije training 2

    05:00 - 06:00

    Kwalificatie

    05:00 - 06:00

    Snelste ronde

    05:00 - 07:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
756
2
Mercedes
396
3
Red Bull Racing
366
4
Ferrari
362
5
Williams
111
6
Racing Bulls
82
7
Aston Martin
72
8
Haas F1
70
9
Sauber
62
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

